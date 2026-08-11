Motorola переходить на Android 17: знайдіть свій смартфон у списку з 50 пристроїв (фото)
Смартфони серій Motorola Signature, Razr, Edge та Moto G отримають оновлення до 17-ї версії Android.
Компанія Motorola активно тестує Android 17 на окремих пристроях. Нещодавно вона оголосила, які саме моделі отримають стабільну версію ОС. До списку увійшли понад 50 пристроїв, включаючи преміальну лінійку Razr, серію середнього сегмента Edge та більш доступну серію Moto G, пише gizmochina.com.
На відміну від інших виробників, Motorola не публікує єдиний перелік підтримуваних пристроїв, а оновлює інформацію про версію ОС для кожної моделі на спеціальній сторінці офіційного сайту. Команда Ytechb проаналізувала ці дані та склала зведений список, який ми наводимо нижче.
Серія Motorola Signature
- Motorola Signature
Серія Motorola Razr
- Motorola Razr 70 Ultra
- Motorola Razr 70 Plus
- Motorola Razr 70
- Motorola Razr Ultra 2026
- Motorola Razr+ 2026
- Motorola Razr 2026
- Motorola Razr Fold 2026
- Motorola Razr Fold 2025
- Motorola Razr 60 Ultra
- Motorola Razr 60s
- Motorola Razr 60d
- Motorola Razr 60
- Motorola Razr Ultra 2025
- Motorola Razr+ 2025
- Motorola Razr 2025
- Motorola Razr 50 Ultra
- Motorola Razr+ 2024
Смартфони Motorola Edge
- Motorola Edge 2026
- Motorola Edge 70 Pro+
- Motorola Edge 70 Pro
- Motorola Edge 70 Max
- Motorola Edge 70 Neo
- Motorola Edge 70 Plus
- Motorola Edge 70 Fusion+
- Motorola Edge 70 Fusion
- Motorola Edge 70
- Motorola Edge 2025
- Motorola Edge 60 Stylus
- Motorola Edge 60 Pro
- Motorola Edge 60 Fusion
- Motorola Edge 60
- Motorola Edge 50 Ultra
Лінійка Motorola Moto G
- Moto G Stylus 2026
- Moto G Power 2026
- Moto G Play 2026
- Moto G 2026
- Moto G 2025
- Moto G Power 2025
- Moto G Stylus 2025
- Moto G Max
- Moto G87
- Moto G86
- Moto G86 Power
- Moto G77
- Moto G77 Power
- Moto G67
- Moto G57
- Moto G57 Power
- Moto G47
- Moto G37
- Moto G37 Power
Понад 50 пристроїв Motorola отримають оновлення до Android 17. Хоча на офіційній сторінці підтримки для моделі Edge 60 Neo прямо не вказано, що вона отримає це оновлення, це практично гарантовано, оскільки пристрій розрахований на 5 великих оновлень ОС Android (аж до Android 20), зазначає видання.
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