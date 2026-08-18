Стоит 650 долларов и не ломается: назван самый выгодный смартфон для покупки в 2026 году (фото)

В Fairphone (Gen 6+) можно самостоятельно заменить 12 компонентов, среди которых батарея, три камеры, экран, заднюю панель, динамик и порт USB-C.

Fairphone (Gen 6+) получил ОС Android 16, поддержку ПО до 2033 года и съемный аккумулятор, что в разы облегчает его ремонт в случае поломки, пишет androidpolice.com.

Что нового в Fairphone (Gen 6+)

Fairphone (Gen 6+) имеет тот же дизайн, что и Fairphone Gen 6, 7-летний период поддержки ПО, процессор Qualcomm Snapdragon 7S Gen 4, 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5, что обеспечивает повышение производительности телефона. Это приближает его к Nothing Phone 4a и является шагом вперед по сравнению с 8 ГБ оперативной памяти Motorola Edge 70 Fusion.

Экран смартфона Fairphone Gen 6 plus Фото: androidpolice.com

В остальном характеристики такие же, как у предшественника: 6,31-дюймовый экран POLED с частотой 120 Гц и разрешением 2484 x 1116 пикселей, аккумулятор емкостью 4415 мАч с зарядкой 30 Вт, 50-мегапиксельная основная камера с автофокусом, 13-мегапиксельная широкоугольная камера, 32-мегапиксельная селфи-камера.

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Несколько других примечательных характеристик включают 256 ГБ встроенной памяти плюс слот для SD-карты, NFC, возможность подключения 5G с правильными диапазонами для использования в США, а также поддержку двух SIM-карт.

Камеры смартфона Fairphone Gen 6 plus Фото: androidpolice.com

Модульная конструкция и ремонтопригодность

Смартфон имеет 12 компонентов, которые можно заменить в домашних условиях с помощью простого инструмента, включая аккумулятор, дисплей, все три камеры, обе задние панели, динамик и порт USB-C.

Длительные обязательства по обновлению ПО — это лишь одна из причин, по которой обозреватель рекомендует использовать телефон в долгосрочной перспективе. Его ремонтопригодность избавляет от беспокойства по поводу долговечности аккумулятора или таких несчастных случаев, как разбитие экрана, поскольку можно заменить эти компоненты дома самостоятельно, при необходимости несколько раз.

Аккумулятор для Fairphone (Gen 6+) стоит 40 долларов, а новый дисплей — 90 долларов. Заднюю панель можно снять и заменить держателем карты или петлей для пальца или оставить на месте с помощью дополнительного завинчивающегося ремешка.

Смартфон Fairphone (Gen 6+) Фото: androidpolice.com

Эргономика Fairphone (Gen 6+)

Телефон легкий — 191 г, но довольно толстый — 9,6 мм. Сканер отпечатков пальцев расположен на одном уровне с боковой частью телефона, и его может быть сложно быстро найти.

Использование стекла Corning Gorilla Glass 7i над экраном является неудачным, так как оно практически сразу покрывается отпечатками пальцев и пятнами. Экран также окружен рамкой, которая больше, чем некоторым может показаться.

В Android 16 нет лишнего ПО, за исключением приложения Fairphone и нового приложения "Галерея".

Сколько стоит Fairphone (Gen 6+)

Модель Fairphone (6+) стоит 650 долларов и поставляется в кобальтовом цвете, а также в черном и зеленом цветах.

По этой цене он конкурирует с Google Pixel 10a, Samsung Galaxy S25 FE, Honor 600, Nothing Phone 3 и Samsung Galaxy A57. Ни один из них не обладает такой же простой ремонтопригодностью, а обязательства по обновлению ПО различаются.

Ранее писали про 5 смартфонов, которые будут работать долгие годы. В обзоре Фокуса рассмотрены модели RugOne Xever 7 Pro, Fairphone 6, HMD Skyline 5G, Samsung Galaxy XCover 7 и недавно вышедший Cubot KingKong Dura.