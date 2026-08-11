Існує 4 версії чипа Snapdragon 8 Elite Gen 5 для смартфонів: яка з них найкраща (фото)

Якщо цього року ви придивлялися до флагманського смартфона, то, найімовірніше, оберете пристрій на базі процесора Snapdragon 8 Elite Gen 5. Однак не всі чипи з такою назвою працюють однаково добре…

Компанія Qualcomm розділила свій топовий процесор 2026 року на чотири різні версії, кожна з яких має свої внутрішні особливості. Це означає, що два смартфони, на коробках яких вказано одну й ту саму назву — Snapdragon 8 Elite Gen 5, — можуть демонструвати різну продуктивність в іграх або бенчмарках. Давайте розберемося, які саме версії існують на даний момент, чим вони відрізняються одна від одної та яке місце у всьому цьому займає нова серія V, пише gizmochina.com.

Стандартна версія: SM8850-AC

Модель SM8850-AC — це повноцінна версія чипа Snapdragon 8 Elite Gen 5. Інші моделі цієї серії в тій чи іншій мірі мають обмежені характеристики. Саме ця версія використовується в більшості флагманів 2026 року — від Oppo Find X9 Ultra до Xiaomi 17 Ultra.

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Чип оснащений двома ядрами Oryon Prime з тактовою частотою до 4,6 ГГц, шістьма високопродуктивними ядрами з тактовою частотою до 3,62 ГГц та графічним процесором Adreno (частота 1,2 ГГц), що складається з трьох графічних блоків і використовує 18 МБ високопродуктивної пам’яті для обробки графіки.

SM8850-AC встановлює високу планку для Qualcomm і в більшості цьогорічних тестів перевершує флагманські чипи конкурентів від MediaTek та Samsung. Простіше кажучи, саме цю версію мають на увазі оглядачі, коли хвалять швидкодію процесорів цього покоління.

Смартфони серії Galaxy S26 Фото: Gizmochina

Версія "для Galaxy": SM8850-1-AD

Samsung не просто використовує стандартний чип Qualcomm у своїх флагманських смартфонах серій S та Z. Компанія тісно співпрацює з Qualcomm над створенням власної, оптимізованої версії процесора. Цього року такою версією став SM8850-1-AD, на базі якого працюють пристрої лінійки Galaxy S26 і новий Galaxy Fold8. Ядра процесора тут працюють на вищих частотах: ядра Oryon Prime досягають 4,74 ГГц (замість 4,6 ГГц), а частота графічного процесора збільшена до 1,3 ГГц (замість 1,2 ГГц).

У повсякденному використанні ця різниця практично непомітна, проте вона чітко простежується в результатах бенчмарків: саме тому Galaxy S26 Ultra часто перевершує інші смартфони на базі Snapdragon 8 Elite Gen 5 за "чистою" продуктивністю. Частково саме тому у порівнянні з Dimensity 9500 та Exynos 2600 версія від Samsung за результатами тестів незмінно перевершує стандартний варіант.

Смартфон Xiaomi 17 Ultra Фото: notebookcheck.com

Семиядерна версія: SM8850-5-AC

SM8850-5-AC — це семиядерна модифікація чипа 8 Elite Gen 5, розроблена спеціально для складаних смартфонів. Замість звичної конфігурації з двох ядер Prime і шести ядер Performance (високопродуктивних) у цьому варіанті одне високопродуктивне ядро було вилучено, внаслідок чого загальна кількість ядер скоротилася до семи.

Наразі цей чип використовується у складаному смартфоні Oppo Find N6; Qualcomm застосовує такий підхід не вперше. Аналогічний прийом було застосовано минулого року з семиядерною версією оригінального Snapdragon 8 Elite, і вона показала себе досить добре: складаний смартфон Oppo продемонстрував відмінні результати в бенчмарках та показниках автономної роботи.

Чому Qualcomm продає чип з одним відключеним ядром? Головні причини — вартість та вихід придатної продукції. Не кожен чіп, що сходить з конвеєра, є ідеальним; замість того, щоб утилізувати екземпляри з дефектним ядром, Qualcomm відключає його і продає чіп як дешевшу версію. Для складаного смартфона, де запас по тепловиділенню та час автономної роботи часто важливіші, ніж витискання максимуму з процесора, такий компроміс цілком виправданий.

Смартфон Oppo Find N6 Фото: gsmarena.com

Нова серія V: SM8850-1-AB

Qualcomm без зайвого галасу додала цей чип до офіційного переліку характеристик під номером моделі SM8850-1-AB; його дебют відбудеться у складі серії Redmi K100 Pro, яка вийде в Китаї 11 серпня.

Qualcomm просуває цей чип під слоганом, орієнтованим на геймерів, що створює враження, ніби це вдосконалена версія для любителів ігор. Однак, якщо поглянути на реальні технічні характеристики, стає зрозуміло, що він не перевершує повноцінну модель.

Процесор зберіг ті самі ядра Oryon Prime з тактовою частотою 4,6 ГГц та продуктивні ядра з тактовою частотою 3,62 ГГц, що й стандартний чип. Тактова частота графічного процесора (GPU) також залишилася на рівні 1,2 ГГц. Зміни торкнулися внутрішньої структури графічного процесора: замість трьох обчислювальних блоків Adreno у версії V їх лише два, а обсяг високопродуктивної графічної пам'яті скорочено з 18 до 12 МБ.

Це спрощена версія GPU, яка позиціонується як рішення для ігор, що цілком узгоджується з інформацією, яка з’явилася кілька тижнів тому, про підготовку четвертої, дешевшої модифікації чипа, призначеної для смартфонів вартістю близько 590 доларів. При цьому версія V зберігає всі ігрові можливості стандартного чипа — включаючи апаратне прискорення трасування променів, меш-шейдінг та оптимізацію під Unreal Engine 5, — тож назвати це повноцінним погіршенням характеристик не можна. Однак через скорочення кількості обчислювальних блоків графічна продуктивність новинки на практиці виявляється ближчою до рівня звичайного Snapdragon 8 Gen 5 (без приставки Elite), ніж до флагманського чипа, чию назву вона носить.

Раніше повідомлялося, що смартфони Motorola переходять на Android 17. До 17-ї версії операційної системи оновляться пристрої лінійок Signature, Razr, Edge та Moto G.