Официально анонсирована Insta360 Luna Pro: компактная камера для вертикального контента (фото)

Компания Insta360 анонсировала новую камеру под названием Luna Pro, которая позиционируется как первая в отрасли вертикальная модель со стабилизатором 4K.

Insta360 Luna Pro получила 1-дюймовый сенсор вместо второго объектива, которым была оснащена ранее выпущенная Insta360 Luna Ultra. Подробности о новинке раскрыл портал Gizmochina.

Новая камера использует сенсор Sony для съемки видео в формате 4K со скоростью 30 кадров/с и соотношением сторон 9:16. Она также оснащена функцией отслеживания на базе ИИ и трехосевой стабилизацией, что помогает правильно кадрировать объекты при вертикальной съемке.

Insta360 Luna Pro Фото: Insta360

Insta360 утверждает, что Luna Pro снимает видео в формате 8K, сохраняя разрешение 4K, когда камера поворачивается в вертикальное положение. Это важно, поскольку большинство камер со стабилизатором теряют разрешение при смене ориентации.

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Insta360 Luna Pro предлагает шесть кинематографических фильтров и три пресета Leica — Chrome, Natural и Vivid. Есть возможность поделиться своими настройками цвета с помощью QR-кода. Встроенный датчик цветовой температуры также измеряет освещенность окружающей среды и автоматически регулирует баланс белого. Для работы с различными оттенками кожи разработчики добавили алгоритм искусственного интеллекта.

Insta360 Luna Pro Фото: Insta360

При съемке портретов Insta360 Luna Pro может распознавать контуры лица в режиме реального времени и сглаживать кожу, сохраняя детали. Эту функцию можно настроить по своему усмотрению или отключить.

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Insta360 Luna Pro оснащена съемным сенсорным пультом дистанционного управления, который можно использовать в качестве беспроводного контроллера. Он поддерживает передачу изображения на расстоянии до 20 метров и обеспечивает полное управление камерой. Встроенный беспроводной микрофон может записывать звук на расстоянии, а дополнительный аксессуар для отслеживания движения головы автоматически изменяет положение стабилизатора.

Емкость аккумулятора Insta360 Luna Pro составляет 1550 мАч. Камера способна работать до четырёх часов и заряжаться до 80 % за 23 минуты. Встроенная память новой модели — 47 ГБ.

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