Недорогі телефони з чудовими камерами: топ-3 моделей у 2026 році (фото)

Бюджетні смартфони, в яких особливу увагу приділено камері, у 2026 році можна знайти серед моделей брендів Samsung, Google та Xiaomi.

Хоча деякі з цих пристроїв формально вийшли на ринок до 2026 року, ми обрали саме їх не випадково. Новіші аналоги від цих самих брендів значно подорожчали через кризу на ринку оперативної пам’яті, не пропонуючи при цьому кардинальних покращень.

Тому Фокус звертає вашу увагу на моделі, що вийшли раніше і зараз подешевшали або, принаймні, зберегли прийнятну ціну порівняно з новинками. Вони й досі продаються у роздрібних мережах у новому стані, зберігаючи вдале співвідношення ціни та якості.

Xiaomi Redmi Note 15 5G

Найдоступніший гаджет у добірці має 6,77-дюймовий AMOLED-дисплей із роздільною здатністю 2392x1080 пікселів, частотою оновлення 120 Гц та автоматичним регулюванням яскравості 1524 ніт. Усередині працює 4-нм чіпсет Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 у поєднанні з 6 ГБ оперативної пам'яті, накопичувачем на 128 ГБ та слотом для карт пам'яті MicroSD. Телефон отримав акумулятор ємністю 5520 мА·год із 45-ватним зарядним пристроєм, міцний корпус із захистом від води за стандартом IP66 та стереодинаміки з Dolby Atmos.

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Xiaomi Redmi Note 15 5G Фото: gsmarena.com

Головний акцент зроблено на основній камері з роздільною здатністю 108 Мп, оптичною стабілізацією зображення (OIS) та світлосилою f/1.7, яку доповнюють надширококутний модуль на 8 Мп та селфі-камера на 20 Мп. Оптична стабілізація дозволяє робити деталізовані та чіткі знімки у вечірній час, а також записувати відео у роздільній здатності 4K зі швидкістю 30 кадрів на секунду без зайвого тремтіння. Смартфон, що вийшов на початку 2026 року на базі Android 15, пропонує до 4 великих оновлень ОС (підтримка зберігатиметься до 2030 року).

Ціна в Україні:

Xiaomi Redmi Note 15 5G 6/128 ГБ — від 8600 грн

Samsung Galaxy A36 5G

Смартфон оснащений 6,7-дюймовим Super AMOLED-екраном із роздільною здатністю 2340x1080 пікселів, частотою оновлення 120 Гц, захисним склом Gorilla Glass Victus+ та виміряною яскравістю 1233 ніт. Апаратну базу становить 4-нанометровий процесор Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 з 6 ГБ оперативної пам'яті та вбудованим накопичувачем на 128 ГБ. Смартфон вирізняється повноцінним захистом від води та пилу за стандартом IP67 та акумулятором на 5000 мА·год із підтримкою швидкої 45-ватної зарядки.

Samsung Galaxy A36 Фото: PhoneArena

Фотографічний блок складається з основного 50-мегапіксельного сенсора з оптичною стабілізацією (OIS), 8-мегапіксельного ультраширококутного об'єктива та 5-мегапіксельного макромодуля. І основний сенсор, і 12-мегапіксельна фронтальна камера здатні записувати відео у форматі 4K зі швидкістю 30 к/с із чудовою передачею відтінків шкіри та точним алгоритмом HDR. Випущений навесні 2025 року з гарантією 6 великих оновлень Android, у 2026 році гаджет отримає ще 5 років повноцінної програмної підтримки (аж до Android 21).

Ціна в Україні:

Samsung Galaxy A36 5G 6/128 ГБ — від 11 979 грн

Google Pixel 8a

Компактний смартфон Google отримав 6,1-дюймовий OLED-дисплей із роздільною здатністю 2400x1080 пікселів, частотою оновлення 120 Гц та яскравістю 1508 ніт. За швидкість роботи відповідає флагманський 4-нанометровий чіпсет Google Tensor G3 у поєднанні з 8 ГБ оперативної пам'яті стандарту UFS 3.1. Модель захищена за стандартом IP67, оснащена міцною алюмінієвою рамою, акумулятором на 4492 мА·год і підтримує бездротову зарядку.

Смартфон Google Pixel 8a Фото: Скриншот

Завдяки фірмовим алгоритмам обробки Google, основний модуль на 64 Мп з OIS та ультраширококутна камера на 13 Мп забезпечують знімки рівня дорогих флагманів, особливо під час нічної зйомки та в портретному режимі. Телефон підтримує запис відео у форматі 4K 60 кадрів на секунду на обидві камери та функції штучного інтелекту для обробки фотографій (Best Take, Magic Eraser). Випущений у травні 2024 року з обіцянкою 7 років підтримки, у 2026 році смартфон збереже ще 5 років регулярних оновлень системи та безпеки (до 2031 року).

Ціна в Україні:

Google Pixel 8a 8/128 ГБ — від 15 489 грн

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