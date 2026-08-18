Назван лучший телевизор с RGB-подсветкой 2026 года: Sony против Samsung (фото)

Sony Bravia 7 II против Samsung R95H. Тестировщик отметил, что лучшим по качеству является R95H, но стоит он на 400 долларов дороже соперника.

Эксперт Джеймс Дэвидсон протестировал Sony Bravia 7 II и Samsung R95H, чтобы подсказать читателям, какой из них лучше купить, пишет techradar.com.

В этом году практически каждый бренд выпустил модель с RGB-подсветкой. Специалист решил протестировать 65-дюймовый Bravia 7 II и флагманский телевизор Samsung R95H Micro RGB (с такой же диагональю). Первый стоит примерно 2599 долларов США, а второй — 2999 долларов США. Разница существенная, поэтому важно знать, какое устройство все-таки лучше и почему.

Передача цвета

При просмотре фильма "Супер Марио Галактика" на обоих телевизорах в режимах "Кино" ("Кино" для R95H, "Кино" для Bravia 7 II) при настройках по умолчанию яркость R95H была завышена, что приводит к некоторому обрезанию ярких объектов. Снижение яркости R95H с 50 по умолчанию (максимум) до 45 или 40 лучше для изображения. Цветовая яркость R95H была впечатляющей: цвета Lumas выглядели на экране чрезвычайно яркими и насыщенными. Цвета Bravia 7 II были более глубокими и насыщенными, более яркими, что напомнило мне OLED.

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Телевизоры Sony Bravia 7 II и Samsung R95H Фото: Future

Точность цветопередачи обоих телевизоров для красного, зеленого, розового была очень хорошей, но нельзя отрицать, что у R95H на экране гораздо больше яркости. Цвета R95H иногда выглядели немного размытыми по сравнению с Bravia 7 II, поскольку последний обладает богатым цветовым профилем. Хотя R95H обеспечивал яркость анимации, было трудно игнорировать, насколько насыщенными и глубокими были цвета Bravia 7 II.

При переключении между режимами изображения режимы "Кино" и "Профессиональный" (эквивалент режима "Кинорежиссер") на Bravia 7 II сохраняли постоянную глубину и "громкость" цвета, но режим "Кино" подходил для более красочных фильмов. На R95H, хотя режим Filmmaker имел хорошую точность, цвета были немного безжизненными по сравнению с режимом Movie. Хотя режим "Кино" в R95H иногда жертвовал точностью, его чистая яркость была лучше для Speed ​​Racer.

Контраст и подсветка

В настройках по умолчанию R95H снова демонстрировал более высокую яркость, что приводит к более сильному воспринимаемому контрасту по сравнению с Bravia 7 II.

Темные тона также были приятно насыщенными на обоих телевизорах, и при просмотре "в лоб" было очень мало признаков цветения. Однако под углом оба телевизора все же показали некоторые признаки свечения во время темных сцен, причем у R95H они более очевидны, чем у Bravia 7 II. Bravia 7 II иногда демонстрировала некоторый черный цвет, что приводило к потере деталей объектов, в то время как R95H лучше справился с сохранением этих деталей.

Телевизоры Sony Bravia 7 II и Samsung R95H Фото: Future

Уровни черного выглядели великолепно на обеих моделях. При просмотре черно-белого контента более высокая яркость R95H создает более широкий динамический диапазон и более высокую контрастность. Оба телевизора продемонстрировали глубокие темные тона с хорошим диапазоном оттенков серого. Диск 4K находится в SDR, и при переключении с Filmmaker на Movie у Bravia 7 II значительно повышается яркость по сравнению с R95H, хотя яркость R95H по умолчанию в этом режиме намного ниже.

Телевизоры Sony Bravia 7 II и Samsung R95H Фото: Future

Яркость

Изображение R95H значительно ярче, когда оба телевизора установлены в режим HDR Movie. Пиковая яркость HDR R95H составила 1960 нит, а у Bravia 7 II — 1163 нит. В режиме Filmmaker/Professional ситуация аналогичная: R95H достигает пиковой яркости HDR 1977, а Bravia 7 II — 1114 нит. В режиме "Кино" яркость R95H составляет 607 нит, а у Bravia 7 II — 830 нит.

При просмотре реального контента R95H демонстрирует гораздо более высокую яркость, чем Bravia 7 II, особенно в режиме "Кино" и с HDR-контентом на экране.

Телевизоры Sony Bravia 7 II и Samsung R95H Фото: Future

Что касается просмотра в ярко освещенном помещении, R95H показывает, насколько эффективен его матовый экран с антибликовым покрытием. Даже в мрачных фильмах, таких как "Бэтмен", нет никаких признаков зеркальных отражений. Для Bravia 7 II просмотр в ярко освещенной комнате является сложной задачей. С более яркими сценами, такими как пустыня из "Лоуренса Аравийского", Bravia 7 II хорошо справляется. Любые более темные или высококонтрастные сцены, а также зеркальные отражения становятся более четкими.

Какой телевизор лучше

Оба телевизора точно воспроизводили сложные темные сцены с намеками на размытие изображения на обоих (хотя на R95H они иногда были более очевидными). Оба показали превосходную цветопередачу: R95H показал более высокую яркость цвета, а Bravia 7 II показал больший объем цвета.

Телевизоры Sony Bravia 7 II и Samsung R95H Фото: Future

В некоторых эталонных сценах, особенно с цветом, тестировщик предпочитал Bravia 7 II, но R95H показал себя лучше в более темных и контрастных сценах. Несмотря на то, что это битва между RGB среднего класса (Bravia 7 II) и флагманским RGB (R95H), Bravia 7 II является лучшим вариантом для людей с ограниченным бюджетом. Однако, если деньги не проблема, то лучше выбрать телевизор R95H, считает специалист.

"Вытесняет ли какой-нибудь из этих телевизоров OLED? На мой взгляд, не совсем, но Bravia 7 II обеспечивает действительно впечатляющие цвета, а R95H еще раз показывает, на что способна технология RGB для управления подсветкой. OLED, определенно пора обратить на это внимание", — подытожил Дэвидсон.

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