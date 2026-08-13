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Діджитал

24 смартфони Xiaomi переходять на HyperOS 4: перелік пристроїв та графік випуску (фото)

Смартфони Redmi K90 Pro Max
Смартфони Redmi K90 Pro Max | Фото: відео скрін

У бета-тестуванні HyperOS 4 зможуть взяти участь не лише смартфони Xiaomi та Redmi, а й деякі планшети.

Компанія Xiaomi офіційно оголосила про плани щодо випуску версії HyperOS 4, оприлюднивши перелік сумісних пристроїв та графік розгортання. Програма бета-тестування поділена на три етапи. Початок розповсюдження оновлення для першої групи пристроїв заплановано на 14 серпня, повідомляє gizmochina.com.

14 серпня: смартфони

  • Xiaomi 17 Ultra
  • Xiaomi 17 Ultra Leica Edition
  • Xiaomi 17 Pro Max
  • Xiaomi 17 Pro
  • Xiaomi 17
  • Redmi K90 Pro Max
  • Redmi K90 Pro Max Champion Edition
  • Redmi K90

Планшети

  • Xiaomi Pad 8 Pro
  • Xiaomi Pad 8
Xiaomi 17 Ultra
Смартфон Xiaomi 17 Ultra
Фото: PhoneArena

27 серпня: смартфони

  • Xiaomi 17 Max
  • Xiaomi 17T Pro
  • Xiaomi 17T
  • Xiaomi 15 Ultra
  • Xiaomi 15 Ultra Dual Satellite Edition
  • Xiaomi 15S Pro
  • Xiaomi 15 Pro
  • Xiaomi 15
  • Redmi K90 Max
  • Redmi K90 Supreme Edition
Відео дня

Планшети

  • Redmi K Pad 2
Xiaomi 15
Смартфон Xiaomi 15
Фото: Future

17 вересня: смартфони

  • Redmi K100 Pro Max
  • Redmi K100 Pro
  • Redmi K80 Pro
  • Redmi K80 Supreme Edition
  • Redmi K80
  • Xiaomi Mix Flip 2

Планшети

  • Xiaomi Pad 7 Ultra
  • Xiaomi Pad 7S Pro 12,5

Користувачі, чиї пристрої відповідають вимогам, можуть подати заявку на участь у програмі бета-тестування HyperOS 4 через центр бета-тестування в додатку Xiaomi Community. Ознайомитися з покроковою інструкцією можна тут.

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