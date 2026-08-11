Почему OLED-телевизоры лучше, чем LCD-экраны: эксперты назвали 5 причин (фото)

OLED-панели обладают лучшей контрастностью и цветопередачей. Однако это еще далеко не все плюсы данной технологии...

OLED-телевизоры весят меньше ЖК-аналогов, так как в них нет дополнительной системы подсветки или других громоздких внутренних компонентов. Кроме того, OLED-панели могут быть гораздо тоньше, поскольку между внешними слоями экрана располагается меньше деталей. Эти преимущества в сочетании с другими техническими характеристиками — такими как более высокая скорость отклика пикселей и широкие углы обзора — делают их отличным выбором для тех, кто хочет обновить технику, пишет bgr.com.

Глубокий черный цвет и улучшенная контрастность

Главная причина высокой популярности OLED-дисплеев — глубокая контрастность, насыщенный "чернильно-черный" цвет. Превосходство OLED-технологии над другими типами дисплеев в плане контрастности (соотношения белого и черного) обусловлено принципиальными различиями в механизме их работы.

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Когда ЖК-экран (LCD — Liquid Crystal Display, или дисплей на жидких кристаллах) пытается отобразить черный цвет, жидкие кристаллы внутри матрицы смещаются, перекрывая белую подсветку для определенных пикселей. Однако, поскольку сама подсветка продолжает работать, часть света все равно просачивается или рассеивается, из-за чего черный цвет выглядит блеклым и больше напоминает серый.

В отличие от них, OLED-дисплеи сами излучают свет и цвет. Поэтому для отображения черного цвета на определенных участках экрана соответствующие диоды просто отключаются. Поскольку каждый диод изолирован от остальных и управляется независимо, OLED-экран способен обеспечить полное отсутствие света там, где это необходимо. Это позволяет получить тот самый чистый черный цвет, ради которого покупатели готовы платить более высокую цену.

OLED-телевизор LG G5 Фото: cnet.com

Высокая скорость обновления пикселей

Чем выше частота обновления экрана телевизора, тем более плавным кажется движение изображения. Это чрезвычайно важно для игр и другого контента.

Обычно информацию о частоте обновления телевизора можно найти в настройках или на наклейке на задней панели устройства. Этот параметр измеряется в герцах (Гц) и показывает, сколько новых кадров выводится на экран за одну секунду. Например, монитор с частотой обновления 60 Гц отображает примерно 60 кадров в секунду, тогда как экран с частотой 120 Гц — вдвое больше.

Однако даже при одинаковой частоте обновления дисплеи могут различаться скоростью изменения состояния отдельных пикселей. Время отклика пикселя не всегда совпадает с частотой обновления; кроме того, у ЖК-экранов (LCD) этот показатель обычно хуже, чем у OLED-дисплеев. В ЖК-панелях для смены цвета пикселя содержащиеся в нем жидкие кристаллы должны физически переместиться. Этот процесс требует времени: даже самым быстрым ЖК-пикселям для обновления необходимо до 5 миллисекунд. Именно из-за этого изображение на таких экранах иногда кажется размытым или смазанным.

В отличие от них, каждый пиксель в OLED-дисплее работает независимо, излучая собственный свет и цвет, а время отклика составляет менее одной миллисекунды — зачастую всего 0,03 мс. Благодаря этому OLED-экраны пользуются особой популярностью у геймеров и любителей спорта.

LCD-телевизор Фото: Lee Neikirk/NYT Wirecutter

Лучшие углы обзора

Чтобы получить максимум от экрана, важно расположить его под оптимальным углом обзора. Хотя телевизоры становятся все больше, размер — это еще не все. Многие забывают проверить, на каком расстоянии они сидят от телевизора. В случае с мониторами самая распространенная ошибка, которую почти все упускают из виду, — это неправильная высота установки. Но даже если вы правильно настроите устройства, вы не всегда будете сидеть на том же месте или в той же позе, что и в начале.

Когда ЖК-дисплей выводит изображение, свет проецируется с его задней стороны. Этот свет проходит через различные слои, включая поляризаторы, которые управляют его распространением. Проходя через два поляризатора, свет движется в одном направлении — к лицевой стороне экрана. Из-за такой направленности излучаемый свет воспринимается без искажений только теми, кто сидит прямо по центру, тогда как зрители, сидящие сбоку, теряют в четкости изображения. В итоге, если во время просмотра фильма вы сидите не прямо перед экраном или сползаете в кресле во время долгой игровой сессии, яркость и точность цветопередачи могут отличаться от тех, что вы видите, сидя непосредственно перед ЖК-дисплеем.

В OLED-экранах нет подсветки. Свет исходит от диодов, расположенных на поверхности экрана, благодаря чему качественное изображение видно под более широким углом. Это обеспечивает гораздо лучшую цветопередачу и стабильную яркость при разных углах обзора, что делает OLED-телевизоры идеальным выбором для больших компаний и позволяет с комфортом смотреть их из самых разных положений.

OLED-телевизор можно смотреть под любым углом Фото: LG

Меньший вес, удобство перемещения

OLED-дисплеи почти всегда легче своих аналогов, не использующих эту технологию. Система подсветки в ЖК-панели — лишь один из множества специализированных компонентов, которые не требуются для OLED-экранов, а каждый такой компонент имеет свой вес. В совокупности это часто приводит к тому, что телевизор получается гораздо более громоздким и тяжелым по сравнению с OLED-моделью аналогичного размера. Многим это может показаться мелочью, но этот момент важно учитывать при перемещении монитора или телевизора.

Это касается не только крупной техники: если вы планируете приобрести портативное устройство вроде Steam Deck, то модели с OLED-экраном могут оказаться чуть более удобными для длительного использования благодаря меньшему весу. Однако OLED-дисплеи требуют больше энергии для питания более ярких диодов. В результате портативные устройства с аккумулятором той же емкости могут проработать меньше времени, если они оснащены OLED-экраном, а не ЖК-дисплеем.

Телевизоры OLED более тонкие Фото: whathifi.com

Малая толщина

Еще одна характеристика, позволяющая OLED-телевизорам стоить дорого, — это их малая толщина. Например, толщина 65-дюймового телевизора LG QNED92A (технология Mini LED) составляет 5,8 см, тогда как аналогичная 65-дюймовая модель LG C3 (OLED) гораздо тоньше — 4,6 см. OLED-телевизоры могут быть тоньше своих ЖК-аналогов, поскольку для их работы не требуется такое количество внутренних компонентов, как, скажем, блок подсветки или отражающая панель.

Существуют технологии, позволяющие уменьшить толщину ЖК-телевизоров, — например, боковая подсветка (Edge-lit). Так, толщина 65-дюймовой модели Samsung The Frame LS03HE составляет всего 2,8 см. Столь малая толщина достигается за счет изменения расположения подсветки: вместо того чтобы находиться позади дисплея, она размещается по краям — обычно по бокам или в нижней части корпуса. Однако, несмотря на то что такие модели намного тоньше обычных ЖК-телевизоров, даже самые дорогие ультратонкие варианты не могут сравниться с премиальными OLED-моделями — например, Samsung OLED S95F (65 дюймов), толщина которой сопоставима с листом бумаги и составляет всего 1 см.

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