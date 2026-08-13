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24 смартфона Xiaomi переходят на HyperOS 4: список устройств и график выпуска (фото)

Смартфоны Redmi K90 Pro Max
Смартфоны Redmi K90 Pro Max | Фото: видео скрин

В бета-тестировании HyperOS 4 смогут принять участие не только смартфоны Xiaomi и Redmi, а также некоторые планшеты.

Компания Xiaomi официально объявила о планах по выпуску версии HyperOS 4, представив список поддерживаемых устройств и график развертывания. Программа бета-тестирования разделена на три этапа. Старт распространения обновления для первой группы устройств запланировано на 14 августа, передает gizmochina.com.

14 августа: смартфоны

  • Xiaomi 17 Ultra
  • Xiaomi 17 Ultra Leica Edition
  • Xiaomi 17 Pro Max
  • Xiaomi 17 Pro
  • Xiaomi 17
  • Redmi K90 Pro Max
  • Redmi K90 Pro Max Champion Edition
  • Redmi K90

Планшеты

  • Xiaomi Pad 8 Pro
  • Xiaomi Pad 8
Xiaomi 17 Ultra
Смартфон Xiaomi 17 Ultra
Фото: PhoneArena

27 августа: смартфоны

  • Xiaomi 17 Max
  • Xiaomi 17T Pro
  • Xiaomi 17T
  • Xiaomi 15 Ultra
  • Xiaomi 15 Ultra Dual Satellite Edition
  • Xiaomi 15S Pro
  • Xiaomi 15 Pro
  • Xiaomi 15
  • Redmi K90 Max
  • Redmi K90 Supreme Edition
Відео дня

Планшеты

  • Redmi K Pad 2
Xiaomi 15
Смартфон Xiaomi 15
Фото: Future

17 сентября: смартфоны

  • Redmi K100 Pro Max
  • Redmi K100 Pro
  • Redmi K80 Pro
  • Redmi K80 Supreme Edition
  • Redmi K80
  • Xiaomi Mix Flip 2

Планшеты

  • Xiaomi Pad 7 Ultra
  • Xiaomi Pad 7S Pro 12.5

Пользователи, чьи устройства соответствуют требованиям, могут подать заявку на участие в программе бета-тестирования HyperOS 4 через центр бета-тестирования в приложении Xiaomi Community. Ознакомиться с пошаговой инструкцией можно здесь.

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