Який смартфон купити дитині до школи: 5 недорогих варіантів у 2026 році (фото)

Вибір смартфона для школяра у 2026 році передбачає, що за помірну ціну він повинен мати хороший акумулятор, безпечний дисплей та достатню продуктивність.

Фокус підібрав найкращі бюджетні телефони на 2026–2027 навчальний рік, які, за результатами тестування профільних експертів, стануть розумним придбанням. У кожної моделі, втім, є свої сильні та слабкі сторони. Ми розмістили пристрої в порядку зростання ціни.

Samsung Galaxy A07 4G

Найдоступніший смартфон у добірці, який підійде учням молодших класів як перший пристрій. Головна перевага моделі — рідкісна для бюджетного сегмента програмна підтримка: виробник обіцяє 6 версій оновлень ОС Android (починаючи з Android 15). Це означає, що найближчі кілька років не виникне проблем із роботою месенджерів та інших онлайн-сервісів, магазину Google Play, а виправлення системи безпеки забезпечать захист від вразливостей.

Відео дня

Galaxy A07 оснащений 6,7-дюймовим PLS LCD-екраном із роздільною здатністю HD+ (1600x720) та частотою оновлення 90 Гц. За швидкість роботи відповідає перевірений чіпсет MediaTek Helio G99 у поєднанні з 4 ГБ оперативної пам'яті та вбудованим накопичувачем на 128 ГБ з окремим слотом для карти MicroSD. Телефон має легкий корпус (184 г) із базовим захистом від бризок IP54, 50-мегапіксельну основну камеру, роз’єм 3,5 мм для навушників та акумулятор на 5000 мА·год із підтримкою 25-ватної зарядки.

Смартфон Samsung Galaxy A07: еталонний ультрабюджетний смартфон цього бренду Фото: gsmarena.com

Переваги:

Рекордні 6 років оновлень Android для ультрабюджетного класу.

Легкий і тонкий корпус із базовим захистом від бризок IP54.

Гарна якість зйомки вдень завдяки 50-мегапіксельній камері.

Бічний сканер відбитків пальців для розблокування та фізичний датчик наближення для розмов.

Наявність 3,5-мм роз'єму для дротових навушників та слота для карт пам'яті MicroSD.

Недоліки:

Недостатньо висока роздільна здатність екрану та тьмяна LCD-матриця.

Відсутність модуля NFC для безконтактної оплати.

Один динамік базової якості (без стереозвуку).

Відсутність стабілізації під час зйомки відео (ролики з тремтінням).

Ціна в Україні:

Samsung Galaxy A07 4/128 ГБ — 5499 грн

Motorola Moto G06 Power

У випадку зі смартфоном Moto G06 Power ви отримуєте підвищений рівень автономності та мультимедійних можливостей.

Тут встановлено ємний акумулятор на 7000 мА·год. Екран IPS LCD збільшено до 6,88 дюйма, і він підтримує плавну частоту оновлення 120 Гц. Корпус з оздобленням з екошкіри має захист від дощу та пилу за стандартом IP64. Також є стереодинаміки та модуль NFC. За продуктивність відповідає процесор початкового рівня MediaTek Helio G81 Ultra.

Смартфон Motorola Moto G06 Power: великий, недорогий, але не надто потужний Фото: Root Nation

Переваги:

Автономність на 2+ дні завдяки акумулятору ємністю 7000 мА·год.

Великий 6,88-дюймовий екран із частотою оновлення 120 Гц та склом Gorilla Glass 3.

Стереодинаміки та роз'єм 3,5 мм.

Наявність модуля NFC для безконтактних платежів.

Практична задня панель з екошкіри із захистом IP64.

Вигідна ціна за версію з 256 ГБ пам'яті.

Недоліки:

Скромний процесор, який не забезпечить високої швидкості роботи чи ігрових надмірностей.

Екран має не надто чітку роздільну здатність HD+ при великій діагоналі (всього 1640x720).

Немаленький корпус (220 г).

Повільна зарядка потужністю всього 18 Вт.

Ціна в Україні:

Moto G06 Power 4/256 ГБ — від 6279 грн

Xiaomi REDMI Note 15 4G

Якщо збільшити бюджет до 8000 гривень, з’являться деякі важливі переваги. Зокрема, замість бюджетних LCD-екранів з’явиться більш якісна AMOLED-матриця з роздільною здатністю Full HD+, яка водночас не шкодить зору та чудово читається на сонці.

