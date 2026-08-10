3 доступные альтернативы флагманам: как Pixel, Redmagic и OnePlus помогут сэкономить (фото)

В условиях стремительного роста цен на электронику, самое время отказаться от флагманских моделей смартфонов в пользу доступных альтернатив среднего ценового сегмента, считают эксперты. В обзоре — Pixel 10, Redmagic 11S Pro, OnePlus 15R.

Чтобы найти лучшие альтернативы флагманским смартфонам, специалисты bgr.com опирались на собственный технический опыт, а также учитывали отзывы пользователей в социальных сетях и онлайн-магазинах, мнения профессиональных обозревателей в сфере технологий. Они собрали все доступные данные, чтобы выделить 3 доступных альтернативы флагманским смартфонам.

Pixel 10a вместо Pixel 10

Не так много телефонов, которые достигают привлекательной цены в 500 долларов, предлагая при этом производительность, близкую к флагманской. Конечно, Motorola, Nothing и Samsung предлагают пару подходящих моделей, но обычно есть компромиссы, такие как эти недостатки покупки телефонов Motorola. Дело в том, что при покупке смартфона среднего ценового сегмента у этих компаний вы не всегда получаете полную 7-летнюю поддержку; эта функция часто доступна только флагманским моделям. Одним из немногих, кто нарушает эту тенденцию, является Google со своей серией "А" и 7-летней поддержкой, например, Pixel 10a за 500 долларов, который предлагает 128 ГБ памяти в базовой комплектации.

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Смартфон Pixel 10 Фото: Android Police

Pixel 10a — это, по сути, максимально приближенный к флагману смартфон среднего ценового сегмента, и при этом по очень доступной цене. Учитывая, что Pixel 11 будет стоить дороже, вполне разумно ожидать, что цена Pixel 11a также вырастет, поэтому сейчас отличное время, чтобы приобрести Pixel 10a, прежде чем его заменит более дорогая модель, считают авторы. Многие обзоры Pixel 10a отмечают, что это смартфон, достойный покупки, и многие профессиональные технические обозреватели остались под впечатлением.

OnePlus 15R вместо OnePlus 15

OnePlus скоро перестанет продаваться в большинстве западных стран, сосредоточившись на Китае. Хорошая новость в том, что доступные в настоящее время модели, такие как OnePlus 15R с 256 ГБ памяти и внушительными 12 ГБ оперативной памяти, обычно продающиеся за 700 долларов, можно приобрести дешевле, но нужно действовать быстро, так как запасы истощаются. "Независимо от того, какую модель вы предпочитаете, несколько экземпляров все еще доступны для покупки, часто со значительной скидкой, если знать, где искать", — говорится в материале.

Смартфон OnePlus 15R Фото: gsmarena.com

OnePlus продолжит поддерживать существующие модели через Oppo, и 15R будет получать запланированные 4 года обновлений ОС и 6 лет обновлений безопасности.

OnePlus 15R — отличный вариант в качестве альтернативы флагманским моделям, во многом благодаря процессору Snapdragon 8 Gen 5 и большому объему оперативной памяти, не говоря уже о экране с высокой частотой обновления, достигающей 165 Гц, что обеспечивает плавную работу Android.

В обзоре OnePlus 15R особо отмечается исключительное время автономной работы телефона, оснащенного батареей Silicon NanoStack емкостью 7400 мАч с поддержкой зарядки мощностью 100 Вт; это потрясающая батарея по более низкой цене, чем у предыдущей модели. Другие профессиональные обзоры также положительны, и известные издания утверждают, что это привлекательная альтернатива.

Redmagic 11S Pro — замена любому другому смартфону для игр

Есть один Android-смартфон, который каждый год выигрывает по производительности, и это всегда Redmagic, отчасти благодаря встроенной системе активного охлаждения, такой как Redmagic 11S Pro. А телефоны и планшеты этого бренда встроены вентиляторы, которые помогают поддерживать стабильную температуру во время длительных игровых сессий. Добавьте к нему сторонний контроллер, и вы получите портативное устройство для игр на Android, которое также может использоваться как обычный смартфон.

Смартфон Redmagic 11S Pro Фото: PhoneArena

Redmagic превосходит всех конкурентов среди игровых телефонов, даже Asus, которая не выпускала игровые телефоны с 2024 года, по умолчанию объявляя Redmagic королем игровых телефонов.

Хотя встроенный вентилятор не снизит температуру более чем на несколько градусов, тот факт, что он может продлить игровые сессии Genshin Impact без перегрева, с легкостью гарантирует, что розничная цена в 800 долларов полностью оправдана. Отзывы пользователей в социальных сетях сходятся во мнении: ничто не сравнится с Redmagic, когда речь идет об играх на телефоне Android, и профессиональные обзоры подтверждают это из года в год. "Если вы собираетесь купить один игровой телефон, Redmagic должен быть в верхней части вашего списка", — заключают авторы.

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