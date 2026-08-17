Устройства, максимально похожие на OnePlus по характеристикам и цене, предлагает именно Motorola.

Существует бренд, предлагающий смартфоны с таким же выгодным соотношением цены и качества в различных ценовых категориях, как и OnePlus, полагают эксперты bgr.com.

Сейчас индустрия переживает серьезные потрясения из-за дефицита оперативной памяти и накопителей. Это не только одна из главных причин ухода OnePlus с рынков США и Европы, но и сигнал о том, что найти смартфон с флагманскими характеристиками по цене среднего сегмента станет сложнее, чем когда-либо. Но не стоит унывать. Чтобы получить максимум за свои деньги и приобрести устройство с мощным процессором, легко справляющееся с требовательными приложениями и играми, стоит присмотреться к линейке Motorola, которая имеет такой же полный ассортимент, как и OnePlus.

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Motorola предлагает устройства, максимально приближенные к OnePlus по уровню "железа" и чистоте программного обеспечения (близкого к "чистому" Android), не требуя при этом огромных затрат.

Смартфон OnePlus Nord N30

Для начала давайте сравним модель OnePlus Nord N30 5G. В 2023 году этот телефон продавался за 300 долларов; он оснащался процессором Snapdragon 695 5G, 8 ГБ оперативной памяти и накопителем на 128 ГБ. Если рассматривать предложения Motorola, то модель Moto G Stylus (2025) стоит 400 долларов и оснащена чипом Snapdragon 6 Gen 3, 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ памяти; при этом на нее часто действуют скидки, приближающие цену к бюджетному уровню Nord.

Далее идет OnePlus 15R за 700 долларов — найти ему сопоставимую альтернативу непросто из-за наличия чипа Snapdragon 8 Gen 5, 12 ГБ оперативной памяти и базового накопителя на 256 ГБ. Уникальное сочетание высоких технических характеристик и цены среднего сегмента оставляет два варианта. Motorola Edge с процессором среднего уровня Dimensity 7450, 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ памяти стоит 600 долларов — на 100 долларов дешевле, чем 15R. Либо можно доплатить 400 долларов и выбрать раскладушку Razr+ за 1100 долларов, оснащенную процессором Snapdragon 8s Gen 3, 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ памяти. Благодаря ассортименту Motorola можно найти несколько альтернатив в среднем ценовом сегменте.

Смартфон Moto G Stylus 2025

Наконец, модель OnePlus 15: базовая версия за 900 долларов предлагает 12 ГБ оперативной памяти и накопитель на 256 ГБ в сочетании с процессором Snapdragon 8 Elite Gen 5. Ближайший аналог от Motorola — модель Signature с чипом Snapdragon 8 Gen 5, 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ памяти. Есть и Razr Ultra (2026) за 1500 долларов: он работает на том же процессоре Snapdragon 8 Elite, что и OnePlus 15, и предлагает 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ памяти для хранения данных.

Смартфон OnePlus 15 Фото: PhoneArena

В конечном счете, превзойти OnePlus — задача непростая. Благодаря невероятно выгодным ценам на высокопроизводительные устройства, компания могла предложить подходящий вариант для любого сегмента: от бюджетного до среднего и премиального. К сожалению, стоимость компонентов выросла настолько, что Oppo сочла необходимым вывести свой суббренд OnePlus с рынков США и Великобритании, оставив тем самым заметную пустоту. Рост цен также является одной из главных причин, по которым люди дольше пользуются своими смартфонами.

Смартфон Motorola Edge 60 Фото: gsmarena.com

Однако, если и есть компания, максимально близкая к философии OnePlus — с ее легкой, почти "чистой" прошивкой и достойными характеристиками по разумной цене, — то это Motorola. Благодаря таким моделям, как Edge и G Stylus, а также линейке Razr, Motorola предлагает конкурентоспособные варианты во всех трех ценовых категориях. Это делает ее тем самым брендом, на который стоит перейти пользователям OnePlus при выборе следующего смартфона.

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