Смартфон Redmi Note 15 4G оснащений 6,77-дюймовим AMOLED-екраном (2392x1080) з підтримкою 120 Гц, частотою ШІМ 3840 Гц і піковою яскравістю до 3200 ніт. Процесор MediaTek Helio G100 Ultra працює у поєднанні з 6 ГБ оперативної пам’яті. Комплект камер очолює 108-мегапіксельний основний модуль, а ємний акумулятор на 6000 мА·год підтримує 33-ватну зарядку. Корпус захищений від бризок за стандартом IP64.

Смартфон Xiaomi Redmi Note 15 4G: версія з AMOLED-дисплеєм Фото: gsmarena.com

Переваги:

Чудовий AMOLED-дисплей Full HD+ з високою частотою ШІМ (важливо для зору).

Деталізовані знімки на основну 108-мегапіксельну камеру.

Акумулятор ємністю 6000 мА·год із 33-ватним заряджанням.

Стереодинаміки з підтримкою технології об'ємного звуку Dolby Atmos.

Наявність слота для карт пам'яті MicroSD та ІЧ-порту для керування технікою.

Недоліки:

Відсутність 3,5-мм роз'єму для дротових навушників.

Запис відео обмежений роздільною здатністю 1080p без оптичної стабілізації.

Базовий рівень продуктивності процесора — нормальна, але не видатна швидкість роботи.

Ціна в Україні:

Xiaomi REDMI Note 15 6/128 ГБ — від 8001 грн

Samsung Galaxy A26 5G

Galaxy A26 відрізняється покращеною водонепроникністю та оптичною стабілізацією камери.

Смартфон захищений від води та пилу відповідно до стандарту IP67 (витримує занурення на глибину до 1 метра). 6,7-дюймовий дисплей Super AMOLED із частотою оновлення 120 Гц захищений загартованим склом Gorilla Glass Victus+. Непоганий чіпсет Exynos 1380 з 6 ГБ оперативної пам'яті дозволяє не турбуватися про продуктивність. Камера на 50 Мп отримала оптичну стабілізацію (OIS) і можливість запису 4K-відео, а виробник гарантує 6 років оновлень Android.

Samsung Galaxy A26: початковий середній клас південнокорейського бренду Фото: gsmarena.com

Переваги:

Рівень захисту корпусу IP67.

Скло Corning Gorilla Glass Victus+, яке вважається міцнішим і преміальним (звичайно, будь-яке скло розбивається при невдалому падінні).

Процесор Exynos 1380 на щабель вищий за згадані аналоги.

Основна камера 50 Мп з оптичною стабілізацією (OIS).

Тривалий термін підтримки (6 років оновлень One UI).

Недоліки:

Єдиний мультимедійний динамік (стереозвук відсутній).

Віртуальний датчик наближення може спрацьовувати із затримкою, коли смартфон прикладається до вуха під час дзвінка.

Не найкраща автономність акумулятора ємністю 5000 мА·год у цьому класі.

Ціна в Україні:

Samsung Galaxy A26 5G 6/128 ГБ — 9899 грн

Motorola Edge 50 Fusion

За ціну, порівнянну з Galaxy A26, смартфон Moto Edge 50 Fusion пропонує цікавіший дизайн, P-OLED-екран із частотою оновлення 144 Гц, 8 ГБ оперативної пам’яті та 256 ГБ вбудованої пам’яті у базовій комплектації, а також зарядку потужністю 68 Вт.

Смартфон вирізняється 6,7-дюймовим P-OLED-дисплеєм із частотою оновлення 144 Гц, вигнутими краями та піковою яскравістю 1600 ніт. Процесор Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 забезпечує плавну роботу системи та ігор. Корпус із покриттям з екошкіри та захистом IP68 містить акумулятор на 5000 мА·год, який заряджається на 50% всього за 15 хвилин від фірмового 68-ватного адаптера. Комплект камер включає 50-мегапіксельний модуль з OIS та 13-мегапіксельний ширококутний об'єктив з автофокусом.

Moto Edge 50 Fusion: стильний і доступний телефон Motorola Фото: Motorola

Переваги:

Преміальний дизайн із захистом IP68.

Якісний P-OLED-екран із частотою оновлення до 144 Гц.

8 ГБ оперативної пам'яті та 256 ГБ вбудованої пам'яті у базовій конфігурації.

Надшвидка 68-ватна зарядка (50% за 15 хвилин).

Відмінні стереодинаміки та надширококутна камера.

Недоліки:

Модель випущено на базі ОС Android 14 і отримає лише 3 оновлення системи (теоретично до Android 17).

Відсутність слота для розширення пам'яті за допомогою карт MicroSD.

Вигнуті краї екрану вимагають обережного поводження.

Ціна в Україні:

Motorola Edge 50 Fusion 8/256 ГБ — 9999 грн

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