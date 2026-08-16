Британцы зарабатывают 9 млн долларов на старых смартфонах: как это сделать и вам (фото)

Лишь треть владельцев сдавали свои смартфоны на переработку за последние 5 лет, а значит, многие упускают возможность заработать.

У многих британцев дома хранятся старые телефоны и другие гаджеты стоимостью в сотни долларов; их можно легко продать в рамках программ по переработке и утилизации. Только за прошлый год сервис O2 Recycle выплатил 6,6 млн фунтов стерлингов (8,93 млн долларов США — ред.) за старые телефоны, планшеты, игровые приставки, наушники и другие устройства, пишет thesun.co.uk.

Лишь треть владельцев сдавали свои смартфоны на переработку за последние 5 лет, а значит, многие упускают возможность заработать, говорится в материале.

Исследование, проведенное компанией Virgin Media O2, показало: одна из главных причин, останавливающих владельцев телефонов, — это опасения, что кто-то может получить доступ к их личным данным. С другой стороны, британцы могут существенно сэкономить, купив восстановленный телефон, однако и здесь возникают сомнения — например, по поводу быстрой разрядки аккумулятора или наличия повреждений.

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Чтобы лучше понять, как именно происходит процесс восстановления смартфонов, журналист посетил центр компании Likewize в городе Кру (графство Чешир), где работает партнер Virgin Media O2 по переработке техники. Именно сюда ежедневно поступают тысячи устройств, проходящих через удивительно тщательный процесс обновления. Применяются специальные технологии, позволяющие не только полностью удалить все личные данные, но и придать устройствам вид новых.

Смартфон iPhone 11 Pro Фото: PCMag

На сайте O2 Recycle можно всего за несколько минут узнать оценочную стоимость вашего устройства: например, сейчас за iPhone 15 Pro Max можно получить до 342 фунтов стерлингов (462 доллара). Компания принимает и другие гаджеты: планшеты, ноутбуки, игровые приставки, часы и даже наушники.

В центре Likewize есть собственный автоматизированный участок подготовки упаковки: система подбирает коробку и этикетку, которые отправляются клиенту, чтобы он мог бесплатно переслать свое устройство обратно. Эта мощная автоматизированная линия способна выпускать до 2300 комплектов упаковки в час сразу после того, как клиент оформляет заявку.

Если устройство поступает в центр до полудня, то при соответствии заявленному описанию деньги переводятся клиенту в тот же день. По прибытии в центр переработки устройство проходит через множество этапов проверки и обработки, поражающих своей тщательностью. Важно отметить, что каждый аппарат проходит процедуру принудительного сброса до заводских настроек, чтобы гарантировать полное удаление всех личных данных.

Кроме того, устройства проходят проверку работоспособности с помощью интеллектуальных систем на базе искусственного интеллекта, которые анализируют около 170 различных параметров. Существует специальный участок, где устройства тщательно очищают и выявляют дефекты, невидимые для человеческого глаза. После этого их сортируют: одни готовы к дальнейшему использованию, а другие требуют дополнительного внимания и ремонта. Если устройство признано исправным, оно может оказаться в руках нового владельца всего через 48 часов.

Для тех аппаратов, которые требуют дополнительной проверки, предусмотрены крупные рабочие зоны, где трудятся квалифицированные специалисты. Особое впечатление производит станция очистки, оснащенная специальным оборудованием, которое словно по волшебству устраняет неприятные царапины. В техническом отделе выполняются такие работы, как замена экрана или аккумулятора.

Вот сколько в среднем получают британцы, пользуясь сервисом O2 Recycle:

Смартфоны — 148 £ (200 долларов)

Носимые устройства / умные часы — 78 £ (105 долларов)

Планшеты — 112 £ (150 долларов)

Наушники — 46 £ (62 доллара)

Игровые консоли — 34 £ (46 долларов)

MacBook — 78 £ (105 долларов)

Ранее писали про смартфон, который признан самым сложным в ремонте. Из 105 протестированных устройств разных производителей iPhone получил самый низкий балл за ремонтопригодность.