Бюджетные саундбары 2026 года: как Sony, Sonos и Panasonic улучшат звук телевизора (фото)

В обзоре аудиосистемы для любых ТВ-панелей — Sony HT-S2000, Panasonic SC-HTB100 и Sonos Ray.

Недорогие звуковые системы способны обеспечить четкость диалогов и объемные басы, при этом не придется платить баснословные суммы за технику, считают эксперты techradar.com.

Sony HT-S2000

Саундбар Sony HT-S2000 Фото: tomsguide.com

Характеристики:

Размеры: 800 x 64 x 124 мм

Конфигурация каналов: 3.1

Заявленная мощность звука: 250 Вт

Подключения: HDMI ARC, цифровой оптический, Bluetooth

Sony HT-S2000 — лучшая по соотношению цены и качества доступная звуковая панель, по мнению экспертов.

3.1-канальный саундбар Sony HT-S2000 воспроизводит звук, заполняющий небольшие и средние комнаты, хотя в больших помещениях могут возникнуть проблемы. Его очевидные преимущества — четкое и ясное воспроизведение диалогов, а также виртуальный объемный звук, который хорошо имитирует многоканальную акустическую систему. Производительность Dolby Atmos значительно превосходит ожидания за ту цену, которую Sony просит за HT-S2000, а уровень басов приятно насыщенный — хотя и не на том уровне, который обеспечивает отдельный сабвуфер.

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Хотя HT-2000, очевидно, не дотягивает до уровня премиальных саундбаров, он предлагает отличное соотношение цены и качества по цене около 350 долларов США.

Panasonic SC-HTB100

Саундбар Panasonic SC-HTB100 Фото: panasonic.com

Характеристики:

Размеры: 762 x 70 x 58 мм

Конфигурация каналов: 2.0

Заявленная мощность звука: 45 Вт

Подключения: HDMI ARC, цифровой оптический, AUX, USB, Bluetooth 5.0

Качество звука Panasonic SC-HTB100 не сногсшибательное, но оно более чем достойное, учитывая доступную цену. А главное преимущество — уверенная четкость при передаче голосов.

При такой доступной цене сложно жаловаться на отсутствие поддержки Dolby Atmos или DTS:X. Учитывая, что это 2.0-канальная панель, в ней также отсутствуют сабвуфер и тыловые динамики. Тем не менее, три основных режима эквалайзера — "Фильм", "Новости" и "Музыка" — обеспечивают сбалансированное звучание. Конечно, басы не сотрясут комнату, но речь передается с впечатляющей четкостью.

Стоимость — менее 100 фунтов стерлингов.

Sonos Ray

Саундбар Sonos Ray Фото: Sonos

Характеристики:

Размеры: 557 x 70 x 93 мм

Конфигурация каналов: 3.0

Заявленная мощность звука: не указана

Подключения: цифровой оптический, Wi-Fi, Ethernet

Самая дешевая звуковая панель Sonos Ray обеспечивает значительное улучшение звучания по сравнению со встроенными динамиками телевизора. Жаль, что нет порта HDMI ARC, но использование оптического цифрового соединения гарантирует совместимость. Это означает, что громкость не регулируется автоматически телевизором; однако процесс установки Sonos включает настройку пульта дистанционного управления. Четыре динамика и басовые порты обеспечивают четкий, мощный диалог и насыщенный звук для фильмов, а также отлично подходят для музыки, в отличие от других звуковых панелей. Кроме того, благодаря своим небольшим размерам, Ray отлично подходит для телевизоров с диагональю экрана от 24 до 55 дюймов.

Sonos Ray не поддерживает Dolby Atmos, как более дорогие Sonos Arc Ultra и Sonos Beam (Gen 2). Два динамика Ray обеспечивают широкую звуковую картину, и когда дело доходит до прослушивания музыки или извлечения максимума из саундтрека к эпическому фильму, Ray блистает. Саундбар выдает насыщенный и басовитый звук, а также четкость со всех сторон.

Sonos Ray предлагает хорошее соотношение цены и качества за 169 долларов США. Хотя более дешевые конкуренты предлагают HDMI-подключение, и это может разочаровать некоторых пользователей.

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