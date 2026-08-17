Покупатели Best Buy назвали лучшие телевизоры 2026 года: один бренд очень удивил (фото)

Судя по отзывам покупателей на сайте Best Buy, самой высокой оценки удостоилась модель Class Select Series 4K QLED Smart Roku TV. Она получила рейтинг 4,8 звезды на основе мнений 154 покупателей.

Телевизоры Roku работают на базе операционной системы Roku OS. Их ценят за простой и удобный интерфейс, а также за бесплатный доступ к Roku Channel и возможность использовать мобильное приложение Roku в качестве пульта ДУ. Поскольку выбор телевизоров Roku огромен, решение приобрести именно такой телевизор (вместо обычного с отдельной приставкой Roku) наверняка заставит внимательно изучать отзывы, технические характеристики и цены, чтобы найти лучший вариант, пишет bgr.com.

Судя по отзывам покупателей на сайте Best Buy, самой высокой оценки удостоилась модель Class Select Series 4K QLED Smart Roku TV с диагональю 55 дюймов. Она получила рейтинг 4,8 звезды на основе 154 мнений. Стоит отметить, что Roku не раскрывает информацию о том, какой именно производитель выпускает телевизоры под ее брендом. Как бы то ни было, кто бы ни занимался их производством, данная модель считается одним из лучших предложений в ассортименте Best Buy. В число других высокооцененных ТВ-панелей входят устройства от Pioneer.

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Телевизор Roku Plus Фото: cnet.com

Почему телевизор Roku так хорош

Class Select Series 4K QLED Smart Roku TV поддерживает воспроизведение контента в формате 4K (при наличии совместимых источников), а технология QLED обеспечивает яркие цвета и высокую контрастность изображения. Такие функции, как автоматическое улучшение четкости речи, по достоинству оценят те, кто любит смотреть телевизор по ночам или испытывает трудности с восприятием диалогов.

Телевизор комплектуется пультом с поддержкой голосового управления, а модуль Wi-Fi с высокой скоростью передачи данных гарантирует плавный стриминг (при условии, что ваша домашняя сеть Wi-Fi также обеспечивает высокую скорость).

Покупатели особо отмечают качество изображения, яркость, простоту настройки и удобство голосового управления. Есть и определенные компромиссы — например, частота обновления экрана составляет 60 Гц, из-за чего этот телевизор может не подойти геймерам или любителям динамичных боевиков с быстрой сменой кадров. Однако для повседневного просмотра в гостиной или дополнительной комнате это отличный вариант: вы получаете качественное изображение с поддержкой передовых технологий (HDR 10+ и HLG), обеспечивающих яркость, глубину и контрастность цветов, а также четыре порта HDMI для подключения устройств вроде Blu-ray-плеера, игровой консоли или ТВ-приставки — и все это по разумной цене. Кроме того, модель доступна в различных размерах: от 50-дюймового варианта для детской до 85-дюймового для гостиной или домашнего кинотеатра.

Телевизоры Roku серии Pro (4K QLED MiniLED) — модели премиум-класса — также получили высокую оценку покупателей на сайте Best Buy: 4,9 звезды (на основе 105 отзывов) для 65-дюймовой версии и 4,8 звезды (на основе 109 отзывов) для более компактной 55-дюймовой модели.

Телевизор Pioneer Фото: Pioneer

Другие хорошие телевизоры с системой Roku

65-дюймовый LED-телевизор Pioneer (серия Class) с поддержкой 4K UHD и Smart Roku TV получил рейтинг 4,8 звезды на основе более чем 400 отзывов на сайте Best Buy. Модели этой же линейки с меньшей диагональю также получили высокие оценки (4,7 звезды) и сотни отзывов. Эта модель, доступная в размерах от 32 до 75 дюймов, отличается качеством изображения 4K HDR10, частотой обновления 60 Гц и наличием четырех входов HDMI. Покупатели на Best Buy хвалят качество картинки, простоту настройки и небольшой вес устройства, однако отмечают, что им не хватает поддержки Bluetooth.

Рейтинг 4,7 звезды также получили модели Pioneer (серия Class) с разрешением Full HD 1080p и Smart Roku TV — отличный выбор для дополнительных комнат. На основе более чем 500 отзывов можно сделать вывод, что покупателям нравится качество изображения и малый вес телевизора; также они отмечают простоту его установки (монтажа). Похоже, что телевизоры с разрешением 1080p по-прежнему востребованы: например, на Amazon 40-дюймовая модель Roku Smart TV серии Select (1080p) получила рейтинг 4,5 звезды от более чем 1200 довольных покупателей, став одной из самых высокооцененных моделей на этой площадке.

Если вы ищете лучший телевизор с системой Roku — по крайней мере, по версии Best Buy, — то стоит обратить внимание именно на модели от самой компании Roku. Впрочем, не стоит упускать из виду и бренд Pioneer, что может показаться неожиданным, ведь Pioneer уже давно не считается крупным игроком на рынке телевизоров. Хорошая новость заключается в том, что телевизоры с Roku в целом отличаются доступной ценой, а многие из них получают высокие оценки пользователей.

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