Доступный телевизор Hisense с технологией RGB mini-LED разочаровал: пока не "убийца OLED" (фото)

Хотя технология RGB стала шагом вперед для Mini-LED, телевизоры на ее основе все еще не могут конкурировать с лучшими OLED-моделями.

Эксперт techradar.com Джеймс Дэвидсон протестировал доступный телевизор Hisense с технологией RGB mini-LED. И хотя качество изображения и общая производительность были довольно хороши, устройство неожиданно разочаровало тестировщика.

Что известно о телевизоре Hisense UR8

UR8 — модель начального уровня в линейке RGB mini-LED от Hisense; она позиционируется ниже флагмана UR9, но выше стандартных моделей mini-LED, таких как Hisense U7S. Телевизор доступен с диагональю экрана от 55 до 85 дюймов в большинстве регионов, а в США и Великобритании предлагается также версия на 100 дюймов. На старте продаж протестированная 65-дюймовая модель стоила 1999 долларов.

Відео дня

Телевизор Hisense UR8

Технические характеристики Hisense UR8:

Тип экрана: RGB mini-LED

Частота обновления: до 180 Гц

Поддержка HDR: Dolby Vision, HDR10+, HDR10, HLG

Поддержка аудио: Dolby Atmos и DTS:X

Smart TV: Google TV (США), VIDAA (Европа)

Порты HDMI 2.1: 4

Встроенный тюнер: ATSC 3.0

Чем разочаровал телевизор Hisense UR8

Hisense UR8 — первый на рынке "доступный" телевизор с технологией RGB; несмотря на богатый функционал и в целом качественное изображение, он не оправдывает статус "убийцы OLED", который часто приписывают этой технологии. Это хороший телевизор, но он не входит в число лучших моделей, протестированных Дэвидсоном в этом году.

UR8 оснащен множеством интеллектуальных функций (в том числе на базе ИИ) и возможностей для гейминга. Модель имеет 4 порта HDMI 2.1, антибликовый экран, сопоставимый с фирменными дисплеями Samsung серии Glare Free, а также процессор Hisense Hi-View AI RGB.

Качество изображения у UR8 хорошее, но есть и разочаровывающие моменты. Телевизор демонстрирует отличный для LED-модели контроль подсветки, высокую контрастность, достойный уровень черного и четкую проработку текстур. Передача динамичных сцен также на высоте — даже в стандартных режимах изображения, хотя иногда и наблюдалось небольшое размытие.

Однако, поскольку это RGB-телевизор, его главным преимуществом должна быть цветопередача. Цвета выглядят естественно и порой весьма насыщенно, но им не хватает той яркости и выразительности. "И хотя технология RGB стала шагом вперед для Mini-LED, телевизоры на ее основе все еще не могут конкурировать с лучшими OLED-моделями", — полагает тестировщик.

Телевизор Hisense UR8 Фото: techradar.com

Качество звука — на достойном уровне. UR8 выдает плотный бас, обеспечивает хорошую точность и четкое позиционирование звуковых эффектов, а также разборчивую речь в фильмах и передачах. Впрочем, звуковая сцена может казаться узкой, а эффекты Dolby Atmos — недостаточно выразительными. И хотя встроенный звук в целом хорош, ценителям домашних кинотеатров, скорее всего, захочется дополнить его одним из лучших саундбаров.

Игры — одна из сильных сторон UR8. Благодаря четырем портам HDMI 2.1, полностью адаптированным для гейминга, телевизор поддерживает разрешение 4K с частотой обновления 180 Гц и технологию VRR. В процессе игры UR8 обеспечивает быстрый отклик и плавность изображения. Правда, для достижения минимальной задержки ввода (input lag) требуется настройка параметров, да и качество картинки не всегда идеально. И хотя UR8 уступает лучшим игровым телевизорам, для игр он все же хорош.

Ситуация с соотношением цены и качества у модели UR8 неоднозначная. Протестированная 65-дюймовая версия на старте продаж стоила 1999 долларов. И если в США цена уже снижается, то в Европе стоимость этой модели ставит ее в один ряд с лучшими OLED-телевизорами, такими как LG C6.

Ранее писали о бюджетных саундбарах 2026 года. В обзоре аудиосистемы для любых ТВ-панелей — Sony HT-S2000, Panasonic SC-HTB100 и Sonos Ray.