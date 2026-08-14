Смартфоны с клавиатурой: 3 модели для тех, кто хочет чего-то необычного (фото)

Clicks Communicator, Unihertz Titan 2 Elite и Minimal Phone 2 похожи на гаджеты из фантастического фильма в жанре киберпанк. Однако еще 20 лет назад такие телефоны считались ультрасовременными и модными…

Физические клавиатуры снова популярны. Если вы ищете телефон, в котором набор текста и производительность ставятся выше игр, съемки фото и видео или соцсетей, обратите внимание на QWERTY-модели, пишет издание gizmochina.com.

Clicks Communicator

Смартфон Clicks Communicator Фото: iponshop.de

Это устройство разработала британская компания Clicks Technology, выпускающая чехлы-клавиатуры для iPhone.

Данный Android-смартфон оснащен компактным 4,03-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 1080 x 1200 пикселей, расположенным над физической клавиатурой с подсветкой и рельефными клавишами; сканер отпечатков пальцев встроен прямо в клавишу пробела.

Аппарат работает на базе 4-нанометрового чипа MediaTek, имеет основную камеру на 50 Мп с оптической стабилизацией (OIS) и фронтальную камеру на 24 Мп, а также поддерживает зарядку через USB-C и беспроводной стандарт Qi2. Предусмотрены разъем 3,5 мм для наушников, поддержка Wi-Fi 6, NFC и слот для карт microSD с возможностью расширения памяти до 2 ТБ — внушительный показатель для устройства такого размера.

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Главное отличие Communicator от типичного Android-смартфона — в ПО. Вместо привычного главного экрана с иконками приложений здесь используется единая лента, объединяющая сообщения из WhatsApp, Telegram, Slack и Gmail. Это позволяет просматривать переписки, не переключаясь между разными программами. Также имеется световой индикатор (Signal Light) вокруг одной из боковых кнопок, меняющий цвет в зависимости от того, кто вам пишет, и программируемая клавиша, которую можно настроить для голосовой диктовки.

Компания Clicks позиционирует Communicator как второй телефон для тех, кто хочет цифрового детокса. При оформлении предзаказа на раннем этапе цена составляет 399 долларов, а впоследствии она вырастет до 499 долларов. Сроки поставок в этом году уже несколько раз переносились. Clicks планирует начать производство и отгрузку устройств тем, кто оформил предзаказ, в четвертом квартале 2026 года.

Unihertz Titan 2 Elite

Смартфон Unihertz Titan 2 Elite Фото: china-gadgets.de

Unihertz Titan 2 Elite при габаритах 117,8 x 75 x 10,4 мм смартфон удобно лежит в одной руке, в отличие от более громоздких моделей Titan предыдущих поколений.

Он оснащен 4,03-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц, полноценной физической QWERTY-клавиатурой со встроенным трекпадом и сканером отпечатков пальцев на боковой грани. Unihertz предлагает две конфигурации: стандартную версию с процессором MediaTek Dimensity 7400 и версию Pro с более мощным чипом Dimensity 8400, рассчитанную на пользователей, работающих в режиме интенсивной многозадачности. Обе модели комплектуются аккумулятором емкостью 4050 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт, двойной основной камерой (50 Мп) и работают под управлением Android 16 "из коробки".

Для этой модели Unihertz также переработала конструкцию самой клавиатуры. Независимые тесты показали, что усилие нажатия составляет около 58 г (против примерно 67 г у оригинального Titan 2); это должно снизить утомляемость пальцев при наборе длинных писем или документов в течение дня.

Оформить предзаказ на устройство можно по цене от 489,90 доллара за версию Titan 2 Elite и от 579,99 доллара за модель Pro.

Minimal Phone 2

Смартфон Minimal Phone 2 Фото: скриншот

Minimal Phone 2 получил 3,92-дюймовый AMOLED-экран с частотой обновления 90 Гц и QWERTY-клавиатуру. AMOLED-дисплей значительно упрощает выполнение повседневных задач, говорится в материале.

Сама клавиатура была усовершенствована: она получила подсветку, возможность переназначения горячих клавиш и переключатели с металлическими купольными мембранами. Телефон оснащен процессором MediaTek Dimensity 8300 и предлагает до 512 ГБ встроенной памяти. Также предусмотрены модуль NFC, переключатель беззвучного режима и разъем 3,5 мм для наушников.

Что особенно важно, концепция Minimal Phone 2 по-прежнему строится на идее более осознанного использования технологий. В настоящее время телефон доступен в рамках краудфандинговой кампании, поэтому покупателям следует учитывать риски, связанные с приобретением устройств, финансируемых таким способом.

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