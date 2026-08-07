Кремній-вуглецеві акумулятори — новий стандарт для смартфонів: чим вони особливі (фото)

Все більше виробників смартфонів переходять на нову технологію. Пояснюємо, чому…

Кремній-вуглецеві акумулятори не є принципово новим хімічним типом батарей. Як і традиційні літій-іонні аналоги, вони, як і раніше, використовують літій для накопичення та віддачі енергії, але є нюанс, пише androidpolice.com.

Ключова відмінність полягає у заміні традиційного графітового анода на кремній-вуглецевий композит, що дозволяє акумулятору накопичувати більше енергії, зберігаючи при цьому колишні розміри. Саме висока енергетична щільність зробила цю технологію настільки привабливою для виробників смартфонів.

За останні кілька років такі бренди, як Honor, OnePlus та Xiaomi, почали впроваджувати кремній-вуглецеві акумулятори у свої флагманські лінійки. Результатом стало не тільки збільшення ємності батарей, але й те, що багато з цих смартфонів стали тоншими або отримали місце для більш просунутих апаратних компонентів, при цьому час їх автономної роботи також збільшився.

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Смартфон Galaxy Z Fold 8 Ultra Фото: Скриншот

Рішення компанії Samsung застосувати цю технологію у своїх новітніх складаних смартфонах свідчить про те, що кремній-вуглецеві акумулятори перестали бути нішевим "китайським" рішенням і стають стандартом для телефонів преміум-класу.

Кремній-вуглецева технологія — це не лише збільшення ємності акумулятора. Ємність — це лише частина загальної картини, йдеться в матеріалі.

Перше, що спадає на думку, коли йдеться про кремній-вуглецеві акумулятори, — це збільшення їхньої ємності. Це цілком зрозуміло, особливо з огляду на те, що низка виробників Android-смартфонів використовують цю технологію для встановлення батарей ємністю 6000 мА·год і більше у тонкі корпуси.

Головна перевага полягає в щільності енергії. Кремній-вуглецеві акумулятори здатні накопичувати більше енергії в тому самому об’ємі, що й звичайні літій-іонні батареї, надаючи виробникам більшу свободу при проектуванні пристроїв.

Замість того, щоб збільшувати розмір акумулятора, вони можуть зробити пристрій тоншим, звільнити місце для більших модулів камери або вдосконаленої системи охолодження, або ж знайти оптимальний баланс між цими факторами.

Приклад Samsung наочно ілюструє цей підхід. Компанія вирішила не впроваджувати кремній-вуглецеві акумулятори у стандартні моделі серії Galaxy S, де зазвичай є достатньо місця для встановлення батареї збільшеного розміру. Натомість компанія впровадила цю технологію у свої новітні складні пристрої, що відрізняються вкрай обмеженим внутрішнім простором.

Компанія Samsung збільшила ємність акумуляторів у моделях Galaxy Z Fold 8, Z Fold 8 Ultra та Z Flip 8 завдяки використанню кремній-вуглецевих батарей, зберігши при цьому вражаючу тонкість їхнього корпусу.

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