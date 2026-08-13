24 смартфони Xiaomi переходять на HyperOS 4: перелік пристроїв та графік випуску (фото)
У бета-тестуванні HyperOS 4 зможуть взяти участь не лише смартфони Xiaomi та Redmi, а й деякі планшети.
Компанія Xiaomi офіційно оголосила про плани щодо випуску версії HyperOS 4, оприлюднивши перелік сумісних пристроїв та графік розгортання. Програма бета-тестування поділена на три етапи. Початок розповсюдження оновлення для першої групи пристроїв заплановано на 14 серпня, повідомляє gizmochina.com.
14 серпня: смартфони
- Xiaomi 17 Ultra
- Xiaomi 17 Ultra Leica Edition
- Xiaomi 17 Pro Max
- Xiaomi 17 Pro
- Xiaomi 17
- Redmi K90 Pro Max
- Redmi K90 Pro Max Champion Edition
- Redmi K90
Планшети
- Xiaomi Pad 8 Pro
- Xiaomi Pad 8
27 серпня: смартфони
- Xiaomi 17 Max
- Xiaomi 17T Pro
- Xiaomi 17T
- Xiaomi 15 Ultra
- Xiaomi 15 Ultra Dual Satellite Edition
- Xiaomi 15S Pro
- Xiaomi 15 Pro
- Xiaomi 15
- Redmi K90 Max
- Redmi K90 Supreme Edition
Планшети
- Redmi K Pad 2
17 вересня: смартфони
- Redmi K100 Pro Max
- Redmi K100 Pro
- Redmi K80 Pro
- Redmi K80 Supreme Edition
- Redmi K80
- Xiaomi Mix Flip 2
Планшети
- Xiaomi Pad 7 Ultra
- Xiaomi Pad 7S Pro 12,5
Користувачі, чиї пристрої відповідають вимогам, можуть подати заявку на участь у програмі бета-тестування HyperOS 4 через центр бета-тестування в додатку Xiaomi Community. Ознайомитися з покроковою інструкцією можна тут.
Раніше повідомлялося про те, чи варто витрачати 500 доларів на телевізор Amazon Ember QLED. Ця модель не така доступна за ціною, як аналогічні QLED-телевізори від Hisense та TCL, до того ж багатьох користувачів, напевно, дратуватиме велика кількість реклами.