Кремний-углеродные аккумуляторы — новый стандарт для смартфонов: что в них особенного (фото)

Все больше производителей смартфонов переходят на новую технологию. Объясняем, почему…

Кремний-углеродные аккумуляторы не представляют собой принципиально новый химический тип батарей. Как и традиционные литий-ионные аналоги, они по-прежнему используют литий для накопления и отдачи энергии, но есть нюанс, пишет androidpolice.com.

Ключевое отличие заключается в замене традиционного графитового анода на кремний-углеродный композит, что позволяет аккумулятору накапливать больше энергии при сохранении прежних габаритов. Именно высокая плотность энергии сделала эту технологию столь привлекательной для производителей смартфонов.

За последние пару лет такие бренды, как Honor, OnePlus и Xiaomi, начали внедрять кремний-углеродные аккумуляторы в свои флагманские линейки. Результатом стало не только увеличение емкости батарей, но и то, что многие из этих смартфонов стали тоньше или получили место для более продвинутых аппаратных компонентов, при этом время их автономной работы также возросло.

Відео дня

Смартфон Galaxy Z Fold 8 Ultra Фото: Скриншот

Решение Samsung использовать эту технологию в своих новейших складных смартфонах свидетельствует о том, что кремний-углеродные аккумуляторы перестали быть нишевым "китайским" решением и становятся стандартом для телефонов премиум-класса.

Кремний-углеродная технология — это не только увеличение емкости аккумулятора. Емкость — это лишь часть картины, говорится в материале.

Первое, что приходит на ум при упоминании кремний-углеродных аккумуляторов, — это увеличение их емкости. Это вполне объяснимо, особенно учитывая, что ряд производителей Android-смартфонов используют эту технологию для установки батарей на 6000 мА·ч и более в тонкие корпуса.

Главное достоинство заключается в плотности энергии. Кремний-углеродные аккумуляторы способны накапливать больше энергии в том же объеме, что и обычные литий-ионные батареи, предоставляя производителям больше свободы при проектировании устройств.

Вместо увеличения размера аккумулятора они могут сделать устройство тоньше, освободить место для более крупных модулей камеры или улучшенной системы охлаждения, либо найти оптимальный баланс между этими факторами.

Пример Samsung наглядно иллюстрирует этот подход. Компания решила не внедрять кремний-углеродные аккумуляторы в стандартные модели серии Galaxy S, где обычно достаточно места для установки батареи увеличенного размера. Вместо этого компания внедрила данную технологию в свои новейшие складные устройства, отличающиеся крайне ограниченным внутренним пространством.

Samsung увеличила емкость аккумуляторов в моделях Galaxy Z Fold 8, Z Fold 8 Ultra и Z Flip 8 за счет использования кремний-углеродных батарей, сохранив при этом впечатляющую тонкость их корпуса.

Ранее писали о том, как развивались компьютерные шахматы, какое ПО лишило людей надежды на победу и какой след в этой истории оставили украинские гроссмейстеры.