Телевізори для перегляду фільмів та ігор: 3 топові моделі від LG, TCL та Samsung (фото)

У огляді тестувальника Метта Болтона були представлені такі телевізори, як LG C6, TCL QM6K та Samsung QN90F.

Експерт techradar.com Метт Болтон протестував кілька телевізорів і з’ясував, які моделі найкраще підходять для ігор.

TCL QM6K: найкращий бюджетний телевізор

Телевізор TCL QM6K Фото: Lee Neikirk/NYT Wirecutter

Технічні характеристики:

Доступні розміри: 50, 55, 65, 75, 85 та 98 дюймів.

Виміряна затримка введення (input lag): 13,1 мс.

Частота оновлення: 144 Гц.

VRR: HDMI Forum, AMD FreeSync Premium, Nvidia G-Sync.

Порти HDMI: 4 (з них 2 — HDMI 2.1).

QM6K оснащений широким спектром ігрових технологій, зокрема підтримкою роздільної здатності 4K при частоті оновлення 144 Гц, VRR (у тому числі AMD FreeSync та Nvidia G-Sync), режимом Dolby Vision для ігор та ALLM. Телевізор демонструє відмінний показник затримки введення (13,1 мс) і забезпечує плавність ігрового процесу, що підтвердилося під час тестування таких ігор, як Uncharted, Ride 5 та Dead Island 2. Зображення відрізняється насиченістю, що вигідно підкреслює графіку в різних іграх.

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Екран QM6K відрізняється високою контрастністю та глибоким чорним кольором. Завдяки новій функції TCL Halo Control вдалося звести до мінімуму ефект ореолу, забезпечивши більш рівномірне зображення. Кольори — яскраві та соковиті, що надає додаткової виразності іграм та фільмам. Пікова яскравість (695 ніт) поступається дорожчим моделям, а по кутах екрану помітне легке затемнення, однак це, мабуть, єдині недоліки зображення QM6K.

Головна перевага QM6K — співвідношення ціни та якості. Модель з діагоналлю 65 дюймів коштуватиме 599 доларів, що є чудовою пропозицією для телевізора з таким функціоналом. Незважаючи на деякі компромісні рішення, це чудовий ігровий телевізор у своїй ціновій категорії.

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LG C6: найкращий загалом

Телевізор LG C6 Фото: tomsguide.com

Технічні характеристики:

Доступні розміри: 42, 48, 55 та 65 дюймів.

Виміряна затримка введення: 9,2 мс.

Частота оновлення: 165 Гц.

Підтримка VRR: FreeSync, G-Sync.

Порти HDMI 2.1: 4.

LG C6 — один із найчутливіших телевізорів на ринку. Затримка введення склала всього 9,2 мс у режимі Boost, і телевізор підтримує повний набір ігрових функцій HDMI 2.1, включаючи VRR, 4K при 165 Гц і Dolby Vision Gaming. Запуск Battlefield V забезпечує плавну роботу без найменших затримок або "розривів". Можливості підключення — ще одна вагома перевага. C6 має чотири порти HDMI 2.1, тож ви можете підключити кілька консолей поточного покоління, ігровий ПК або високоякісну звукову панель без постійних клопотів із кабелями.

Кольори виглядають яскравими та насиченими, зберігаючи при цьому природність. У порівняльних тестах вони точніші, ніж у C5. Контрастність висока. Вбудований звук чудовий, особливо під час відтворення діалогів, але додавання однієї з найкращих звукових панелей значно розширить звукову сцену.

Найбільший недолік C6 — це відбивна здатність у яскраво освітлених приміщеннях. Тому, якщо грати вдень або при увімкненому освітленні, з’являться відблиски. Модель LG G6 набагато краще справляється з їх усуненням.

Samsung QN90F: найкращий варіант для світлих кімнат

Телевізор Samsung QN90F Фото: Future

Технічні характеристики:

Доступні діагоналі: 43, 50, 55, 65, 75, 85 та 98 дюймів.

Затримка введення: 9,5 мс.

Частота оновлення: 165 Гц.

Підтримка VRR: HDMI Forum, FreeSync, G-Sync.

ALLM: є.

Порти HDMI 2.1: 4.

Грати вдень буває непросто, але завдяки високій яскравості, антибліковому екрану (Glare Free), що ефективно пригнічує відблиски, та насиченим кольорам, модель Samsung QN90F чудово підходить для ігор у яскраво освітленому приміщенні.

Оснащений чотирма портами HDMI 2.1 із підтримкою роздільної здатності 4K при 165 Гц, технологій VRR (AMD FreeSync Premium Pro), HGiG, ALLM та формату HDR10+, телевізор QN90F готовий до роботи з ігровими консолями поточного покоління. Він також відрізняється надзвичайно низькою затримкою введення (9,5 мс), що забезпечує неймовірну плавність ігрового процесу, та оснащений платформою Samsung Gaming Hub — єдиним центром для всього, що пов’язано з іграми, включаючи доступ до безлічі додатків, таких як Xbox.

Якість зображення QN90F залишається на висоті навіть у добре освітлених приміщеннях завдяки високій піковій яскравості (2087 ніт), чудовій рівномірній яскравості по всій площі екрана (667 ніт) та ефективному антибліковому покриттю. Телевізор також забезпечує реалістичну передачу деталей і текстур, а також приголомшливу контрастність і глибокий чорний колір.

Хоча QN90F — одна з найдорожчих моделей у цьому списку, вона демонструє чудові результати як у іграх, так і в якості зображення.

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