Какой смартфон купить ребенку в школу: 5 недорогих вариантов в 2026 году (фото)

Выбор смартфона для школьника в 2026 году требует, чтобы за умеренные деньги была хорошая батарея, безопасный дисплей и достаточная производительность.

Фокус собрал лучшие бюджетные телефоны на 2026-2027 учебный год, которые станут разумной покупкой по результатам тестирования профильных экспертов. У каждой опции, впрочем, есть свои сильные и слабые стороны. Мы расположили устройства в порядке возрастания цены.

Samsung Galaxy A07 4G

Самый доступный смартфон в подборке, который подойдет младшеклассникам в качестве первого устройства. Главный козырь модели — редкая для бюджетного сегмента программная поддержка: производитель обещает 6 номерных обновлений ОС Android (начиная с Android 15). Это значит, что в ближайшее несколько лет не возникнет проблем с работой мессенджеров и прочих онлайн-сервисов, магазина Google Play, а исправления системы безопасности обеспечат защиту от уязвимостей.

Відео дня

Galaxy A07 оснащен 6,7-дюймовым PLS LCD-экраном с разрешением HD+ (1600x720) и частотой обновления 90 Гц. За быстродействие отвечает проверенный чипсет MediaTek Helio G99 в паре с 4 ГБ оперативной памяти и хранилищем на 128 ГБ с отдельным слотом под карту MicroSD. Телефон получил легкий корпус (184 г) с базовой защитой от брызг IP54, 50 Мп основную камеру, разъем 3,5 мм для наушников и батарею на 5000 мАч с поддержкой 25-ваттной зарядки.

Смартфон Samsung Galaxy A07: эталонный ультрабюджетник бренда Фото: gsmarena.com

Преимущества:

Рекордные 6 лет обновлений Android для ультрабюджетного класса.

Легкий и тонкий корпус с базовой защитой от брызг IP54.

Достойная дневная съемка на 50 Мп камеру.

Боковой сканер отпечатков пальца для разблокировки и физический датчик приближения для разговоров.

Наличие 3,5-мм разъема для проводных наушников и слота под карты памяти MicroSD.

Недостатки:

Низковатое разрешение экрана и тусклая LCD-матрица.

Отсутствие модуля NFC для бесконтактной оплаты.

Один динамик базового качества (без стереозвука).

Отсутствие стабилизации при съемке видео (ролики с тряской).

Цена в Украине:

Samsung Galaxy A07 4/128GB — 5499 грн

Motorola Moto G06 Power

В случае со смартфоном Moto G06 Power вы получаете повышенный уровень автономности и мультимедийных возможностей.

Здесь установлен емкий аккумулятор на 7000 мАч. Экран IPS LCD увеличен до 6,88 дюйма и поддерживает плавную частоту обновления 120 Гц. Корпус с отделкой из экокожи получил защиту от дождя и пыли IP64. Также есть стереодинамики и модуль NFC. За производительность отвечает процессор начального уровня MediaTek Helio G81 Ultra.

Телефон Motorola Moto G06 Power: большой, недорогой, но не очень производительный Фото: Root Nation

Преимущества:

Автономность на 2+ дня благодаря аккумулятору на 7000 мАч.

Большой 6,88-дюймовый экран с частотой 120 Гц и стеклом Gorilla Glass 3.

Стереодинамики и разъем 3,5 мм.

Наличие модуля NFC для бесконтактных платежей.

Практичная спинка из экокожи с защитой IP64.

Хорошая цена за вариант с 256 ГБ памяти.

Недостатки:

Скромный процессор, который не обеспечит высокой скорости работы или игровых излишеств.

Экран имеет не очень четкое разрешение HD+ при большой диагонали (всего 1640x720).

Немаленький корпус (220 г).

Медленная зарядка мощностью всего 18 Вт.

Цена в Украине:

Moto G06 Power 4/256GB — от 6279 грн

Xiaomi REDMI Note 15 4G

Если увеличить бюджет до 8000 гривен, появятся некоторые важные бонусы. В частности, на смену бюджетным LCD-экранам придет более качественная AMOLED-матрица с разрешением Full HD+, которая в то же время безопасна для зрения и отлично читается на солнце.

Телефон Redmi Note 15 4G оснащен 6,77-дюймовым AMOLED-экраном (2392x1080) с поддержкой 120 Гц, частотой ШИМ 3840 Гц и пиковой яркостью до 3200 нит. Процессор MediaTek Helio G100 Ultra работает в связке с 6 ГБ оперативки. Набор камер возглавляет 108-мегапиксельный главный модуль, а емкий аккумулятор на 6000 мАч поддерживает 33-ваттную зарядку. Корпус защищен от брызг по стандарту IP64.

