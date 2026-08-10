Наушники, которые стоят дешевле AirPods, но ничем не уступают в качестве: 3 модели (фото)

В обзоре наушники Sony WF-1000XM6, Bowers & Wilkins PX7 S3 и Cambridge Audio Melomania A100, которые могут стать хорошей альтернативой полноразмерным AirPods и вкладышам.

Эксперты tomsguide.com протестировали лучшую замену наушникам AirPods от компании Apple. Модель Sony станет отличной альтернативой AirPods Pro 3, Bowers & Wilkins заменят AirPods Max 2, а Cambridge Audio можно купить вместо AirPods 4, считают тестировщики.

Sony WF-1000XM6

Наушники Sony WF-1000XM6 Фото: gsmarena.com

Характеристики:

Время работы: 8 ч (с ANC), 24 ч (с зарядным кейсом)

Подключение: Bluetooth 5.4 (кодеки SBC, AAC, LDAC)

Активное шумоподавление: есть

Защита: IPX4

Наушники Sony являются весьма достойной альтернативой AirPods Pro 3. Они стоят немного дороже, но имеют гораздо лучшее звучание, более удобную посадку и возможности настройки. Эффективность шумоподавления (ANC) сопоставима, хотя акцент сделан на разных типах внешних шумов: Apple фокусируется на голосах и высокочастотных звуках, тогда как Sony лучше справляется с гулом автобусных двигателей и низкочастотным шумом. Оба варианта отличные, но выбор зависит от того, где именно вы планируете их использовать.

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Эксперты высоко оценивают звук наушников Sony. В них сделан больший упор на вокал и средние частоты при сохранении фирменного насыщенного баса. AirPods, в свою очередь, предлагают чуть больше динамики — и столь же спорную смену звукового почерка по сравнению с предыдущей моделью. Они менее детализированы, чем AirPods Pro 2, но звучат немного насыщеннее.

В чем Sony действительно выигрывает, так это в реализации функций. Хотя технически у Apple их больше (например, перевод речи и пульсометр), наушники Sony практичнее в повседневном использовании. Эквалайзер — один из лучших на рынке; он позволяет настроить звучание наушников точно под ваши предпочтения. Технология Sony DSEE Extreme значительно улучшает звучание потокового аудио низкого качества, что делает эти наушники идеальным выбором для пользователей Spotify. Приложение отличается удобством и существенно упрощает жизнь владельцам Android-устройств.

Время автономной работы у обеих моделей сопоставимо. По уровню качества эти наушники стали как никогда близки друг к другу, поэтому модель от Sony станет отличной альтернативой AirPods Pro 3.

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Bowers & Wilkins PX7 S3

Наушники Bowers & Wilkins PX7 S3 Фото: hifi.de

Характеристики:

Время работы от аккумулятора: 30 ч

Подключение: Bluetooth 5.3 (кодеки SBC, AAC, LDAC, aptX Adaptive)

Активное шумоподавление: есть

Защита: IPX4

AirPods Max 2 выглядят и ощущаются хорошо, но при этом они очень дороги и тяжелы. Наушники Bowers & Wilkins тоже производят впечатление премиального продукта, однако они легче и компактнее, а также обеспечивают лучшее качество звука и более удобную посадку. И стоят на 100 долларов меньше.

У них больше время автономной работы. AirPods Max работают всего 20 ч, тогда как Bowers & Wilkins — 30 ч. Этого более чем достаточно для любых сценариев использования: будь то долгое путешествие или поездка туда, где нет доступа к розетке. Разумеется, если нужно продлить время прослушивания, можно сэкономить заряд, отключив активное шумоподавление и уменьшив громкость.

Эффективность шумоподавления сопоставима. Обе пары наушников отлично отсекают посторонние шумы, хотя и с разным акцентом. AirPods лучше справляются с шумом в офисе и гулом самолета, в то время как PX7 S3 больше ориентированы на звуки, сопровождающие ежедневные поездки по городу. Обе модели прекрасно справляются со своими задачами, но у каждой есть свои сильные стороны в определенных условиях.

AirPods Max 2 — это шаг вперед по сравнению с предыдущей моделью, и теперь они вполне могут конкурировать с PX7 S3. Обе модели обеспечивают высокую детализацию и отличные басы. Однако в плане функции Spatial Audio (пространственного аудио) AirPods выигрывают: реализация этой технологии у Apple — лучшая на рынке.

У каждой модели свой уникальный стиль. Обе модели отличаются великолепным качеством сборки и повсеместным использованием металла и материалов премиум-класса.

Cambridge Audio Melomania A100

Наушники Cambridge Audio Melomania A100 Фото: Cambridge Audio

Характеристики:

Время работы: 10 ч (с ANC); 16 ч (без ANC); 39 ч (с зарядным кейсом, без ANC)

Подключение: Bluetooth 5.4 (кодеки SBC, AAC, aptX Lossless, aptX Adaptive, поддержка Bluetooth LE Audio и LC3)

Активное шумоподавление: есть

Защита: IPX4

Модель AirPods 4 — самая доступная в линейке AirPods, но это означает отказ от ряда функций. Версия за 129 долларов не имеет ни активного шумоподавления (ANC), ни силиконовых амбушюров, а время ее автономной работы весьма скромное. Устройство за ту же цену, но с полным набором функций, — это Cambridge Audio Melomania A100.

Наушники A100 работают 10 ч без подзарядки — это вдвое больше, чем у AirPods 4 с функцией ANC. Если же отключить шумоподавление, время работы увеличивается до 16 ч, что превосходит показатели практически всех конкурентов. Зарядный кейс обеспечивает еще 36 ч работы, дополнительно продлевая время использования наушников Cambridge.

Качество звука значительно выше, чем у AirPods 4. Звучание отличается большей детализацией, насыщенностью и динамикой. В результате получается более сбалансированный звуковой профиль, благодаря которому музыка любого жанра звучит превосходно. А наличие системы активного шумоподавления позволяет наслаждаться качественным звуком даже в шумной обстановке.

Возможно, система ANC здесь не так хороша, как в наушниках, стоящих вдвое дороже, но она определенно лучше, чем полное отсутствие шумоподавления, и превосходит аналогичную функцию в более дорогой модели AirPods 4 с ANC. Она эффективно отсекает лишние шумы, делая поездки более комфортными. Режим "прозрачности" (Transparency mode) также реализован на достойном уровне. Единственное, чего вам будет не хватать по сравнению с AirPods, — это функции пространственного аудио. Из-за этого звуковая сцена становится немного уже, но звучание в целом воспринимается как более естественное. Зарядный футляр здесь чуть крупнее, чем у AirPods, и отсутствует поддержка функции "Локатор" (Find My). И все же это отличная альтернатива наушникам Apple, особенно с учетом цены.

Ране писали про лучшие полноразмерные наушники 2026 года. Беспроводные наушники с хорошим шумоподавлением — это как раз то, что нужно для активного отдыха, занятий спортом прогулок летом. В обзоре указаны цены на модели в Украине, а также их технические характеристики.