Огляд Motorola Edge 70 Max: чи варто витрачати на цей смартфон понад 600 доларів (фото)

З початковою ціною 570 доларів (максимум 625 доларів) ця новинка виходить на висококонкурентний сегмент, де вже представлені iQOO 15R та OnePlus 15R. Тож чи зможе Edge 70 Max витримати конкуренцію?..

Motorola позиціонує Edge 70 Max як флагман, орієнтований на високу продуктивність і призначений для користувачів, які цінують "чисту" потужність, час автономної роботи та якість дисплея важливіші, ніж можливості камери флагманського рівня, — такий висновок зробили тестувальники gizmochina.com.

З початковою ціною 570 доларів за версію 8 ГБ/256 ГБ (версія 12 ГБ/256 ГБ коштує 625 доларів — прим. ред.) новинка виходить у висококонкурентний сегмент, де вже представлені iQOO 15R та OnePlus 15R. Тож чи зможе Edge 70 Max витримати конкуренцію?

Враження від Edge 70 Max

Motorola Edge 70 Max виглядає і відчувається як справжній флагман. Алюмінієва рамка створює відчуття надійності, а захист Gorilla Glass 7i з обох боків, сертифікація за стандартом MIL-STD-810H та захист від вологи й пилу за класами IP68/IP69 вселяють впевненість у тому, що смартфон витримає щоденне використання та випадкові бризки.

Відео дня

Хоча матове покриття запобігає появі відбитків пальців, варто зазначити один нюанс: у комплект поставки Motorola не включила захисний чохол. Під час тестування смартфон один раз впав з невеликої висоти, через що на одній із граней рамки з’явилося незначне зміна кольору. Пошкодження незначне, але його достатньо, щоб порадити придбати чохол одразу після купівлі пристрою.

Вага Edge 70 Max перевищує 220 г, тож його точно не назвеш легким. Через значні розміри користуватися телефоном не надто зручно людям із невеликими долонями.

Однією з головних особливостей став 6,8-дюймовий AMOLED-дисплей із роздільною здатністю Quad HD+. Він вирізняється високою чіткістю, а HDR-контент на YouTube та Netflix виглядає чудово.

Смартфон Edge 70 Max Фото: Motorola

Продуктивність

Завдяки чіпсету Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5, оперативній пам’яті LPDDR5X та накопичувачу стандарту UFS 4.1 смартфон справлявся з будь-якими завданнями без найменших зусиль. Додатки запускалися швидко, багатозадачність працювала плавно, а під час повсякденного використання тестувальник не помітив ані "зависань", ані несподіваних уповільнень.

Під час повсякденного використання — зйомки фото, роботи з соціальними мережами та месенджерами, перегляду веб-сторінок і потокового відео — смартфон демонстрував незмінно високу чутливість. Що ще важливіше, серйозних перегрівів не спостерігалося навіть після тривалої експлуатації.

Камера смартфона Edge 70 Max Фото: Motorola

Програмна складова

Edge 70 Max постачається з ОС Android 16 та фірмовою оболонкою Hello UX. Вона залишається близькою до "чистого" Android, але при цьому пропонує продумані можливості налаштування, плавну анімацію, корисні жести та привабливі стилі для функції Always-on Display, не перевантажуючи при цьому систему зайвими елементами.

Протягом тестування фахівець не отримав жодного оновлення ПЗ. Motorola обіцяє 3 великі оновлення ОС Android та 5 років випуску патчів безпеки, але, з огляду на флагманську ціну смартфона, тестувальник очікував більш щедрих зобов’язань щодо підтримки. Конкуренти, такі як OnePlus 15R і модель Motorola Signature, пропонують довший термін підтримки, через що Edge 70 Max у цьому плані дещо відстає.

Екран смартфона Edge 70 Max Фото: Motorola

Камери

На відміну від Motorola Signature, модель Edge 70 Max не позиціонується як смартфон, орієнтований на камеру. Motorola явно надала пріоритет продуктивності, а не можливостям зйомки, що стає очевидним, якщо поглянути на технічні характеристики.

Проте система з двох камер добре справляється зі своїм завданням за сприятливого освітлення. Основна камера забезпечує приємну передачу кольорів і високу деталізацію, що дозволяє робити знімки, цілком придатні для повсякденного використання. Якість фотографій повністю задовольнить звичайних користувачів, а також тих, хто знімає для соцмереж або робить знімки під час подорожей.

Якість зйомки при слабкому освітленні залишається на гідному рівні, хоча й не досягає показників флагманів, орієнтованих саме на фотозйомку. Якщо камера — головний пріоритет, краще вибрати Motorola Signature, оснащену більш просунутим фотомодулем.

Смартфон Motorola Edge 70 Max Фото: computerbase.de

Час автономної роботи

Ще однією важливою перевагою смартфона став кремній-вуглецевий акумулятор ємністю 7100 мА·год. За звичайного сценарію використання — листування, веб-серфінг, соціальні мережі, фотозйомка та перегляд відео — до кінця дня стабільно залишалося близько 40–50 % заряду. Це дозволяє впевнено користуватися пристроєм цілий день.

Зарядний пристрій у комплекті потужністю 90 Вт швидко відновлює заряд, при цьому температура корпусу залишається в допустимих межах. Тестувальник жодного разу не помітив, щоб телефон надмірно нагрівався під час дротової зарядки.

Edge 70 Max підтримує магнітну бездротову зарядку стандарту Qi2.

Motorola Edge 70 Max підтримує магнітну бездротову зарядку за стандартом Qi2 Фото: computerbase.de

Висновки

Motorola Edge 70 Max впевнено позиціонує себе як найпотужніший смартфон серії на сьогодні. Замість того, щоб безпосередньо конкурувати з моделлю Signature, новинка робить ставку на флагманську продуктивність, чудовий дисплей Quad HD+, надійну автономність, преміальну якість збірки та "чисте" ПЗ.

Проте не обійшлося й без компромісів. Відсутність захисного чохла в комплекті за такої ціни розчаровує, терміни програмної підтримки могли б бути більш конкурентоспроможними, версія з 8 ГБ оперативної пам’яті поки що не підтримує функції штучного інтелекту Motorola Qira, а користувачам, для яких пріоритетом є якість камери, варто звернути увагу на модель Motorola Signature.

Якщо для вас найважливішими є продуктивність, перегляд мультимедійного контенту, час автономної роботи та "чистий" Android, то Edge 70 Max стане чудовим вибором. Однак, якщо якість камери та тривала програмна підтримка мають більше значення, можливо, варто доплатити за Motorola Signature або розглянути альтернативні варіанти, такі як OnePlus 15R.

Покупцям, які шукають флагман, у якому швидкість роботи є головним пріоритетом, Motorola Edge 70 Max пропонує збалансовані характеристики, завдяки чому його можна сміливо рекомендувати до придбання.

Раніше повідомлялося, що 24 смартфони Xiaomi переходять на HyperOS 4. У бета-тестуванні HyperOS 4 зможуть взяти участь не лише смартфони Xiaomi та Redmi, а й деякі планшети.