Навушники, які коштують дешевше AirPods, але не поступаються якістю: 3 моделі (фото)

У огляді представлені навушники Sony WF-1000XM6, Bowers & Wilkins PX7 S3 та Cambridge Audio Melomania A100, які можуть стати альтернативою повнорозмірним AirPods та вкладишам.

Експерти tomsguide.com протестували найкращу заміну навушникам AirPods від компанії Apple. Модель Sony стане чудовою альтернативою AirPods Pro 3, Bowers & Wilkins замінять AirPods Max 2, а Cambridge Audio можна придбати замість AirPods 4, вважають тестувальники.

Sony WF-1000XM6

Навушники Sony WF-1000XM6 Фото: gsmarena.com

Характеристики:

Час роботи: 8 годин (з ANC), 24 години (з зарядним чохлом)

Підключення: Bluetooth 5.4 (кодеки SBC, AAC, LDAC)

Активне шумозаглушення: є

Захист: IPX4

Навушники Sony є цілком гідною альтернативою AirPods Pro 3. Вони коштують трохи дорожче, але мають набагато кращу якість звуку, зручніше сидять і пропонують більше можливостей налаштування. Ефективність шумозаглушення (ANC) порівнянна, хоча акцент зроблено на різних типах зовнішніх шумів: Apple зосереджується на голосах і високочастотних звуках, тоді як Sony краще справляється з гулом автобусних двигунів і низькочастотним шумом. Обидва варіанти чудові, але вибір залежить від того, де саме ви плануєте їх використовувати.

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Експерти високо оцінюють звук навушників Sony. У них зроблено більший акцент на вокал і середні частоти, зберігаючи при цьому фірмовий насичений бас. AirPods, у свою чергу, пропонують трохи більше динаміки — і настільки ж суперечливу зміну звукового почерку порівняно з попередньою моделлю. Вони менш деталізовані, ніж AirPods Pro 2, але звучать трохи насиченіше.

У чому Sony дійсно виграє, так це в реалізації функцій. Хоча технічно у Apple їх більше (наприклад, переклад мови та пульсометр), навушники Sony практичніші у повсякденному використанні. Еквалайзер — один із найкращих на ринку; він дозволяє налаштувати звучання навушників саме під ваші уподобання. Технологія Sony DSEE Extreme значно покращує звучання потокового аудіо низької якості, що робить ці навушники ідеальним вибором для користувачів Spotify. Додаток відрізняється зручністю та суттєво спрощує життя власникам Android-пристроїв.

Час автономної роботи в обох моделей приблизно однаковий. За рівнем якості ці навушники стали як ніколи близькими один до одного, тому модель від Sony стане чудовою альтернативою AirPods Pro 3.

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Bowers & Wilkins PX7 S3

Навушники Bowers & Wilkins PX7 S3 Фото: hifi.de

Характеристики:

Час роботи від акумулятора: 30 годин

Підключення: Bluetooth 5.3 (кодеки SBC, AAC, LDAC, aptX Adaptive)

Активне шумозаглушення: є

Захист: IPX4

AirPods Max 2 мають привабливий вигляд і зручні у використанні, але при цьому вони дуже дорогі й важкі. Навушники Bowers & Wilkins також справляють враження преміального продукту, проте вони легші й компактніші, а також забезпечують кращу якість звуку та зручніше прилягання. І коштують на 100 доларів дешевше.

Вони мають більший час автономної роботи. AirPods Max працюють лише 20 годин, тоді як Bowers & Wilkins — 30 годин. Цього більш ніж достатньо для будь-яких ситуацій використання: чи то тривала подорож, чи то поїздка туди, де немає доступу до розетки. Звісно, якщо потрібно продовжити час прослуховування, можна заощадити заряд, вимкнувши активне шумозаглушення та зменшивши гучність.

Ефективність шумозаглушення приблизно однакова. Обидві пари навушників чудово фільтрують сторонні шуми, хоча й з різним акцентом. AirPods краще справляються з шумом в офісі та гулом літака, тоді як PX7 S3 більше орієнтовані на звуки, що супроводжують щоденні поїздки містом. Обидві моделі чудово справляються зі своїми завданнями, але кожна має свої сильні сторони в певних умовах.

AirPods Max 2 — це крок вперед порівняно з попередньою моделлю, і тепер вони цілком можуть конкурувати з PX7 S3. Обидві моделі забезпечують високу деталізацію та чудові баси. Однак у плані функції Spatial Audio (просторового аудіо) AirPods виграють: реалізація цієї технології у Apple — найкраща на ринку.

Кожна модель має свій унікальний стиль. Обидві моделі вирізняються чудовою якістю збірки та широким використанням металу та матеріалів преміум-класу.

Cambridge Audio Melomania A100

Навушники Cambridge Audio Melomania A100 Фото: Cambridge Audio

Характеристики:

Час роботи: 10 годин (з ANC); 16 годин (без ANC); 39 годин (із зарядним чохлом, без ANC)

Підключення: Bluetooth 5.4 (кодеки SBC, AAC, aptX Lossless, aptX Adaptive, підтримка Bluetooth LE Audio та LC3)

Активне шумозаглушення: є

Захист: IPX4

Модель AirPods 4 — найдоступніша в лінійці AirPods, але це означає відмову від низки функцій. Версія за 129 доларів не має ані активного шумозаглушення (ANC), ані силіконових амбушурів, а час її автономної роботи досить скромний. Пристрій за ту саму ціну, але з повним набором функцій, — це Cambridge Audio Melomania A100.

Навушники A100 працюють 10 годин без підзарядки — це вдвічі більше, ніж у AirPods 4 з функцією ANC. Якщо ж вимкнути шумозаглушення, час роботи збільшується до 16 годин, що перевершує показники практично всіх конкурентів. Зарядний футляр забезпечує ще 36 годин роботи, додатково подовжуючи час використання навушників Cambridge.

Якість звуку значно вища, ніж у AirPods 4. Звучання відрізняється більшою деталізацією, насиченістю та динамікою. У результаті виходить більш збалансований звуковий профіль, завдяки якому музика будь-якого жанру звучить чудово. А наявність системи активного шумозаглушення дозволяє насолоджуватися якісним звуком навіть у галасливому оточенні.

Можливо, система ANC тут не така хороша, як у навушниках, що коштують удвічі дорожче, але вона, безперечно, краща за повну відсутність шумозаглушення і перевершує аналогічну функцію в дорожчій моделі AirPods 4 з ANC. Вона ефективно відсікає зайві шуми, роблячи поїздки комфортнішими. Режим "прозорості" (Transparency mode) також реалізовано на гідному рівні. Єдине, чого вам не вистачатиме порівняно з AirPods, — це функція просторового аудіо. Через це звукова сцена стає трохи вужчою, але звучання загалом сприймається як більш природне. Зарядний футляр тут трохи більший, ніж у AirPods, і відсутня підтримка функції "Локатор" (Find My). І все ж це чудова альтернатива навушникам Apple, особливо з огляду на ціну.

Раніше ми писали про найкращі повнорозмірні навушники 2026 року. Бездротові навушники з хорошим шумозаглушенням — це саме те, що потрібно для активного відпочинку, занять спортом та прогулянок влітку. У огляді вказано ціни на моделі в Україні, а також їхні технічні характеристики.