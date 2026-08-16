Британці заробляють 9 млн доларів на старих смартфонах: як це зробити і вам (фото)

Лише третина власників здавала свої смартфони на переробку протягом останніх 5 років, а отже, багато хто втрачає можливість заробити.

У багатьох британців вдома зберігаються старі телефони та інші гаджети вартістю в сотні доларів; їх можна легко продати в рамках програм з переробки та утилізації. Тільки за минулий рік сервіс O2 Recycle виплатив 6,6 млн фунтів стерлінгів (8,93 млн доларів США — ред.) за старі телефони, планшети, ігрові приставки, навушники та інші пристрої, пише thesun.co.uk.

Лише третина власників здавала свої смартфони на переробку протягом останніх 5 років, а отже, багато хто втрачає можливість заробити, йдеться в матеріалі.

Дослідження, проведене компанією Virgin Media O2, показало: одна з головних причин, що стримують власників телефонів, — це побоювання, що хтось може отримати доступ до їхніх особистих даних. З іншого боку, британці можуть суттєво заощадити, придбавши відновлений телефон, однак і тут виникають сумніви — наприклад, щодо швидкого розряджання акумулятора або наявності пошкоджень.

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Щоб краще зрозуміти, як саме відбувається процес відновлення смартфонів, журналіст відвідав центр компанії Likewize у місті Кру (графство Чешир), де працює партнер Virgin Media O2 з переробки техніки. Саме сюди щодня надходять тисячі пристроїв, які проходять напрочуд ретельний процес оновлення. Застосовуються спеціальні технології, що дозволяють не тільки повністю видалити всі особисті дані, а й надати пристроям вигляд нових.

Смартфон iPhone 11 Pro Фото: PCMag

На сайті O2 Recycle можна всього за кілька хвилин дізнатися орієнтовну вартість вашого пристрою: наприклад, зараз за iPhone 15 Pro Max можна отримати до 342 фунтів стерлінгів (462 долари). Компанія приймає й інші гаджети: планшети, ноутбуки, ігрові приставки, годинники та навіть навушники.

У центрі Likewize є власна автоматизована дільниця підготовки упаковки: система підбирає коробку та етикетку, які надсилаються клієнту, щоб він міг безкоштовно надіслати свій пристрій назад. Ця потужна автоматизована лінія здатна випускати до 2300 комплектів упаковки на годину одразу після того, як клієнт оформлює заявку.

Якщо пристрій надходить до центру до полудня, то за умови відповідності заявленому опису гроші перераховуються клієнту того ж дня. Після надходження до центру переробки пристрій проходить численні етапи перевірки та обробки, що вражають своєю ретельністю. Важливо зазначити, що кожен пристрій проходить процедуру примусового скидання до заводських налаштувань, щоб гарантувати повне видалення всіх особистих даних.

Крім того, пристрої проходять перевірку працездатності за допомогою інтелектуальних систем на основі штучного інтелекту, які аналізують близько 170 різних параметрів. Існує спеціальна дільниця, де пристрої ретельно очищають і виявляють дефекти, невидимі для людського ока. Після цього їх сортують: одні готові до подальшого використання, а інші потребують додаткової уваги та ремонту. Якщо пристрій визнано справним, він може опинитися в руках нового власника вже через 48 годин.

Для тих пристроїв, які потребують додаткової перевірки, передбачені великі робочі зони, де працюють кваліфіковані фахівці. Особливе враження справляє станція очищення, оснащена спеціальним обладнанням, яке немов за помахом чарівної палички усуває неприємні подряпини. У технічному відділі виконуються такі роботи, як заміна екрану або акумулятора.

Ось скільки в середньому отримують британці, користуючись сервісом O2 Recycle:

Смартфони — 148 фунтів (200 доларів)

Носимі пристрої / смарт-годинники — 78 £ (105 доларів)

Планшети — 112 £ (150 доларів)

Навушники — 46 £ (62 долари)

Ігрові консолі — 34 £ (46 доларів)

MacBook — 78 £ (105 доларів)

Раніше ми писали про смартфон, який визнано найскладнішим у ремонті. З 105 протестованих пристроїв різних виробників iPhone отримав найнижчий бал за ремонтопридатність.