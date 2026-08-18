Смартфоны со съемным аккумулятором: 5 моделей, которые будут работать долгие годы (фото)

В обзоре Фокуса вы найдете смартфоны RugOne Xever 7 Pro, Fairphone 6, HMD Skyline 5G, Samsung Galaxy XCover 7 и недавно вышедший Cubot KingKong Dura.

Потребители очень ценят смартфоны с большим временем автономной работы. И еще больше — аппараты, в которых такую важную деталь, как аккумулятор, можно заменить. Фокус собрал 5 телефонов со сменными батареями и проанализировал их достоинства и недостатки.

RugOne Xever 7 Pro

Смартфон RugOne Xever 7 Pro Фото: androidheadlines.com

Смартфон RugOne Xever 7 Pro оснащен технологией Hot-Swap (горячая замена), позволяющая извлечь севшую батарею и вставить новую без выключения и перезагрузки устройства. У пользователя есть 3 минуты, чтобы это сделать и времени более чем достаточно. Как это работает? Очень просто: в корпус встроен мини-аккумулятор, который держит заряд, пока меняют основную батарею.

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Модель также располагает тепловизором FLIR и ночной инфракрасной камерой.

Технические характеристики:

Емкость аккумулятора: 5550 мАч

Степень защиты: IP68, IP69K

Экран: AMOLED, 2400 x 1080 пикс., 120 Гц

ОС: Android 15

Цена: 28 000 – 31 000 грн

Fairphone 6

Смартфон Fairphone 6 Фото: Fairphone

Телефон Fairphone 6 очень похож на аппараты 2010-х годов. Задник его корпуса снимается и аккумулятор преспокойно вынимается без всяких усилий. Вот так в одну секунду старую батарею можно поменять на новую.

Приятным бонусом для покупателей станет поддержка обновлений безопасности и ОС до 2033 года, экран, защищенный стеклом Gorilla Glass, процессор Snapdragon 7s Gen 3, позволяющий экономить заряд.

Технические характеристики:

Емкость батареи: 4415 мАч

Степень защиты: IP55

Экран: OLED, 2484 x 1116 пикс., 120 Гц

ОС: Android 15

Цена: 30 000 – 33 000 грн

HMD Skyline 5G

Смартфон HMD Skyline 5G Фото: computerbild.de

Модель Skyline 5G компания HMD разрабатывала совместно с инженерами iFixit. На корпусе есть скрытый винт, повернув который можно получить доступ к аккумулятору.

Смартфон также получил неплохой pOLED-экран с частотой обновления 144 Гц, основную камеру с датчиком на 108 Мп с функцией оптической стабилизации.

Технические характеристики:

Емкость батареи: 4600 мАч

Степень защиты: IP54

Экран: pOLED, 2400 x 1080 точек, 144 Гц

ОС: Android 14 (апгрейд до 15/16)

Цена: 19 000 – 21 000 грн

Samsung Galaxy XCover 7

Смартфон Samsung Galaxy XCover 7 Фото: notebookcheck.com

Смартфон Samsung Galaxy XCover 7 оснастили не только съемным аккумулятором, но и степенью защиты MIL-STD-810H. Приставка MIL тут означает military, т.е. эта модель не боится самых экстремальных условий, например, морозов, жары, влаги и даже падений на бетон с высоты 1,5 м.

Технические характеристики:

Емкость аккумулятора: 4050 мАч

Защита: IP68 / MIL-STD-810H

Экран: PLS LCD, 2408 x 1080 точек

ОС: Android 14 (с возможностью обновления)

Цена: 12 500 – 14 500 грн

Cubot KingKong Dura

Смартфон Cubot KingKong Dura Фото: CUBOT

Смартфон KingKong Dura от Cubot оснащается Dual Battery Kit. Это комплект, в который входят два аккумулятора и док-станция для одновременной зарядки. Подробнее об этой модели Фокус писал тут.

Технические характеристики:

Емкость аккумулятора: 5000 мАч (Dual Kit)

Защита: IP68 / IP69K

Дисплей: IPS LCD, FHD+

ОС: Android 16

Цена: 8 500 – 11 000 грн.

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