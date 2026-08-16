Ні Motorola, ні Samsung: цей смартфон визнано найскладнішим у ремонті (фото)

З 105 протестованих пристроїв різних виробників iPhone отримав найнижчий бал за ремонтопридатність.

Користувачі вважають, що їхній новий смартфон прослужить кілька років, однак техніка інколи підводить, і навіть абсолютно нові пристрої можуть вийти з ладу досить швидко. Якщо неприємності все ж трапляються, їх усунення завдає чимало клопоту. Втім, масштаб цих проблем багато в чому залежить від того, смартфоном якої марки ви користуєтеся, пише bgr.com.

Згідно зі звітом організації Public Interest Research Group (PIRG) під назвою "Failing the Fix" ("Невдала ремонтопридатність" — ред.), смартфони Apple визнано найскладнішими в ремонті. З 105 протестованих пристроїв різних виробників iPhone отримав найнижчий бал за ремонтопридатність. З оцінкою "D-" (дуже низький показник) продукція Apple вважається найскладнішою для ремонту серед усіх доступних на ринку аналогів. Причиною такої низької оцінки стали застосовані виробником обмеження ПЗ та прив’язка компонентів до конкретного пристрою, що значно ускладнює процес ремонту. І хоча такі сайти, як iFixit, спрощують самостійний ремонт завдяки доступним інструкціям та запчастинам, відновити працездатність iPhone все одно непросто.

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Смартфон iPhone 17 Фото: Скриншот

У чому полягає складність ремонту iPhone?

Хоча відремонтувати iPhone цілком реально, ці пристрої отримали статус пристроїв із найнижчою ремонтопридатністю через труднощі, що виникають уже на етапі підготовки до ремонту. Apple надає інструкції з ремонту своїх пристроїв, однак обмежує використання дешевших сторонніх запчастин для певних видів ремонту — наприклад, для системи Face ID. Більше того, встановлення неоригінальних деталей може призвести до появи повідомлень про помилки або відключення деяких функцій. Ще одним фактором, що знижує ремонтопридатність iPhone, є вартість обслуговування. Багато користувачів на Reddit радять звертатися до таких ресурсів, як iFixit, а не до сервісних центрів Apple (Genius Bar), оскільки це може обійтися дешевше і дозволяє придбати всі необхідні запчастини.

Організація PIRG присвоїла Apple низьку оцінку "D-", спираючись на дані Європейського реєстру продукції з маркуванням енергоефективності (EPREL). Система EPREL відстежує дотримання критеріїв екодизайну, необхідних для отримання високих оцінок ремонтопридатності. Ці критерії включають правила розбирання та ремонту, які зобов’язують виробників забезпечувати доступність запасних частин протягом 5–10 робочих днів після замовлення, а також протягом 7 років після припинення продажів конкретної моделі. Деякі моделі iPhone кращі за інші

Пристрій вважається таким, що підлягає ремонту, якщо він відповідає певним вимогам: наприклад, його можна розібрати, для нього доступні запчастини, а виробник надає або рекомендує інструкції з ремонту. Фахівці iFixit зазначають, що сам по собі ремонт смартфонів Apple може бути не таким вже й складним, однак погоджуються з тим, що їх важко розібрати, а розбирання — це, по суті, перший етап ремонтного процесу.

Смартфон iPhone 16e Фото: Phone Arena

З подібними проблемами під час розбирання зіткнулися кілька моделей Apple, зокрема iPhone Air, iPhone 17 Pro та iPhone 16e. Основна складність полягала в тому, що телефони Apple важко розбирати: у них використовуються гвинти 4 або навіть 5 різних типів, а наявність клейових з'єднань ускладнює доступ до внутрішніх компонентів. Щоб дістатися до "начинки", потрібно кілька викруток різного розміру. Це не тільки дратує, але й означає додаткові витрати на інструменти, необхідні навіть для того, щоб просто розпочати ремонт.

Хоча смартфони Apple буває важко розібрати, друге місце у списку пристроїв, найменш зручних для ремонту, посіла продукція Samsung. Цей бренд вважається лідером серед виробників Android-смартфонів за рівнем задоволеності клієнтів, проте ремонт таких пристроїв може стати справжнім головним болем. Apple і Samsung — одні з найвідоміших виробників смартфонів, але в разі поломки їх ремонт може обійтися дорожче.

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