Користувачі визначили найкращі телевізори 2026 року: один бренд дуже здивував (фото)

Судячи з відгуків покупців на сайті Best Buy, найвищої оцінки заслужила модель Class Select Series 4K QLED Smart Roku TV. Вона отримала рейтинг 4,8 зірки на основі відгуків 154 покупців.

Телевізори Roku працюють на базі операційної системи Roku OS. Їх цінують за простий і зручний інтерфейс, а також за безкоштовний доступ до Roku Channel і можливість використовувати мобільний додаток Roku як пульт дистанційного керування. Оскільки вибір телевізорів Roku величезний, рішення придбати саме такий телевізор (замість звичайного з окремою приставкою Roku) напевно змусить уважно вивчати відгуки, технічні характеристики та ціни, щоб знайти найкращий варіант, пише bgr.com.

Судячи з відгуків покупців на сайті Best Buy, найвищої оцінки заслужила модель Class Select Series 4K QLED Smart Roku TV з діагоналлю 55 дюймів. Вона отримала рейтинг 4,8 зірки на основі 154 відгуків. Варто зазначити, що Roku не розкриває інформацію про те, який саме виробник випускає телевізори під її брендом. Як би там не було, хто б не займався їхнім виробництвом, ця модель вважається однією з найкращих пропозицій в асортименті Best Buy. До числа інших високо оцінених телевізорів входять пристрої від Pioneer.

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Телевізор Roku Plus Фото: cnet.com

Чому телевізор Roku такий хороший

Телевізор Class Select Series 4K QLED Smart Roku підтримує відтворення контенту у форматі 4K (за наявності сумісних джерел), а технологія QLED забезпечує яскраві кольори та високу контрастність зображення. Такі функції, як автоматичне покращення чіткості мови, по достоїнству оцінять ті, хто любить дивитися телевізор вночі або має труднощі зі сприйняттям діалогів.

Телевізор комплектується пультом із підтримкою голосового керування, а модуль Wi-Fi з високою швидкістю передачі даних гарантує плавне потокове відтворення (за умови, що ваша домашня мережа Wi-Fi також забезпечує високу швидкість).

Покупці особливо відзначають якість зображення, яскравість, простоту налаштування та зручність голосового керування. Є й певні компроміси — наприклад, частота оновлення екрану становить 60 Гц, через що цей телевізор може не підійти геймерам або любителям динамічних бойовиків із швидкою зміною кадрів. Однак для повсякденного перегляду у вітальні чи додатковій кімнаті це чудовий варіант: ви отримуєте якісне зображення з підтримкою передових технологій (HDR 10+ та HLG), що забезпечують яскравість, глибину та контрастність кольорів, а також чотири порти HDMI для підключення пристроїв, таких як Blu-ray-програвач, ігрова консоль або ТВ-приставка — і все це за розумною ціною. Крім того, модель доступна в різних розмірах: від 50-дюймового варіанту для дитячої кімнати до 85-дюймового для вітальні або домашнього кінотеатру.

Телевізори Roku серії Pro (4K QLED MiniLED) — моделі преміум-класу — також отримали високу оцінку покупців на сайті Best Buy: 4,9 зірки (на основі 105 відгуків) для 65-дюймової версії та 4,8 зірки (на основі 109 відгуків) для більш компактної 55-дюймової моделі.

Телевізор Pioneer Фото: Pioneer

Інші якісні телевізори з системою Roku

65-дюймовий LED-телевізор Pioneer (серія Class) з підтримкою 4K UHD та Smart Roku TV отримав оцінку 4,8 зірки на основі понад 400 відгуків на сайті Best Buy. Моделі цієї ж лінійки з меншою діагоналлю також отримали високі оцінки (4,7 зірки) та сотні відгуків. Ця модель, доступна в розмірах від 32 до 75 дюймів, вирізняється якістю зображення 4K HDR10, частотою оновлення 60 Гц та наявністю чотирьох входів HDMI. Покупці на Best Buy хвалять якість зображення, простоту налаштування та невелику вагу пристрою, однак зазначають, що їм бракує підтримки Bluetooth.

Рейтинг 4,7 зірки також отримали моделі Pioneer (серія Class) з роздільною здатністю Full HD 1080p та Smart Roku TV — чудовий вибір для додаткових кімнат. На основі понад 500 відгуків можна зробити висновок, що покупцям подобається якість зображення та невелика вага телевізора; також вони відзначають простоту його встановлення (монтажу). Схоже, що телевізори з роздільною здатністю 1080p, як і раніше, користуються попитом: наприклад, на Amazon 40-дюймова модель Roku Smart TV серії Select (1080p) отримала рейтинг 4,5 зірки від понад 1200 задоволених покупців, ставши однією з найвище оцінених моделей на цій платформі.

Якщо ви шукаєте найкращий телевізор із системою Roku — принаймні, за версією Best Buy, — то варто звернути увагу саме на моделі від самої компанії Roku. Втім, не варто випускати з поля зору й бренд Pioneer, що може здатися несподіваним, адже Pioneer вже давно не вважається великим гравцем на ринку телевізорів. Гарна новина полягає в тому, що телевізори з Roku загалом відрізняються доступною ціною, а багато з них отримують високі оцінки користувачів.

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