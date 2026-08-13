Битва телевизоров стоимостью менее 500 долларов: Samsung превзошел Amazon (фото)

Эксперт сравнил модели Samsung U8000H и Amazon Ember 4-Series, просмотрев на них три фильма в формате UHD Blu-ray.

Можно ли купить достойный телевизор дешевле 500 долларов? Как ни странно — да. Издание Tom's Guide протестировало Samsung U8000H и Amazon Ember 4-Series, которые продаются по цене от от 247 долларов.

Специалист посмотрел три фильма на 4K Blu-ray в режиме Filmmaker: "Фильм Super Mario Galaxy" (2026), "Бэтмен" (2022) и "Топ Ган: Мэверик" (2022). Для теста был использовал HDMI-сплиттер, чтобы на оба телевизора поступал одинаковый сигнал. Тестировщик установил максимальную яркость на телевизоре Samsung, а на Amazon — 50% (так как 100% давали слишком яркое изображение).

Далее на фото слева будет виден экран Samsung U8000H, а справа — Amazon Ember 4-Series.

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Телевизоры Samsung U8000H и Amazon Ember 4-Series Фото: Tom's Guide

В целом, ни Ember 4-Series, ни U8000H не произвели на эксперта особого впечатления, однако у Samsung цветопередача была точнее. Синее небо на экране Samsung выглядело более насыщенным, а яркость в светлых участках распределялась более равномерно.

Равномерность подсветки оказалась серьезной проблемой для Ember 4-Series: светлые участки были плохо локализованы, и свет "растекался" по изображению. Яркие элементы часто засвечивали темные зоны.

Телевизоры Samsung U8000H и Amazon Ember 4-Series Фото: Tom's Guide

"Бэтмен" — невероятно мрачный фильм, что может стать серьезным испытанием для бюджетных моделей. Тестировщик опасался, что оба телевизора не справятся с передачей контраста и уровня черного, — и оказался прав.

Amazon Fire TV 4-Series чрезмерно компенсирует мрачную цветовую гамму, придавая коже розоватый оттенок и допуская "засветы" (проникновение света) в затененные участки. Samsung не столь насыщен по цветам, как хотелось бы, зато лучше отображает черный цвет.

Какой телевизор дешевле 500 долларов стоит купить

Цена Samsung U8000H начинается от 247 долларов за 43-дюймовую модель (именно ее тестировали). Для сравнения: модель Amazon Ember 4-Series 2025 года с диагональю 43 дюйма стоит 329 долларов.

Учитывая цену и качество изображения, тестировщик выбрал бы Samsung U8000H, т.к. конкуренция здесь невелика. Ему понравилось то, как Samsung управляет яркостью и передает цвета. Хотя у телевизора Amazon есть интересные функции Alexa, они не стоят переплаты, уверяет эксперт.

"Думаю, лучше сэкономить и купить Samsung. На оставшиеся деньги можно даже купить Sony HT-S100F (бюджетный саундбар) — и при этом еще останется на DVD со скидкой или на подписку Netflix на несколько недель", — заключает автор материала.

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