Найкращі повнорозмірні навушники 2026: огляд моделей від CMF, Marshall, Sennheiser (фото)

До трійки лідерів увійшли навушники CMF Headphone Pro, Marshall Monitor III та Sennheiser HDB 630.

Бездротові навушники з хорошим шумозаглушенням — це саме те, що потрібно для активного відпочинку, занять спортом та прогулянок влітку. У цьому огляді наведено ціни на моделі в Україні, а також їхні технічні характеристики, повідомляє Фокус.

CMF Headphone Pro: найкраща бюджетна модель

Навушники CMF Headphone Pro Фото: Tom's Guide

Технічні характеристики:

Чохол: є, м'який

Активне шумозаглушення (ANC): є

Час роботи від акумулятора: 100 годин

Тип підключення: бездротовий

"Якщо потрібно заощадити, то варто звернути увагу на CMF Headphone Pro. Вони пропонують безліч функцій і гідну якість звуку за низькою ціною, випереджаючи дорожчих конкурентів", — пише тестувальниця Таммі Роджерс.

Система активного шумозаглушення (ANC) тут не поступається набагато дорожчим моделям, без проблем приглушуючи зовнішні шуми. Додайте до цього зручну посадку — і ви отримаєте навушники, які можна сміливо брати з собою куди завгодно; до того ж, завдяки низькій ціні, ви будете менше хвилюватися про те, що вони можуть зламатися.

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Звук теж хороший, причому його можна налаштувати під себе — над цим працювала компанія, відома своєю експертизою у сфері високоякісного аудіо. Звучання детальне та яскраве, але при цьому потужне в низькочастотному діапазоні, що чудово підходить для жанрів із насиченим басом. Також передбачені користувацькі налаштування еквалайзера для різних музичних жанрів.

Якість передачі голосу під час дзвінків не найвища, і хотілося б, щоб у комплекті був жорсткий чохол, але, з огляду на низьку ціну, не варто чіплятися до таких дрібниць.

Ціна: від 3000 до 5000 грн

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Marshall Monitor III: найкращий час автономної роботи

Навушники Marshall Monitor III Фото: Tom's Guide

Технічні характеристики:

Чохол: є, жорсткий

Активне шумозаглушення: є

Час роботи від акумулятора: 100 годин

Тип підключення: бездротовий

Модель від Marshall має цікавий ретро-дизайн і чудову автономність. Показник у 100 годин (без ANC) перевершує майже всі аналоги. Зазвичай увімкнення шумозаглушення скорочує час роботи приблизно до 40–50 годин. Але тільки не у Marshall Monitor III. Ви отримуєте 70 годин роботи від акумулятора при максимальному рівні шумозаглушення (ANC). Це справді вражаючий показник автономності.

Додайте до цього додаткові функції, якісне активне шумозаглушення та характерне "рок-н-рольне" звучання — і ви отримаєте чудові навушники. Є лише один аспект, у якому попередня модель була кращою. Зник той самий чудовий кручений аудіокабель.

Ціна: 16 000 грн

Sennheiser HDB 630: найкраща якість звуку

Навушники Sennheiser HDB 630 Фото: gsmarena.com

Технічні характеристики:

Чохол: є

ANC: є

Час роботи: 60 годин

Тип підключення: бездротовий

Навушники Sennheiser HDB 630 підтримують усі сучасні технології поліпшення звуку через Bluetooth, але при цьому комплектуються невеликим адаптером, який дозволяє використовувати їх і з джерелом звуку. Потрібно підключити його до порту USB-C смартфона, щоб відчути різку зміну якості звуку. І неважливо, яку саме музику ви слухаєте, підкреслює тестувальник.

Модель вирізняється високою деталізацією та точністю: вона безжальна до треків низької якості, але щедро винагороджує слухача під час відтворення епічних композицій. Система активного шумозаглушення працює досить ефективно, дозволяючи насолоджуватися цією якістю звуку де завгодно.

Ціна: 26 000 грн

Раніше повідомлялося про найкращі телевізори для перегляду фільмів та ігор. У огляді тестувальника Метта Болтона були представлені такі телевізори, як LG C6, TCL QM6K та Samsung QN90F.