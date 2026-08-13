24 смартфона Xiaomi переходят на HyperOS 4: список устройств и график выпуска (фото)
В бета-тестировании HyperOS 4 смогут принять участие не только смартфоны Xiaomi и Redmi, а также некоторые планшеты.
Компания Xiaomi официально объявила о планах по выпуску версии HyperOS 4, представив список поддерживаемых устройств и график развертывания. Программа бета-тестирования разделена на три этапа. Старт распространения обновления для первой группы устройств запланировано на 14 августа, передает gizmochina.com.
14 августа: смартфоны
- Xiaomi 17 Ultra
- Xiaomi 17 Ultra Leica Edition
- Xiaomi 17 Pro Max
- Xiaomi 17 Pro
- Xiaomi 17
- Redmi K90 Pro Max
- Redmi K90 Pro Max Champion Edition
- Redmi K90
Планшеты
- Xiaomi Pad 8 Pro
- Xiaomi Pad 8
27 августа: смартфоны
- Xiaomi 17 Max
- Xiaomi 17T Pro
- Xiaomi 17T
- Xiaomi 15 Ultra
- Xiaomi 15 Ultra Dual Satellite Edition
- Xiaomi 15S Pro
- Xiaomi 15 Pro
- Xiaomi 15
- Redmi K90 Max
- Redmi K90 Supreme Edition
Планшеты
- Redmi K Pad 2
17 сентября: смартфоны
- Redmi K100 Pro Max
- Redmi K100 Pro
- Redmi K80 Pro
- Redmi K80 Supreme Edition
- Redmi K80
- Xiaomi Mix Flip 2
Планшеты
- Xiaomi Pad 7 Ultra
- Xiaomi Pad 7S Pro 12.5
Пользователи, чьи устройства соответствуют требованиям, могут подать заявку на участие в программе бета-тестирования HyperOS 4 через центр бета-тестирования в приложении Xiaomi Community. Ознакомиться с пошаговой инструкцией можно здесь.
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