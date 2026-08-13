Обзор бюджетного телевизора Amazon Ember QLED: стоит ли тратить на него 500 долларов (фото)

Эта модель не столь доступна по цене, как аналогичные QLED-телевизоры от Hisense и TCL, к тому же многих пользователей наверняка будет раздражать обилие рекламы.

Amazon Ember QLED — это бюджетная модель, стоимостью до 500 долларов. Он располагает обновленной системой Amazon Alexa+ и удобным интерфейсом Fire TV. Однако тестировщики tomsguide.com не назвали бы его одним из лучших доступных телевизоров, и вот почему…

Ember QLED отлично справляется с воспроизведением дисков 4K UHD Blu-ray и вполне подходит для любителей "запойного" просмотра сериалов, однако хотелось бы видеть более глубокий черный цвет и чуть более насыщенные оттенки. Эта модель не столь доступна по цене, как аналогичные QLED-телевизоры от Hisense и TCL, к тому же многих пользователей наверняка будет раздражать обилие рекламы.

Відео дня

"Возможно, это не лучший телевизор в мире, но если вы цените удобство выше бескомпромиссного качества изображения, как в кинотеатре, Ember QLED может подойти", — пишут авторы.

Телевизор Amazon Ember QLED

Для обычного контента в формате SDR этот телевизор весьма подходит, а операционная система Fire TV отличается простотой использования, понятным интерфейсом и великолепной интеграцией с Alexa+. Как и у всех телевизоров Amazon, пульт здесь тоже очень удобный.

Однако не стоит ждать чудес при воспроизведении контента в формате 4K/HDR. Если нужно что-то более совершенное, обратите внимание на модель Hisense QD7. Она не только дешевле (299 долларов за 55-дюймовую версию), но и обеспечивает более впечатляющее качество изображения, лишенное многих недостатков.

Если же вы твердо решили купить телевизор именно от Amazon, то лучше сэкономить 300 долларов и выбрать модель Amazon Ember 4-Series. Это не QLED, зато вы сохраните деньги.

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Технические характеристики Amazon Ember QLED:

Цена: $479 (50 дюймов), $1199 (75 дюймов)

Диагональ экрана: 50, 55, 65 дюймов

Модель: Amazon Ember Omni QLED

Разрешение: 3840 x 2160 (4K Ultra HD)

HDR: HDR10, HLG, Dolby Vision, HDR10+ Adaptive

Частота обновления: 60 Гц

Порты: 3 x HDMI 2.0 + 1 x HDMI eARC 2.1

Аудио: 2.0-канальный звук

Платформа Smart TV: Amazon Fire TV с Alexa+

Ранее мы писали о том, что телевизор Samsung превзошел Amazon. Эксперт сравнил модели Samsung U8000H и Amazon Ember 4-Series, просмотрев на них три фильма в формате UHD Blu-ray.