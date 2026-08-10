Лучшие полноразмерные наушники 2026 года: обзор моделей от CMF, Marshall, Sennheiser (фото)

В тройку лидеров попали наушники CMF Headphone Pro, Marshall Monitor III и Sennheiser HDB 630.

Беспроводные наушники с хорошим шумоподавлением — это как раз то, что нужно для активного отдыха, занятий спортом прогулок летом. В данном обзоре указаны цены на модели в Украине, а также их технические характеристики, передает Фокус.

CMF Headphone Pro: лучшая бюджетная модель

Наушники CMF Headphone Pro Фото: Tom's Guide

Технические характеристики:

Чехол: есть, мягкий

Активное шумоподавление (ANC): есть

Время работы от аккумулятора: 100 часов

Тип подключения: беспроводные

"Если нужно сэкономить, то стоит присмотреться к CMF Headphone Pro. Они предлагают множество функций и достойное качество звука по низкой цене, выигрывая у более дорогих конкурентов", — пишет тестировщик Тамми Роджерс.

Система активного шумоподавления (ANC) здесь не уступает гораздо более дорогим моделям, без проблем отсекая внешние шумы. Добавьте к этому удобную посадку — и вы получите наушники, которые можно смело брать с собой куда угодно; к тому же, благодаря низкой цене, вы будете меньше переживать о том, что они могут сломаться.

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Звук тоже хорош, причем его можно настроить под себя — над этим работала компания, известная своей экспертизой в области высококлассного аудио. Звучание детальное и яркое, но при этом мощное в низкочастотном диапазоне, что отлично подходит для жанров с насыщенным басом. Также предусмотрены пользовательские настройки эквалайзера для разных музыкальных жанров.

Качество передачи голоса при звонках не самое высокое, и хотелось бы видеть в комплекте жесткий чехол, но, учитывая низкую цену, придираться к таким мелочам не стоит.

Цена: от 3000 до 5000 грн

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Marshall Monitor III: лучшее время автономной работы

Наушники Marshall Monitor III Фото: Tom's Guide

Технические характеристики:

Чехол: есть, жесткий

Активное шумоподавление: есть

Время работы от аккумулятора: 100 часов

Тип подключения: беспроводные

Модель от Marshall имеет интересный ретро-дизайн и отличное время автономной работы. Показатель в 100 часов (без ANC) превосходит почти все аналоги. Обычно включение шумоподавления сокращает время работы примерно до 40–50 часов. Но только не у Marshall Monitor III. Вы получаете 70 часов работы от аккумулятора при максимальном уровне шумоподавления (ANC). Это действительно впечатляющий показатель автономности.

Добавьте к этому дополнительные функции, качественное активное шумоподавление и характерное "рок-н-ролльное" звучание — и вы получите отличные наушники. Есть лишь один момент, в котором предыдущая модель была лучше. Исчез тот самый замечательный витой аудиокабель.

Цена: 16 000 грн

Sennheiser HDB 630: лучшее качество звука

Наушники Sennheiser HDB 630 Фото: gsmarena.com

Технические характеристики:

Чехол: есть

ANC: есть

Время работы: 60 часов

Тип подключения: беспроводные

Наушники Sennheiser HDB 630 поддерживают все современные технологии улучшения звука по Bluetooth, но при этом комплектуются небольшим адаптером, который позволяет использовать их и с источником звука. Нужно подключить его к порту USB-C смартфона, чтобы ощутить скачок в качестве звука. И неважно, какую именно музыку вы слушаете, подчеркивает тестировщик.

Модель отличается высокой детализацией и точностью: беспощадны к трекам низкого качества, но щедро вознаграждают слушателя при воспроизведении эпических композиций. Система активного шумоподавления работает достаточно эффективно, позволяя наслаждаться этим качеством звука где угодно.

Цена: 26 000 грн

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