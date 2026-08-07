Как компьютеры победили людей и почему украинские шахматисты вошли в эту историю (фото)

Как развивались компьютерные шахматы, какое ПО лишило людей надежды на победу и какой след в этой истории оставили украинские гроссмейстеры.

7 августа 1970 года компьютеры впервые сыграли в шахматы между собой. Турнир был проведен с целью установить, смогут ли машины мыслить логически и принимать решения, а также отладки поисковых алгоритмов. Позже компьютер не раз играл с людьми. О том, как развивались программы и к чему привело противостояние человека и ИИ, расскажет Фокус.

Человек был умнее, но не долго…

27 лет спустя, после того памятного турнира 70-го года, суперкомпьютер IBM Deep Blue обыграл гроссмейстера Гарри Каспарова со счетом 3½:2½, хотя годом ранее Каспаров уверенно победил его — 4:2. Слабым местом машины была так называемая позиционная игра, когда игрок постепенно улучшает свое положение при помощи и маневрирования, а не ищет быстрые матовые комбинации и не применяет прямое нападение. В итоге, компьютер обошел действующего чемпиона мира в классическом матче.

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Некоторое время люди еще удерживали паритет. Так, Владимир Крамник в 2002 году сыграл вничью с программой Deep Fritz, а Каспаров в 2003 году — вничью против Deep Junior и X3D Fritz. Последняя победа человека была закреплена украинским гроссмейстером Русланом Пономаревым против программы Fritz, но потом последовала череда капитуляций. Программа Hydra обыграла гроссмейстера Майкла Адамса со счетом 5.5:0.5 в 2005 году, а уже год спустя Deep Fritz обошла Крамника. С тех пор люди ни разу не выигрывали в партиях "на равных" у ПО.

Гарри Каспаров играет против Deep Blue Фото: Facebook

Шахматные программы: что о них известно

Давайте кратко разберем, по каким принципам работают программы-гроссмейстеры и чем они примечательны.

Deep Blue (1997). Тут, по сути, надо говорить не столь о ПО, сколько об аппаратной части (Brute Force). Компьютер под таким названием просчитывал до 200 млн позиций в секунду при помощи особых чипов.

Fritz, Junior, Shredder (2000-е). Для этих программ программисты вручную составляли оценку позиций, основываясь на шахматной теории. ПО было установлено на обычные коммерческие ПК.

Rybka, Houdini, Komodo (2006–2015). Эти движки выделяет их метод агрессивного отсечения "плохих" многоходовок.

Stockfish (наши дни) — сочетает классический расчет и работу нейросетей. Это ПО самое сильное.

Робот для игры в шахматы при помощи Stockfish Фото: Richard Day

Как ПО удалось превзойти гроссмейстеров

Слабым местом людей является утомляемость, потеря концентрации, эмоциональность. Все это мешает игроку, если он проводит за доской 5 ч и более.

ПО распознает любые логические ловушки мгновенно.

Гроссмейстер просчитывает форсированный вариант на 15–20 полуходов вперед. Современный движок на стандартном процессоре — на 40–50 полуходов.

Компьютеры используют так называемые базы Налимова-Луази (эквивалент совершенного знания). Если на доске остается 7 или менее фигур, то программа уже не просчитывает варианты, так как она "физически знает" путь к победе или ничьей.

Робот-шахматист SenseRobot Фото: europechess.org

ИИ в современных шахматах

Технологии искусственного интеллекта (ИИ) буквально ворвались в шахматный мир в конце 2010-х годов. Команда Google DeepMind в 2017 году презентовала свой продукт — AlphaZero. Данная нейросеть, знавшая только лишь правила игры, всего за несколько часов обучилась шахматам и победила движок Stockfish. Отличием было то, что AlphaZero не действовала как калькулятор, а применяла интуитивный, "человеческий" подход.

Современная версия Stockfish тоже использует ИИ, а именно — архитектуру NNUE (NNUE — эффективно обновляемые нейронные сети, — прим. ред.). Нейронка в этом случае оценивает ходы: насколько они правильны стратегически, что ускоряет процесс принятия решения.

Гроссмейстеры используют ИИ-программы для тренировок и анализа ошибок, поиска новых стратегий. А программы тем временем соревнуются между собой в рамках престижного Top Chess Engine Championship.

Украинский гроссмейстер Руслан Пономарев

Украинские гроссмейстеры в играх против ПО

Украинская шахматная школа — одна из сильнейших в мире, и ее представители активно участвовали в "битвах с машинами".

В феврале 2003 года в Киеве прошел первый официальный поединок человека и машины. Гроссмейстер, чемпион мира в составе сборной Украины Владимир Баклан сыграл две партии в быстрые шахматы против программы Fritz 8. Компьютер победил с общим счетом 1,5 : 0,5 (одна победа машины и одна ничья).

В октябре 2004 года состоялся матч "Человечество против Компьютеров". Сборную людей представляли трое топ-гроссмейстеров: экс-чемпион мира Руслан Пономарев (Украина), будущий вице-чемпион мира Сергей Карякин (на тот момент выступавший за Украину) и Веселин Топалов (Болгария). Им противостояли движки Hydra, Junior и Fritz. Машины разгромили людей со счетом 8,5 : 3,5. Пономарев и Карякин смогли набрать по 1 очку из 4 возможных.

Четырнадцатая чемпионка мира среди женщин, харьковчанка Анна Ушенина, в 2013 году принимала участие в турнирах по так называемым "прогрессивным шахматам" (Advanced Chess), где человеку официально разрешено использовать помощь компьютера во время партии, превращая игру в симбиоз человеческой стратегии и машинного расчета.