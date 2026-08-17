Цей бренд смартфонів найкраща заміна OnePlus: що купити замість китайських телефонів (фото)

Саме Motorola пропонує пристрої, які за характеристиками та ціною максимально нагадують OnePlus.

Існує бренд, який пропонує смартфони з таким самим вигідним співвідношенням ціни та якості в різних цінових категоріях, як і OnePlus, пишуть експерти bgr.com

Зараз галузь переживає серйозні потрясіння через дефіцит оперативної пам’яті та накопичувачів. Це не тільки одна з головних причин виходу OnePlus з ринків США та Європи, але й сигнал про те, що знайти смартфон із флагманськими характеристиками за ціною середнього сегмента стане складніше, ніж будь-коли. Але не варто впадати у відчай. Щоб отримати максимум за свої гроші та придбати пристрій із потужним процесором, який легко справляється з вимогливими додатками та іграми, варто придивитися до лінійки Motorola, яка має такий самий повний асортимент, як і OnePlus.

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Motorola пропонує пристрої, які за рівнем "заліза" та "чистотою" програмного забезпечення (близького до "чистого" Android) максимально наближені до OnePlus, не вимагаючи при цьому величезних витрат.

Смартфон OnePlus Nord N30

Для початку давайте порівняємо модель OnePlus Nord N30 5G. У 2023 році цей телефон продавався за 300 доларів; він був оснащений процесором Snapdragon 695 5G, 8 ГБ оперативної пам’яті та накопичувачем на 128 ГБ. Якщо розглядати пропозиції Motorola, то модель Moto G Stylus (2025) коштує 400 доларів і оснащена чипом Snapdragon 6 Gen 3, 8 ГБ оперативної пам’яті та 256 ГБ вбудованої пам’яті; при цьому на неї часто діють знижки, що наближають ціну до бюджетного рівня Nord.

Далі йде OnePlus 15R за 700 доларів — знайти йому гідну альтернативу непросто через наявність чипа Snapdragon 8 Gen 5, 12 ГБ оперативної пам’яті та базового накопичувача на 256 ГБ. Унікальне поєднання високих технічних характеристик і ціни середнього сегмента залишає два варіанти. Motorola Edge з процесором середнього рівня Dimensity 7450, 8 ГБ ОЗУ та 128 ГБ пам’яті коштує 600 доларів — на 100 доларів дешевше, ніж 15R. Або можна доплатити 400 доларів і вибрати розкладний смартфон Razr+ за 1100 доларів, оснащений процесором Snapdragon 8s Gen 3, 12 ГБ оперативної пам'яті та 256 ГБ вбудованої пам'яті. Завдяки асортименту Motorola можна знайти кілька альтернатив у середньому ціновому сегменті.

Смартфон Moto G Stylus 2025

Нарешті, модель OnePlus 15: базова версія за 900 доларів пропонує 12 ГБ оперативної пам’яті та накопичувач на 256 ГБ у поєднанні з процесором Snapdragon 8 Elite Gen 5. Найближчий аналог від Motorola — модель Signature з чипом Snapdragon 8 Gen 5, 16 ГБ ОЗУ та 512 ГБ пам'яті. Є й Razr Ultra (2026) за 1500 доларів: він працює на тому ж процесорі Snapdragon 8 Elite, що й OnePlus 15, і пропонує 16 ГБ оперативної пам’яті та 512 ГБ пам’яті для зберігання даних.

Смартфон OnePlus 15 Фото: PhoneArena

Зрештою, перевершити OnePlus — завдання не з простих. Завдяки неймовірно вигідним цінам на високопродуктивні пристрої компанія могла запропонувати відповідний варіант для будь-якого сегмента: від бюджетного до середнього та преміального. На жаль, вартість компонентів зросла настільки, що Oppo визнала за необхідне вивести свій суббренд OnePlus з ринків США та Великої Британії, залишивши тим самим помітну прогалину. Зростання цін також є однією з головних причин, через які люди довше користуються своїми смартфонами.

Смартфон Motorola Edge 60 Фото: gsmarena.com

Однак, якщо й існує компанія, яка максимально наближена до філософії OnePlus — з її легкою, майже "чистою" прошивкою та гідними характеристиками за розумною ціною, — то це Motorola. Завдяки таким моделям, як Edge і G Stylus, а також лінійці Razr, Motorola пропонує конкурентоспроможні варіанти у всіх трьох цінових категоріях. Це робить її тим самим брендом, на який варто перейти користувачам OnePlus під час вибору наступного смартфона.

Раніше повідомлялося, що британці заробляють 9 млн доларів на старих смартфонах. Лише третина власників здавала свої смартфони на переробку протягом останніх 5 років, а отже, багато хто втрачає можливість заробити.