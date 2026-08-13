24 смартфони Xiaomi переходять на HyperOS 4: перелік пристроїв та графік випуску (фото)

У бета-тестуванні HyperOS 4 зможуть взяти участь не лише смартфони Xiaomi та Redmi, а й деякі планшети.

Компанія Xiaomi офіційно оголосила про плани щодо випуску версії HyperOS 4, оприлюднивши перелік сумісних пристроїв та графік розгортання. Програма бета-тестування поділена на три етапи. Початок розповсюдження оновлення для першої групи пристроїв заплановано на 14 серпня, повідомляє gizmochina.com.

14 серпня: смартфони

Xiaomi 17 Ultra

Xiaomi 17 Ultra Leica Edition

Xiaomi 17 Pro Max

Xiaomi 17 Pro

Xiaomi 17

Redmi K90 Pro Max

Redmi K90 Pro Max Champion Edition

Redmi K90

Планшети

Xiaomi Pad 8 Pro

Xiaomi Pad 8

Смартфон Xiaomi 17 Ultra Фото: PhoneArena

27 серпня: смартфони

Xiaomi 17 Max

Xiaomi 17T Pro

Xiaomi 17T

Xiaomi 15 Ultra

Xiaomi 15 Ultra Dual Satellite Edition

Xiaomi 15S Pro

Xiaomi 15 Pro

Xiaomi 15

Redmi K90 Max

Redmi K90 Supreme Edition

Відео дня

Планшети

Redmi K Pad 2

Смартфон Xiaomi 15 Фото: Future

17 вересня: смартфони

Redmi K100 Pro Max

Redmi K100 Pro

Redmi K80 Pro

Redmi K80 Supreme Edition

Redmi K80

Xiaomi Mix Flip 2

Планшети

Xiaomi Pad 7 Ultra

Xiaomi Pad 7S Pro 12,5

Користувачі, чиї пристрої відповідають вимогам, можуть подати заявку на участь у програмі бета-тестування HyperOS 4 через центр бета-тестування в додатку Xiaomi Community. Ознайомитися з покроковою інструкцією можна тут.

Раніше повідомлялося про те, чи варто витрачати 500 доларів на телевізор Amazon Ember QLED. Ця модель не така доступна за ціною, як аналогічні QLED-телевізори від Hisense та TCL, до того ж багатьох користувачів, напевно, дратуватиме велика кількість реклами.