Смартфони з QWERTY-клавіатурою: 3 моделі для тих, хто прагне чогось незвичайного (фото)

Clicks Communicator, Unihertz Titan 2 Elite та Minimal Phone 2 схожі на гаджети з фантастичного фільму в жанрі кіберпанк. Однак ще 20 років тому такі телефони вважалися ультрасучасними та модними…

Фізичні клавіатури знову в моді. Якщо ви шукаєте телефон, у якому набір тексту та продуктивність є важливішими за ігри, зйомку фото та відео або соціальні мережі, зверніть увагу на QWERTY-моделі, пише видання gizmochina.com.

Clicks Communicator

Смартфон Clicks Communicator Фото: iponshop.de

Цей пристрій розробила британська компанія Clicks Technology, яка випускає чохли-клавіатури для iPhone.

Цей Android-смартфон оснащений компактним 4,03-дюймовим AMOLED-екраном із роздільною здатністю 1080 x 1200 пікселів, розташованим над фізичною клавіатурою з підсвічуванням та рельєфними клавішами; сканер відбитків пальців вбудований безпосередньо в клавішу пробілу.

Пристрій працює на базі 4-нанометрового чіпа MediaTek, має основну камеру на 50 Мп з оптичною стабілізацією (OIS) та фронтальну камеру на 24 Мп, а також підтримує зарядку через USB-C і бездротовий стандарт Qi2. Передбачено роз'єм 3,5 мм для навушників, підтримку Wi-Fi 6, NFC та слот для карт microSD з можливістю розширення пам'яті до 2 ТБ — значний показник для пристрою такого розміру.

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Головна відмінність Communicator від типового Android-смартфона — у програмному забезпеченні. Замість звичного головного екрану з іконками додатків тут використовується єдина стрічка, що об’єднує повідомлення з WhatsApp, Telegram, Slack та Gmail. Це дозволяє переглядати листування, не перемикаючись між різними програмами. Також є світловий індикатор (Signal Light) навколо однієї з бічних кнопок, який змінює колір залежно від того, хто вам пише, та програмована клавіша, яку можна налаштувати для голосового диктування.

Компанія Clicks позиціонує Communicator як другий телефон для тих, хто прагне цифрового детоксу. При оформленні попереднього замовлення на ранньому етапі ціна становить 399 доларів, а згодом вона зросте до 499 доларів. Терміни поставок цього року вже кілька разів переносилися. Clicks планує розпочати виробництво та відвантаження пристроїв тим, хто оформив попереднє замовлення, у четвертому кварталі 2026 року.

Unihertz Titan 2 Elite

Смартфон Unihertz Titan 2 Elite Фото: china-gadgets.de

Смартфон Unihertz Titan 2 Elite, розміри якого становлять 117,8 × 75 × 10,4 мм, зручно лежить в одній руці, на відміну від більш громіздких моделей Titan попередніх поколінь.

Він оснащений 4,03-дюймовим AMOLED-дисплеєм із частотою оновлення 120 Гц, повноцінною фізичною QWERTY-клавіатурою з вбудованим трекпадом та сканером відбитків пальців на бічній грані. Unihertz пропонує дві конфігурації: стандартну версію з процесором MediaTek Dimensity 7400 та версію Pro з більш потужним чіпом Dimensity 8400, розраховану на користувачів, які працюють у режимі інтенсивної багатозадачності. Обидві моделі комплектуються акумулятором ємністю 4050 мА·год із підтримкою швидкої зарядки потужністю 33 Вт, подвійною основною камерою (50 Мп) і працюють під управлінням Android 16 "з коробки".

Для цієї моделі Unihertz також доопрацювала конструкцію самої клавіатури. Незалежні тести показали, що зусилля натискання становить близько 58 г (проти приблизно 67 г у оригінального Titan 2); це має зменшити втому пальців під час набору довгих листів або документів протягом дня.

Оформити попереднє замовлення на пристрій можна за ціною від 489,90 доларів за версію Titan 2 Elite та від 579,99 доларів за модель Pro.

Minimal Phone 2

Смартфон Minimal Phone 2 Фото: скриншот

Minimal Phone 2 отримав 3,92-дюймовий AMOLED-екран із частотою оновлення 90 Гц та QWERTY-клавіатуру. AMOLED-дисплей значно спрощує виконання повсякденних завдань, йдеться в матеріалі.

Сама клавіатура була вдосконалена: вона отримала підсвічування, можливість перепризначення гарячих клавіш та перемикачі з металевими купольними мембранами. Телефон оснащений процесором MediaTek Dimensity 8300 і пропонує до 512 ГБ вбудованої пам'яті. Також передбачені модуль NFC, перемикач беззвучного режиму та роз'єм 3,5 мм для навушників.

Що особливо важливо, концепція Minimal Phone 2, як і раніше, ґрунтується на ідеї більш усвідомленого використання технологій. Наразі телефон доступний у рамках краудфандингової кампанії, тому покупцям слід враховувати ризики, пов’язані з придбанням пристроїв, що фінансуються таким чином.

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