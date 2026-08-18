Фотокамера и объективы прослужат как можно дольше, если использовать эти 3 вещи (фото)

Фотография — недешевое хобби, и если вы хотите, чтобы камера и объективы прослужили долго, вот три вещи, которые вам понадобятся…

Даже если вы будете очень осторожны при обращении с фотокамерой и объективами, со временем наступит общий износ. Это может привести к ухудшению качества изображения и видео. Поэтому важно соблюдать определенные правила, которые сохранят камеру и аксессуары в идеальном состоянии, пишет slashgear.com.

Наборы для чистки камеры и объективов

Объективы камер — это, по сути, дорогие куски стекла, склеенные между собой, а стекло, как известно, является одним из самых легко пачкающихся материалов. Как бы заманчиво ни было использовать обычную тряпку, чтобы стереть грязь и пятна с объектива, это ужасная идея.

В интернете продаются наборы для чистки камер и объективов. В них обычно входят чистящие спреи, щетки и воздуходувки. Наилучший подход — начать с удаления видимых частиц пыли со стекла с помощью воздуходувки или щетки, а затем использовать спиртовой раствор и салфетку из микрофибры для равномерной протирки, стараясь избегать появления пятен.

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Камера также нуждается в периодической чистке, так как пыль может попасть на сенсор при смене объективов.

Шкаф для хранения камеры и объективов Фото: amazon.de

Правильные решения для хранения

Избыточная влажность может привести к накоплению влаги внутри объективов и камер, что может повредить электронику и микросхемы. Обязательно протирайте оборудование после использования во влажных условиях и избегайте хранения в сырых местах или рюкзаках. Даже такая простая вещь, как размещение оборудования в одной комнате с осушителем воздуха, может значительно улучшить ситуацию.

Можно приобрести сушильный шкаф, чтобы хранить до нескольких камер и объективов. Там есть датчики температуры и влажности для автоматического включения процесса осушения.

Правильное хранение также распространяется на переноску оборудования. Стоит купить специальную сумку для камеры или, по крайней мере, чехол. Некоторые варианты, такие как рюкзак Peak Design Everyday, имеют разделители и достаточную мягкую подкладку, что делает их подходящими для переноски фотооборудования.

Фотокамера и объективы Фото: unsplash.com

Качественные аккумуляторы и зарядные устройства

Пожалуй, самая неприятная проблема при работе с камерами — это быстрая разрядка аккумулятора. Большинство фотографов решают ее, покупая запасные батареи и меняя их в перерывах между съемками. Выбор в пользу фирменных аксессуаров — разумное решение.

Если вы редко пользуетесь камерой, извлеките аккумулятор и отложите его в сторону: это предотвратит саморазряд, который со временем снижает общую емкость и срок службы элемента питания. Храните запасные аккумуляторы в прохладном месте, вдали от прямых солнечных лучей и источников тепла. Компания Nikon также рекомендует для поддержания аккумуляторов в рабочем состоянии проводить полный цикл зарядки и разрядки каждые полгода.

Хотя современная электроника неплохо справляется с управлением питанием, лучше не оставлять зарядное устройство включенным в сеть после того, как аккумуляторы полностью зарядились. Если вы подолгу используете зеркальную камеру — например, для стриминга, — вам пригодится сетевой адаптер (так называемый "муляж аккумулятора" или dummy battery), который подключается к розетке и обеспечивает питание камеры напрямую.

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