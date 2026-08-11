Чому OLED-телевізори кращі за LCD-екрани: експерти назвали 5 причин (фото)

OLED-панелі мають кращу контрастність і передачу кольорів. Однак це ще далеко не всі переваги цієї технології...

OLED-телевізори важать менше, ніж їхні РК-аналоги, оскільки в них немає додаткової системи підсвічування чи інших громіздких внутрішніх компонентів. Крім того, OLED-панелі можуть бути набагато тоншими, оскільки між зовнішніми шарами екрана розташовано менше деталей. Ці переваги в поєднанні з іншими технічними характеристиками — такими як вища швидкість відгуку пікселів і широкі кути огляду — роблять їх чудовим вибором для тих, хто хоче оновити техніку, пише bgr.com.

Насичений чорний колір та покращена контрастність

Головна причина високої популярності OLED-дисплеїв — висока контрастність, насичений "чорнильно-чорний" колір. Перевага OLED-технології над іншими типами дисплеїв у плані контрастності (співвідношення білого та чорного) зумовлена принциповими відмінностями в механізмі їхньої роботи.

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Коли РК-екран (LCD — Liquid Crystal Display, або дисплей на рідких кристалах) намагається відобразити чорний колір, рідкі кристали всередині матриці зміщуються, перекриваючи біле підсвічування для певних пікселів. Однак, оскільки саме підсвічування продовжує працювати, частина світла все одно просочується або розсіюється, через що чорний колір виглядає бляклим і більше нагадує сірий.

На відміну від них, OLED-дисплеї самостійно випромінюють світло та колір. Тому для відображення чорного кольору на певних ділянках екрана відповідні діоди просто вимикаються. Оскільки кожен діод ізольований від решти й керується незалежно, OLED-екран здатний забезпечити повну відсутність світла там, де це необхідно. Це дозволяє отримати той самий чистий чорний колір, заради якого покупці готові платити вищу ціну.

OLED-телевізор LG G5 Фото: cnet.com

Висока частота оновлення пікселів

Чим вища частота оновлення екрана телевізора, тим плавнішим здається рух зображення. Це надзвичайно важливо для ігор та іншого контенту.

Зазвичай інформацію про частоту оновлення телевізора можна знайти в налаштуваннях або на наклейці на задній панелі пристрою. Цей параметр вимірюється в герцах (Гц) і показує, скільки нових кадрів виводиться на екран за одну секунду. Наприклад, монітор із частотою оновлення 60 Гц відображає приблизно 60 кадрів на секунду, тоді як екран із частотою 120 Гц — удвічі більше.

Однак навіть за однакової частоти оновлення дисплеї можуть відрізнятися за швидкістю зміни стану окремих пікселів. Час відгуку пікселя не завжди збігається з частотою оновлення; крім того, у РК-екранів (LCD) цей показник зазвичай гірший, ніж у OLED-дисплеїв. У РК-панелях для зміни кольору пікселя рідкі кристали, що містяться в ньому, повинні фізично переміститися. Цей процес вимагає часу: навіть найшвидшим РК-пікселям для оновлення потрібно до 5 мілісекунд. Саме через це зображення на таких екранах іноді здається розмитим або смазаним.

На відміну від них, кожен піксель на OLED-дисплеї працює незалежно, випромінюючи власне світло та колір, а час відгуку становить менше однієї мілісекунди — часто всього 0,03 мс. Завдяки цьому OLED-екрани користуються особливою популярністю серед геймерів та любителів спорту.

LCD-телевізор Фото: Lee Neikirk/NYT Wirecutter

Найкращі кути огляду

Щоб отримати максимум від екрану, важливо розташувати його під оптимальним кутом огляду. Хоча телевізори стають дедалі більшими, розмір — це ще не все. Багато хто забуває перевірити, на якій відстані вони сидять від телевізора. У випадку з моніторами найпоширеніша помилка, яку майже всі пропускають з уваги, — це неправильна висота встановлення. Але навіть якщо ви правильно налаштуєте пристрої, ви не завжди будете сидіти на тому самому місці або в тій самій позі, що й на початку.

Коли РК-дисплей відображає зображення, світло проектується з його тильної сторони. Це світло проходить крізь різні шари, зокрема поляризатори, які керують його поширенням. Проходячи крізь два поляризатори, світло рухається в одному напрямку — до лицьової сторони екрана. Через таку спрямованість випромінюване світло сприймається без спотворень лише тими, хто сидить прямо по центру, тоді як глядачі, що сидять збоку, втрачають у чіткості зображення. У підсумку, якщо під час перегляду фільму ви сидите не прямо перед екраном або зісковзуєте в кріслі під час тривалої ігрової сесії, яскравість і точність передачі кольорів можуть відрізнятися від тих, що ви бачите, сидячи безпосередньо перед РК-дисплеєм.

В OLED-екранах немає підсвічування. Світло випромінюється діодами, розташованими на поверхні екрана, завдяки чому якісне зображення видно під ширшим кутом. Це забезпечує набагато кращу передачу кольорів і стабільну яскравість під різними кутами огляду, що робить OLED-телевізори ідеальним вибором для великих компаній і дозволяє з комфортом дивитися їх із найрізноманітніших положень.

OLED-телевізор можна дивитися під будь-яким кутом Фото: LG

Менша вага, зручність переміщення

OLED-дисплеї майже завжди легші за свої аналоги, що не використовують цю технологію. Система підсвічування в РК-панелі — лише один із безлічі спеціалізованих компонентів, які не потрібні для OLED-екранів, а кожен такий компонент має свою вагу. У сукупності це часто призводить до того, що телевізор виходить набагато громіздкішим і важчим порівняно з OLED-моделлю аналогічного розміру. Багатьом це може здатися дрібницею, але цей момент важливо враховувати під час переміщення монітора або телевізора.

Це стосується не лише великої техніки: якщо ви плануєте придбати портативний пристрій на кшталт Steam Deck, то моделі з OLED-екраном можуть виявитися дещо зручнішими для тривалого використання завдяки меншій вазі. Однак OLED-дисплеї потребують більше енергії для живлення більш яскравих діодів. Як наслідок, портативні пристрої з акумулятором тієї самої ємності можуть пропрацювати менше часу, якщо вони оснащені OLED-екраном, а не РК-дисплеєм.

Телевізори OLED тонші Фото: whathifi.com

Невелика товщина

Ще одна особливість, завдяки якій OLED-телевізори коштують дорого, — це їхня невелика товщина. Наприклад, товщина 65-дюймового телевізора LG QNED92A (технологія Mini LED) становить 5,8 см, тоді як аналогічна 65-дюймова модель LG C3 (OLED) набагато тонша — 4,6 см. OLED-телевізори можуть бути тоншими за свої РК-аналоги, оскільки для їхньої роботи не потрібна така кількість внутрішніх компонентів, як, скажімо, блок підсвічування або відбивна панель.

Існують технології, що дозволяють зменшити товщину РК-телевізорів, — наприклад, бічне підсвічування (Edge-lit). Так, товщина 65-дюймової моделі Samsung The Frame LS03HE становить усього 2,8 см. Така мала товщина досягається за рахунок зміни розташування підсвічування: замість того, щоб знаходитися позаду дисплея, воно розміщується по краях — зазвичай з боків або в нижній частині корпусу. Однак, незважаючи на те, що такі моделі набагато тонші за звичайні РК-телевізори, навіть найдорожчі ультратонкі варіанти не можуть зрівнятися з преміальними OLED-моделями — наприклад, Samsung OLED S95F (65 дюймів), товщина якої порівнянна з аркушем паперу і становить усього 1 см.

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