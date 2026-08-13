24 смартфона Xiaomi переходят на HyperOS 4: список устройств и график выпуска (фото)

В бета-тестировании HyperOS 4 смогут принять участие не только смартфоны Xiaomi и Redmi, а также некоторые планшеты.

Компания Xiaomi официально объявила о планах по выпуску версии HyperOS 4, представив список поддерживаемых устройств и график развертывания. Программа бета-тестирования разделена на три этапа. Старт распространения обновления для первой группы устройств запланировано на 14 августа, передает gizmochina.com.

14 августа: смартфоны

Xiaomi 17 Ultra

Xiaomi 17 Ultra Leica Edition

Xiaomi 17 Pro Max

Xiaomi 17 Pro

Xiaomi 17

Redmi K90 Pro Max

Redmi K90 Pro Max Champion Edition

Redmi K90

Планшеты

Xiaomi Pad 8 Pro

Xiaomi Pad 8

Смартфон Xiaomi 17 Ultra Фото: PhoneArena

27 августа: смартфоны

Xiaomi 17 Max

Xiaomi 17T Pro

Xiaomi 17T

Xiaomi 15 Ultra

Xiaomi 15 Ultra Dual Satellite Edition

Xiaomi 15S Pro

Xiaomi 15 Pro

Xiaomi 15

Redmi K90 Max

Redmi K90 Supreme Edition

Відео дня

Планшеты

Redmi K Pad 2

Смартфон Xiaomi 15 Фото: Future

17 сентября: смартфоны

Redmi K100 Pro Max

Redmi K100 Pro

Redmi K80 Pro

Redmi K80 Supreme Edition

Redmi K80

Xiaomi Mix Flip 2

Планшеты

Xiaomi Pad 7 Ultra

Xiaomi Pad 7S Pro 12.5

Пользователи, чьи устройства соответствуют требованиям, могут подать заявку на участие в программе бета-тестирования HyperOS 4 через центр бета-тестирования в приложении Xiaomi Community. Ознакомиться с пошаговой инструкцией можно здесь.

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