Какой смартфон купить ребенку в школу: 5 недорогих вариантов в 2026 году (фото)
Выбор смартфона для школьника в 2026 году требует, чтобы за умеренные деньги была хорошая батарея, безопасный дисплей и достаточная производительность.
Фокус собрал лучшие бюджетные телефоны на 2026-2027 учебный год, которые станут разумной покупкой по результатам тестирования профильных экспертов. У каждой опции, впрочем, есть свои сильные и слабые стороны. Мы расположили устройства в порядке возрастания цены.
Samsung Galaxy A07 4G
Самый доступный смартфон в подборке, который подойдет младшеклассникам в качестве первого устройства. Главный козырь модели — редкая для бюджетного сегмента программная поддержка: производитель обещает 6 номерных обновлений ОС Android (начиная с Android 15). Это значит, что в ближайшее несколько лет не возникнет проблем с работой мессенджеров и прочих онлайн-сервисов, магазина Google Play, а исправления системы безопасности обеспечат защиту от уязвимостей.
Galaxy A07 оснащен 6,7-дюймовым PLS LCD-экраном с разрешением HD+ (1600x720) и частотой обновления 90 Гц. За быстродействие отвечает проверенный чипсет MediaTek Helio G99 в паре с 4 ГБ оперативной памяти и хранилищем на 128 ГБ с отдельным слотом под карту MicroSD. Телефон получил легкий корпус (184 г) с базовой защитой от брызг IP54, 50 Мп основную камеру, разъем 3,5 мм для наушников и батарею на 5000 мАч с поддержкой 25-ваттной зарядки.
Преимущества:
- Рекордные 6 лет обновлений Android для ультрабюджетного класса.
- Легкий и тонкий корпус с базовой защитой от брызг IP54.
- Достойная дневная съемка на 50 Мп камеру.
- Боковой сканер отпечатков пальца для разблокировки и физический датчик приближения для разговоров.
- Наличие 3,5-мм разъема для проводных наушников и слота под карты памяти MicroSD.
Недостатки:
- Низковатое разрешение экрана и тусклая LCD-матрица.
- Отсутствие модуля NFC для бесконтактной оплаты.
- Один динамик базового качества (без стереозвука).
- Отсутствие стабилизации при съемке видео (ролики с тряской).
Цена в Украине:
- Samsung Galaxy A07 4/128GB — 5499 грн
Motorola Moto G06 Power
В случае со смартфоном Moto G06 Power вы получаете повышенный уровень автономности и мультимедийных возможностей.
Здесь установлен емкий аккумулятор на 7000 мАч. Экран IPS LCD увеличен до 6,88 дюйма и поддерживает плавную частоту обновления 120 Гц. Корпус с отделкой из экокожи получил защиту от дождя и пыли IP64. Также есть стереодинамики и модуль NFC. За производительность отвечает процессор начального уровня MediaTek Helio G81 Ultra.
Преимущества:
- Автономность на 2+ дня благодаря аккумулятору на 7000 мАч.
- Большой 6,88-дюймовый экран с частотой 120 Гц и стеклом Gorilla Glass 3.
- Стереодинамики и разъем 3,5 мм.
- Наличие модуля NFC для бесконтактных платежей.
- Практичная спинка из экокожи с защитой IP64.
- Хорошая цена за вариант с 256 ГБ памяти.
Недостатки:
- Скромный процессор, который не обеспечит высокой скорости работы или игровых излишеств.
- Экран имеет не очень четкое разрешение HD+ при большой диагонали (всего 1640x720).
- Немаленький корпус (220 г).
- Медленная зарядка мощностью всего 18 Вт.
Цена в Украине:
- Moto G06 Power 4/256GB — от 6279 грн
Xiaomi REDMI Note 15 4G
Если увеличить бюджет до 8000 гривен, появятся некоторые важные бонусы. В частности, на смену бюджетным LCD-экранам придет более качественная AMOLED-матрица с разрешением Full HD+, которая в то же время безопасна для зрения и отлично читается на солнце.
