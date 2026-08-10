3 доступні альтернативи флагманам: як Pixel, Redmagic та OnePlus допоможуть заощадити (фото)

В умовах стрімкого зростання цін на електроніку саме час відмовитися від флагманських моделей смартфонів на користь доступних альтернатив середнього цінового сегмента, вважають експерти. У огляді — Pixel 10, Redmagic 11S Pro, OnePlus 15R.

Щоб знайти найкращі альтернативи флагманським смартфонам, фахівці bgr.com спиралися на власний технічний досвід, а також враховували відгуки користувачів у соціальних мережах та онлайн-магазинах, а також думки професійних оглядачів у сфері технологій. Вони зібрали всі доступні дані, щоб виділити 3 доступні альтернативи флагманським смартфонам.

Pixel 10a замість Pixel 10

Не так багато смартфонів, які коштують лише 500 доларів, пропонуючи при цьому продуктивність, близьку до флагманської. Звісно, Motorola, Nothing і Samsung пропонують кілька відповідних моделей, але зазвичай є певні компроміси, такі як ці недоліки при купівлі смартфонів Motorola. Справа в тому, що, купуючи смартфон середнього цінового сегмента у цих компаній, ви не завжди отримуєте повну 7-річну підтримку; ця функція часто доступна лише для флагманських моделей. Одним із небагатьох, хто порушує цю тенденцію, є Google зі своєю серією "А" та 7-річною підтримкою, наприклад, Pixel 10a за 500 доларів, який пропонує 128 ГБ пам’яті в базовій комплектації.

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Смартфон Pixel 10 Фото: Android Police

Pixel 10a — це, по суті, смартфон середнього цінового сегмента, який максимально наближений до флагмана, і при цьому за дуже доступною ціною. З огляду на те, що Pixel 11 коштуватиме дорожче, цілком розумно очікувати, що ціна на Pixel 11a також зросте, тому зараз чудовий час, щоб придбати Pixel 10a, перш ніж його замінить дорожча модель, вважають автори. У багатьох оглядах Pixel 10a зазначається, що це смартфон, який варто придбати, і багато професійних технічних оглядачів залишилися під враженням.

OnePlus 15R замість OnePlus 15

OnePlus незабаром припинить продаж у більшості західних країн, зосередившись на Китаї. Хороша новина полягає в тому, що доступні на даний момент моделі, такі як OnePlus 15R з 256 ГБ пам'яті та значними 12 ГБ оперативної пам'яті, які зазвичай продаються за 700 доларів, можна придбати дешевше, але потрібно діяти швидко, оскільки запаси вичерпуються. "Незалежно від того, яку модель ви обираєте, кілька екземплярів все ще доступні для купівлі, часто зі значною знижкою, якщо знати, де шукати", — йдеться в матеріалі.

Смартфон OnePlus 15R Фото: gsmarena.com

OnePlus продовжуватиме підтримувати існуючі моделі через Oppo, і 15R отримуватиме заплановані 4 роки оновлень ОС та 6 років оновлень безпеки.

OnePlus 15R — чудовий варіант як альтернатива флагманським моделям, багато в чому завдяки процесору Snapdragon 8 Gen 5 та великому обсягу оперативної пам’яті, не кажучи вже про екран із високою частотою оновлення, що сягає 165 Гц, що забезпечує плавну роботу Android.

У огляді OnePlus 15R особливо відзначається виняткова тривалість автономної роботи телефону, оснащеного акумулятором Silicon NanoStack ємністю 7400 мА·год із підтримкою зарядки потужністю 100 Вт; це приголомшливий акумулятор за нижчою ціною, ніж у попередньої моделі. Інші професійні огляди також позитивні, і відомі видання стверджують, що це приваблива альтернатива.

Redmagic 11S Pro — гідна заміна будь-якому іншому ігровому смартфону

Є один Android-смартфон, який щороку виграє за показниками продуктивності, і це завжди Redmagic, частково завдяки вбудованій системі активного охолодження, як-от у Redmagic 11S Pro. А в телефонах і планшетах цього бренду вбудовані вентилятори, які допомагають підтримувати стабільну температуру під час тривалих ігрових сесій. Додайте до нього сторонній контролер, і ви отримаєте портативний ігровий пристрій на Android, який також можна використовувати як звичайний смартфон.

Смартфон Redmagic 11S Pro Фото: PhoneArena

Redmagic перевершує всіх конкурентів серед ігрових смартфонів, навіть компанію Asus, яка не випускає ігрові смартфони з 2024 року, що, по суті, проголошує Redmagic королем ігрових смартфонів.

Хоча вбудований вентилятор не знизить температуру більш ніж на кілька градусів, той факт, що він може подовжити ігрові сесії в Genshin Impact без перегріву, з легкістю гарантує, що роздрібна ціна у 800 доларів є цілком виправданою. Відгуки користувачів у соціальних мережах сходяться на одній думці: ніщо не зрівняється з Redmagic, коли йдеться про ігри на Android-смартфоні, і професійні огляди підтверджують це з року в рік. "Якщо ви збираєтеся придбати один ігровий телефон, Redmagic має бути на першому місці у вашому списку", — підсумовують автори.

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