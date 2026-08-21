Чому повнорозмірні навушники коштують дорого: експерти дали відповідь (фото)

Якщо детально ознайомитися з характеристиками та функціональними можливостями, стає зрозуміліше, чому Bose встановлює високі ціни. Активне шумозаглушення (ANC) — одна з сильних сторін бренду.

Експерти видання bgr.com вирішили знайти відповідь на питання: чому навушники Bose такі дорогі? Виявилося, що бренд не робить ставку на бюджетні моделі — принаймні, останнім часом, йдеться в матеріалі.

Станом на серпень 2026 року найдешевшою моделлю компанії є навушники Bose QuietComfort (1-го покоління), але навіть вони коштують понад 200 доларів. Однак, якщо детально розглянути характеристики та функціональні можливості, стає зрозуміліше, чому Bose встановлює такі ціни. Активне шумозаглушення (ANC) — одна з сильних сторін бренду.

У цій категорії Bose стикається з жорсткою конкуренцією: Sony, Apple та Sonos також пропонують чудову шумоізоляцію у своїх преміальних повнорозмірних моделях. Однак Bose дозволяє гнучко налаштовувати інтенсивність шумозаглушення через фірмовий додаток — можна регулювати рівень вручну або вибрати один із двох режимів: Quiet (повна тиша) або Aware (пропускання зовнішніх звуків). Шумозаглушення — лише одна з причин високої вартості навушників Bose; ще однією важливою перевагою бренду є винятковий комфорт.

Відео дня

Навушники Bose QuietComfort Headphones Фото: Bose

Жоден виробник не визнає, що бюджетні навушники поступаються за зручністю преміальним повнорозмірним моделям, адже це може відлякати покупця. Навушники Bose особливо цінуються за комфорт, що є надзвичайно важливим під час тривалого прослуховування. Якісні м'які накладки на чашках і наголов'ї є не у всіх виробників, але для Bose це одна з відмінних рис.

Усі згадані вище функції та характеристики притаманні всій лінійці QuietComfort, однак флагманські повнорозмірні моделі Bose оснащені додатковими унікальними технологіями. Навушники QuietComfort Ultra (2-го покоління) підтримують дротове відтворення через USB-C, а також кодек aptX Adaptive для передачі звуку через Bluetooth практично без втрат якості (щоправда, для цього потрібен пристрій із підтримкою Snapdragon Sound). Що стосується самого звучання, то навушники Bose зазвичай налаштовані так, щоб забезпечувати збалансований звук, придатний для найрізноманітніших музичних жанрів.

Навушники Bose QuietComfort Ultra Gen 2 Фото: tomsguide.com

Це зовсім не означає, що серед недорогих моделей неможливо знайти навушники з чудовою якістю звуку. Просто навушники Bose "з коробки" зазвичай забезпечують більш насичену та деталізовану звукову сцену, яку, до того ж, можна додатково налаштувати у фірмовому додатку Bose. Звісно, вбудований еквалайзер тут лише трисмуговий, але погляньте на ситуацію інакше: навушники Apple AirPods Max 2 коштують 550 доларів, проте не пропонують практично жодних можливостей налаштування звуку, за винятком кількох функцій у розділі "Універсальний доступ" на iOS.

Зрештою, важливішою є не ціна продукту (хоча вона, безперечно, має значення), а те, як ці навушники звучать для конкретного користувача. Можливо, комусь сподобається звучання Bose QuietComfort Ultra, а комусь — ні. Головне — зберігати неупередженість, і тоді помилитися з вибором буде практично неможливо.

Навушники Bose високо цінують у всьому світі, і можна з упевненістю сказати, що є чимало аудіофілів, яким подобається їхнє звучання. Крім того, цілком імовірно, що Bose завжди може розраховувати на споживачів, які купують продукцію виключно заради бренду.

Раніше ми писали про бренд смартфонів, який є найкращою альтернативою OnePlus. Пристрої, що максимально нагадують OnePlus за характеристиками та ціною, пропонує саме Motorola.