Телефон Redmi Note 15 4G оснащен 6,77-дюймовым AMOLED-экраном (2392x1080) с поддержкой 120 Гц, частотой ШИМ 3840 Гц и пиковой яркостью до 3200 нит. Процессор MediaTek Helio G100 Ultra работает в связке с 6 ГБ оперативки. Набор камер возглавляет 108-мегапиксельный главный модуль, а емкий аккумулятор на 6000 мАч поддерживает 33-ваттную зарядку. Корпус защищен от брызг по стандарту IP64.
Преимущества:
- Превосходный AMOLED-дисплей Full HD+ с высокой частотой ШИМ (важно для зрения).
- Детализированные снимки на основную 108 Мп камеру.
- Батарея емкостью 6000 мАч с 33-ваттной зарядкой.
- Стереодинамики с поддержкой технологии объемного звука Dolby Atmos.
- Наличие слота для карт памяти MicroSD и ИК-порта для управления техникой.
Недостатки:
- Отсутствие 3,5-мм разъема для проводных наушников.
- Запись видео ограничена разрешением 1080p без оптической стабилизации.
- Базовый уровень производительности процессора — нормальная, но не выдающаяся скорость работы.
Цена в Украине:
- Xiaomi REDMI Note 15 6/128GB — от 8001 грн
Samsung Galaxy A26 5G
Galaxy A26 предлагает улучшенную водонепроницаемость и оптическую стабилизацию камеры.
Смартфон защищен от воды и пыли по стандарту IP67 (выдерживает погружение на глубину до 1 метра). 6,7-дюймовый дисплей Super AMOLED с частотой 120 Гц прикрыт закаленным стеклом Gorilla Glass Victus+. Неплохой чипсет Exynos 1380 с 6 ГБ ОЗУ позволяет не переживать о быстродействии. Камера на 50 Мп получила оптическую стабилизацию (OIS) и запись 4K-видео, а производитель гарантирует 6 лет обновлений Android.
Преимущества:
- Защита корпуса IP67.
- Стекло Corning Gorilla Glass Victus+, которое считается более прочным и премиальным (конечно, любое стекло разбивается при неудачном падении).
- Процессор Exynos 1380 находится на ступень выше упомянутых аналогов.
- Основная камера 50 Мп с оптической стабилизацией (OIS).
- Длительный срок поддержки (6 лет обновлений One UI).
Недостатки:
- Единственный мультимедийный динамик (отсутствует стереозвук).
- Виртуальный датчик приближения может срабатывать с задержками, когда смартфон прикладывается к уху во время звонка.
- Не лучшая автономность аккумулятора на 5000 мАч в классе.
Цена в Украине:
- Samsung Galaxy A26 5G 6/128GB — 9899 грн
Motorola Edge 50 Fusion
За сопоставимую с Galaxy A26 стоимость смартфон Moto Edge 50 Fusion предлагает более интересный дизайн, P-OLED экран на 144 Гц, 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ накопитель в базе, а также зарядку мощностью 68 Вт.
Смартфон выделяется 6,7-дюймовым P-OLED дисплеем с частотой 144 Гц, изогнутыми краями и пиковой яркостью 1600 нит. Процессор Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 обеспечивает плавную работу системы и игр. Корпус с покрытием из экокожи и защитой IP68 содержит аккумулятор на 5000 мАч, который заряжается на 50% всего за 15 минут от фирменного 68-ваттного адаптера. Набор камер включает в себя 50 Мп модуль с OIS и 13 Мп широкоугольный объектив с автофокусом.
Преимущества:
- Премиальный дизайн с защитой IP68.
- Качественный P-OLED экран с частотой обновления до 144 Гц.
- 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ хранилища в стартовой конфигурации.
- Сверхбыстрая 68-ваттная зарядка (50% за 15 минут).
- Отличные стереодинамики и сверхширокоугольная камера.
Недостатки:
- Модель вышла на базе ОС Android 14 и получит только 3 обновления системы (теоретически до Android 17).
- Отсутствие слота для расширения памяти картами MicroSD.
- Изогнутые грани экрана требуют осторожного обращения.
Цена в Украине:
- Motorola Edge 50 Fusion 8/256GB — 9999 грн
Ранее сообщалось, что в сети опубликовали рейтинг бюджетных смартфонов с самыми яркими и четкими дисплеями в 2026 году.
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