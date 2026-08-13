Обзор Motorola Edge 70 Max: стоит ли тратить на этот смартфон более 600 долларов (фото)

С начальной ценой 570 долларов (максимум 625 долларов) новинка выходит в высококонкурентный сегмент, где уже представлены iQOO 15R и OnePlus 15R. Так сможет ли Edge 70 Max выдержать конкуренцию?..

Motorola позиционирует Edge 70 Max как флагман, ориентированный на высокую производительность и предназначенный для пользователей, которые ценят "чистую" мощность, время автономной работы и качество дисплея выше, чем возможности камеры флагманского уровня, сделали вывод тестировщики gizmochina.com.

С начальной ценой 570 долларов за версию 8 ГБ/256 ГБ (версия 12 ГБ/256 ГБ стоит 625 долларов — прим. ред.) новинка выходит в высококонкурентный сегмент, где уже представлены iQOO 15R и OnePlus 15R. Так сможет ли Edge 70 Max выдержать конкуренцию?

Ощущения от Edge 70 Max

Motorola Edge 70 Max выглядит и ощущается как настоящий флагман. Алюминиевая рамка обеспечивает ощущение надежности, а защита Gorilla Glass 7i с обеих сторон, сертификация по стандарту MIL-STD-810H и защита от влаги и пыли по классам IP68/IP69 вселяют уверенность в том, что смартфон выдержит повседневное использование и случайные брызги.

Відео дня

Хотя матовое покрытие противостоит появлению отпечатков пальцев, стоит отметить один нюанс: в комплект поставки Motorola не включила защитный чехол. Во время тестирования смартфон один раз упал с небольшой высоты, из-за чего на одной из граней рамки появилось небольшое изменение цвета. Повреждение незначительное, но его достаточно, чтобы порекомендовать приобрести чехол сразу же после покупки устройства.

Вес Edge 70 Max превышает 220 г, так что легким его точно не назовешь. Из-за внушительных габаритов пользоваться телефоном не слишком удобно людям с небольшими ладонями.

Одной из главных особенностей стал 6,8-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением Quad HD+. Он отличается высокой четкостью, а HDR-контент на YouTube и Netflix выглядит превосходно.

Смартфон Edge 70 Max Фото: Motorola

Производительность

Благодаря чипсету Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5, оперативной памяти LPDDR5X и накопителю стандарта UFS 4.1, смартфон справлялся с любыми задачами без малейших усилий. Приложения запускались быстро, многозадачность работала плавно, а в процессе повседневного использования тестировщик не заметил ни "лагов", ни неожиданных замедлений.

При повседневном использовании — съемке фото, работе с соцсетями и мессенджерами, просмотре веб-страниц и потокового видео — смартфон демонстрировал неизменно высокую отзывчивость. Что еще важнее, не было серьезных перегревов даже после длительной эксплуатации.

Камера смартфона Edge 70 Max Фото: Motorola

Программная составляющая

Edge 70 Max поставляется с ОС Android 16 и фирменной оболочкой Hello UX. Она сохраняет близость к "чистому" Android, но при этом предлагает продуманные возможности настройки, плавную анимацию, полезные жесты и привлекательные стили для функции Always-on Display, не перегружая при этом систему лишними элементами.

За время тестирования специалист не получил ни одного обновления ПО. Motorola обещает 3 крупных обновления ОС Android и 5 лет выпуска патчей безопасности, но, учитывая флагманскую стоимость смартфона, тестировщик ожидал более щедрых обязательств по поддержке. Конкуренты, такие как OnePlus 15R и модель Motorola Signature, предлагают более длительный срок поддержки, из-за чего Edge 70 Max в этом отношении выглядит несколько отстающим.

Экран смартфона Edge 70 Max Фото: Motorola

Камеры

В отличие от Motorola Signature, модель Edge 70 Max не позиционируется как смартфон с упором на камеру. Motorola явно отдала приоритет производительности, а не возможностям съемки, что становится очевидным при взгляде на технические характеристики.

Тем не менее, система из двух камер хорошо справляется со своей задачей при благоприятном освещении. Основная камера обеспечивает приятную цветопередачу и высокую детализацию, позволяя делать снимки, вполне подходящие для повседневного использования. Качество фотографий полностью устроит обычных пользователей, а также тех, кто снимает для соцсетей или делает кадры во время путешествий.

Качество съемки при слабом освещении остается на достойном уровне, хотя и не дотягивает до показателей флагманов, ориентированных именно на фотосъемку. Если камера — главный приоритет, лучше выбрать Motorola Signature, оснащенную более продвинутым фотомодулем.

Смартфон Motorola Edge 70 Max Фото: computerbase.de

Время автономной работы

Еще одним важным преимуществом смартфона стал кремний-углеродный аккумулятор емкостью 7100 мА·ч. При обычном сценарии использования — переписка, веб-серфинг, социальные сети, фотосъемка и просмотр видео — к концу дня стабильно оставалось около 40–50% заряда. Это позволяет уверенно пользоваться устройством целый день.

Комплектное зарядное устройство мощностью 90 Вт быстро восполняет заряд, при этом температура корпуса остается в допустимых пределах. Тестировщик ни разу не заметил, чтобы телефон чрезмерно нагревался во время проводной зарядки.

Edge 70 Max поддерживает магнитную беспроводную зарядку стандарта Qi2.

Motorola Edge 70 Max поддерживает магнитную беспроводную зарядку стандарта Qi2 Фото: computerbase.de

Выводы

Motorola Edge 70 Max уверенно заявляет о себе как о самом мощном смартфоне серии на сегодняшний день. Вместо того чтобы напрямую конкурировать с моделью Signature, новинка делает ставку на флагманскую производительность, великолепный дисплей Quad HD+, надежную автономность, премиальное качество сборки и "чистое" ПО.

Тем не менее, не обошлось и без компромиссов. Отсутствие защитного чехла в комплекте при такой цене разочаровывает, сроки программной поддержки могли бы быть более конкурентоспособными, версия с 8 ГБ оперативной памяти пока лишена функций ИИ Motorola Qira, а пользователям, для которых приоритетом является качество камеры, стоит обратить внимание на модель Motorola Signature.

Если для вас важнее всего производительность, потребление мультимедийного контента, время автономной работы и "чистый" Android, то Edge 70 Max станет отличным выбором. Однако, если качество камеры и длительная программная поддержка имеют большее значение, возможно, стоит доплатить за Motorola Signature или рассмотреть альтернативные варианты, такие как OnePlus 15R.

Покупателям, ищущим флагман, в котором скорость работы ставится во главу угла, Motorola Edge 70 Max предлагает сбалансированные характеристики, благодаря чему его можно смело рекомендовать к покупке.

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