Пленочные и цифровые фотоаппараты возвращаются: почему поколение Z не хочет снимать на смартфоны

В 2026 году фотоаппараты переживают неожиданный всплеск популярности, поскольку пользователи поколения Z стремятся избежать чрезмерно обработанных фотографий, сделанных на смартфоны.

За последние пять лет продажи автономных камер выросли более чем вдвое до 5,5 миллиарда долларов. Причины такого спроса изучил портал Financial Review.

Хотя современные камеры часто стоят дороже смартфонов, молодые люди проявляют к ним повышенный интерес. Многие хотят пополнить свои социальные сети уникальными снимками, а также сократить время использования смартфона.

Юдзиро Игараси, руководитель популярной серии X в Fujifilm, сообщил изданию, что 70 % клиентов компании — это люди в возрасте до 30 лет. Они, как правило, стремятся сбавить темп в эпоху чрезмерной технологичности и коммерциализации фотографии.

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Fujifilm X100VI Фото: TechRadar

"Люди перегружены всеми этими технологиями и делами, которыми приходится постоянно заниматься: проверять телефоны, следить за тем, что происходит, реагировать. Существует тенденция пытаться противодействовать этому — и это часть этого", — пояснил Игараси.

Так, самой популярной моделью Fujifilm на данный момент является X100VI, которая сочетает в себе винтажный стиль и современные технологии. 30-летняя владелица X100VI Андж Мехия призналась, что слишком высокотехнологичные гаджеты заставляют ее чувствовать себя "оторванной", тогда как ретро-техника дарит желанное ощущение простоты в все более сложном мире.

Кроме того, поколение Z увлеклось плёночной фотографией. В результате объёмы продаж фотоаппаратов Fujifilm серии instax, которые мгновенно печатают фотографии, теперь превышают объёмы продаж всего рынка цифровых фотоаппаратов.

Fujifilm Instax Фото: shopmoment.com

Топ-менеджер Fujifilm Рюичиро Такаи рассказал, что эти камеры перестали быть обязательными атрибутами свадеб и других крупных мероприятий и стали частью повседневной жизни подростков. Чтобы удовлетворить потребности пользователей TikTok, компания даже выпустила Instax mini Evo Cinema — камеру, видеорегистратор и принтер для мгновенной печати, который создает 15-секундные видео в ретро-стиле.

С другой стороны, рынок подержанных фотоаппаратов также переживает подъем, ведь поколение Z стремится обзавестись камерами, которыми пользовались их родители и бабушки с дедушками.

Почему цены такие высокие

Бум цифровых фотоаппаратов вызвал дискуссии о том, завышают ли производители камер цены. Бренды фотоаппаратов пытаются оправдать вложения средств в расширение производства цифровых фотоаппаратов после многих лет сокращения производства и диверсификации, поэтому цены на цифровые фотоаппараты становятся слишком высокими по сравнению со смартфонами.

Ичиро Митикоси, аналитик исследовательской компании BCN, специализирующейся на бытовой электронике, утверждает, что потребители не получают никаких преимуществ, поскольку технологии в камерах не претерпели значительных улучшений, а интерфейсы по-прежнему остаются сложными.

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"Честно говоря, мне трудно поверить, что этот сильный импульс будет длиться бесконечно", — признался Мичикоши.

В свою очередь Игараси из Fujifilm добавил, что решающее значение для поддержания популярности цифровых камер будет иметь прогнозирование потребностей поколения Альфа и внедрение подходящих технологий.

"Они будут считать ИИ другом, учителем, поэтому нам нужно подумать о том, как включить ИИ в наше предложение. У меня пока нет четкого ответа, как именно, но это то, о чем нам точно нужно помнить", — сказал Игараси.

Напомним, что эксперты назвали 3 правила, которые помогут объективам прослужить как можно дольше.

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