Смартфоны, которые работают 4 дня без подзарядки: Honor, Xiaomi, OnePlus, Oppo, Poco (фото)

В рейтинге Фокуса оказались китайские смартфоны Honor X80 Pro Max, Xiaomi Redmi K90 Ultra, OnePlus 15, Oppo Find X8 и Find X9 и Poco X8 Pro Max, оснащенные батареями до 11 000 мАч.

Бренды из Китая очень быстро заняли нишу энергоэффективных смартфонов. Это их главная фишка дает возможность конкурировать с американскими и южнокорейскими производителями. О моделях, которые выгодно выделяются на рынке телефонов, расскажет Фокус.

Китайские разработчики первыми смекнули, что будущее — за кремний-углеродными батареями, из-за их высокой плотности. Проведя испытания, они удостоверились в том, что тонкий корпус смартфона способен вместить аккумулятор большой емкости (до 10 000 мАч и даже больше) и при этом не повлиять на вес телефона.

Для сравнения: повербанки от Anker или Xiaomi имеют аккумуляторы емкостью 10 000 мАч, более мощные модели от Ugreen или Anker Prime — 12 000 мАч, а смартфон Honor X80 Pro Max получил батарею на 11 000 мАч. При этом его вес — всего 203 г, тогда как повербанки весят от 230 до 360 г.

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Смартфон Honor X80 Pro Max Фото: Honor

Honor X80 Pro Max: батарея 11 000 мАч

Это, пожалуй, самый энергоэффективный смартфон на сегодняшний день, не относящийся к категории ультразащищенных. Обычный смартфон получил не только аккумулятор сродни повербанкам, о чем говорилось выше, а и поддержку быстрой проводной зарядки мощностью 90 Вт.

Под капотом у него находится Qualcomm Snapdragon 6 Gen 5 — 4-нанометровый процессор среднего уровня с повышенными требованиями энергоэффективности, что дает устройству возможность работать без подзарядки максимум 4 дня.

Смартфон Xiaomi Redmi K90 Ultra Фото: Redmi

Xiaomi Redmi K90 Ultra: батарея 8550 мАч

Эта модель получила процессор Snapdragon 8 Elite. Она позиционируется на рынке как игровой флагман. Ее аккумулятор содержит 16% кремния, благодаря чему толщина корпуса составляет 8.2 мм. В комплект поставки включена ультрабыстрая зарядка HyperCharge на 100 Вт.

Без подзарядки смартфон работает максимум 3 дня.

Смартфон OnePlus 15 Фото: Wired

OnePlus 15: батарея 7300 мАч

OnePlus 15, как вы уже догадались, тоже оснащен кремний-углеродной батареей. Из плюсов можно также выделить проводную зарядку 100 Вт и беспроводную — на 50 Вт. Модель функционирует благодаря процессору Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Время автономной работы телефона — 2 суток.

Смартфон Oppo Find X8 Фото: Phone Arena

Oppo Find X8 / Find X9: батарея 7025 мАч

Oppo выпустила смартфоны, которые не только радуют емкими аккумуляторами, но и хорошими камерами от Hasselblad. Тут смартфоны могут конкурировать с камерофонами Xiaomi. Серия Oppo Find X8 оснащена процессорами MediaTek Dimensity 9400, тогда как X9 — MediaTek Dimensity 9500.

В режиме умеренного использования эти устройства "живут" от 2,5 до 3,5 дней без подзарядки

Смартфон Poco X8 Pro Max Фото: gsmarena.com

Poco X8 Pro Max: батарея 8500 мАч

Смартфон оснащен аккумулятором на кремний-углеродной технологии с высокой плотностью энергии (847 Вт·ч/л). Разработчикам удалось поместить его в корпус толщиной всего 8,2 мм. В режиме обычного использования аппарат работает без подзарядки 2 дня, а в режиме "экономии" — до 3 дней.

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