Cмартфон Xiaomi Redmi Note 15 4G: вариант с AMOLED-дисплеем Фото: gsmarena.com

Преимущества:

Превосходный AMOLED-дисплей Full HD+ с высокой частотой ШИМ (важно для зрения).

Детализированные снимки на основную 108 Мп камеру.

Батарея емкостью 6000 мАч с 33-ваттной зарядкой.

Стереодинамики с поддержкой технологии объемного звука Dolby Atmos.

Наличие слота для карт памяти MicroSD и ИК-порта для управления техникой.

Недостатки:

Отсутствие 3,5-мм разъема для проводных наушников.

Запись видео ограничена разрешением 1080p без оптической стабилизации.

Базовый уровень производительности процессора — нормальная, но не выдающаяся скорость работы.

Цена в Украине:

Xiaomi REDMI Note 15 6/128GB — от 8001 грн

Samsung Galaxy A26 5G

Galaxy A26 предлагает улучшенную водонепроницаемость и оптическую стабилизацию камеры.

Смартфон защищен от воды и пыли по стандарту IP67 (выдерживает погружение на глубину до 1 метра). 6,7-дюймовый дисплей Super AMOLED с частотой 120 Гц прикрыт закаленным стеклом Gorilla Glass Victus+. Неплохой чипсет Exynos 1380 с 6 ГБ ОЗУ позволяет не переживать о быстродействии. Камера на 50 Мп получила оптическую стабилизацию (OIS) и запись 4K-видео, а производитель гарантирует 6 лет обновлений Android.

Samsung Galaxy A26: начальный средний класс южнокорейского бренда Фото: gsmarena.com

Преимущества:

Защита корпуса IP67.

Стекло Corning Gorilla Glass Victus+, которое считается более прочным и премиальным (конечно, любое стекло разбивается при неудачном падении).

Процессор Exynos 1380 находится на ступень выше упомянутых аналогов.

Основная камера 50 Мп с оптической стабилизацией (OIS).

Длительный срок поддержки (6 лет обновлений One UI).

Недостатки:

Единственный мультимедийный динамик (отсутствует стереозвук).

Виртуальный датчик приближения может срабатывать с задержками, когда смартфон прикладывается к уху во время звонка.

Не лучшая автономность аккумулятора на 5000 мАч в классе.

Цена в Украине:

Samsung Galaxy A26 5G 6/128GB — 9899 грн

Motorola Edge 50 Fusion

За сопоставимую с Galaxy A26 стоимость смартфон Moto Edge 50 Fusion предлагает более интересный дизайн, P-OLED экран на 144 Гц, 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ накопитель в базе, а также зарядку мощностью 68 Вт.

Смартфон выделяется 6,7-дюймовым P-OLED дисплеем с частотой 144 Гц, изогнутыми краями и пиковой яркостью 1600 нит. Процессор Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 обеспечивает плавную работу системы и игр. Корпус с покрытием из экокожи и защитой IP68 содержит аккумулятор на 5000 мАч, который заряжается на 50% всего за 15 минут от фирменного 68-ваттного адаптера. Набор камер включает в себя 50 Мп модуль с OIS и 13 Мп широкоугольный объектив с автофокусом.

Moto Edge 50 Fusion: стильный и доступный телефон Motorola Фото: Motorola

Преимущества:

Премиальный дизайн с защитой IP68.

Качественный P-OLED экран с частотой обновления до 144 Гц.

8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ хранилища в стартовой конфигурации.

Сверхбыстрая 68-ваттная зарядка (50% за 15 минут).

Отличные стереодинамики и сверхширокоугольная камера.

Недостатки:

Модель вышла на базе ОС Android 14 и получит только 3 обновления системы (теоретически до Android 17).

Отсутствие слота для расширения памяти картами MicroSD.

Изогнутые грани экрана требуют осторожного обращения.

Цена в Украине:

Motorola Edge 50 Fusion 8/256GB — 9999 грн

Ранее сообщалось, что в сети опубликовали рейтинг бюджетных смартфонов с самыми яркими и четкими дисплеями в 2026 году.

Также Фокус писал о подборке лучших ноутбуков для учебы от брендов ASUS, Lenovo и Apple под любой бюджет.