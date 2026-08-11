Motorola переходить на Android 17: знайдіть свій смартфон у списку з 50 пристроїв (фото)

Смартфони серій Motorola Signature, Razr, Edge та Moto G отримають оновлення до 17-ї версії Android.

Компанія Motorola активно тестує Android 17 на окремих пристроях. Нещодавно вона оголосила, які саме моделі отримають стабільну версію ОС. До списку увійшли понад 50 пристроїв, включаючи преміальну лінійку Razr, серію середнього сегмента Edge та більш доступну серію Moto G, пише gizmochina.com.

На відміну від інших виробників, Motorola не публікує єдиний перелік підтримуваних пристроїв, а оновлює інформацію про версію ОС для кожної моделі на спеціальній сторінці офіційного сайту. Команда Ytechb проаналізувала ці дані та склала зведений список, який ми наводимо нижче.

Серія Motorola Signature

Motorola Signature

Смартфони Motorola Razr 2024

Серія Motorola Razr

Motorola Razr 70 Ultra

Motorola Razr 70 Plus

Motorola Razr 70

Motorola Razr Ultra 2026

Motorola Razr+ 2026

Motorola Razr 2026

Motorola Razr Fold 2026

Motorola Razr Fold 2025

Motorola Razr 60 Ultra

Motorola Razr 60s

Motorola Razr 60d

Motorola Razr 60

Motorola Razr Ultra 2025

Motorola Razr+ 2025

Motorola Razr 2025

Motorola Razr 50 Ultra

Motorola Razr+ 2024

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Смартфон Motorola Edge 60 Фото: gsmarena.com

Смартфони Motorola Edge

Motorola Edge 2026

Motorola Edge 70 Pro+

Motorola Edge 70 Pro

Motorola Edge 70 Max

Motorola Edge 70 Neo

Motorola Edge 70 Plus

Motorola Edge 70 Fusion+

Motorola Edge 70 Fusion

Motorola Edge 70

Motorola Edge 2025

Motorola Edge 60 Stylus

Motorola Edge 60 Pro

Motorola Edge 60 Fusion

Motorola Edge 60

Motorola Edge 50 Ultra

Смартфон Motorola Moto G 87 Фото: Motorola

Лінійка Motorola Moto G

Moto G Stylus 2026

Moto G Power 2026

Moto G Play 2026

Moto G 2026

Moto G 2025

Moto G Power 2025

Moto G Stylus 2025

Moto G Max

Moto G87

Moto G86

Moto G86 Power

Moto G77

Moto G77 Power

Moto G67

Moto G57

Moto G57 Power

Moto G47

Moto G37

Moto G37 Power

Понад 50 пристроїв Motorola отримають оновлення до Android 17. Хоча на офіційній сторінці підтримки для моделі Edge 60 Neo прямо не вказано, що вона отримає це оновлення, це практично гарантовано, оскільки пристрій розрахований на 5 великих оновлень ОС Android (аж до Android 20), зазначає видання.

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