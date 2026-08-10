Телевизоры для кино и игр: 3 топовые модели от LG, TCL и Samsung (фото)

В обзоре тестировщика Мэтта Болтона оказались такие ТВ-панели, как LG C6, TCL QM6K и Samsung QN90F.

Эксперт techradar.com Мэтт Болтон протестировал несколько телевизоров, и выяснил, какие модели лучше всего подходят для игр.

TCL QM6K: лучший бюджетник

Телевизор TCL QM6K Фото: Lee Neikirk/NYT Wirecutter

Технические характеристики:

Доступные размеры: 50, 55, 65, 75, 85 и 98 дюймов.

Измеренная задержка ввода (input lag): 13,1 мс.

Частота обновления: 144 Гц.

VRR: HDMI Forum, AMD FreeSync Premium, Nvidia G-Sync.

Порты HDMI: 4 (из них 2 — HDMI 2.1).

QM6K оснащен широким спектром игровых технологий, включая поддержку разрешения 4K при 144 Гц, VRR (в том числе AMD FreeSync и Nvidia G-Sync), режим Dolby Vision для игр и ALLM. Телевизор демонстрирует отличный показатель задержки ввода (13,1 мс) и обеспечивает плавность игрового процесса, что подтвердилось в ходе тестирования таких игр, как Uncharted, Ride 5 и Dead Island 2. Изображение отличается насыщенностью, что выгодно подчеркивает графику в различных играх.

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Экран QM6K обладает высокой контрастностью и глубоким черным цветом. Благодаря новой функции TCL Halo Control удалось свести к минимуму эффект ореола, обеспечив более равномерное изображение. Цвета — яркие и сочные, что придает дополнительную выразительность играм и фильмам. Пиковая яркость (695 нит) уступает более дорогим моделям, а по углам экрана заметно легкое затемнение, однако это, пожалуй, единственные недостатки изображения QM6K.

Главное преимущество QM6K — соотношение цены и качества. Модель с диагональю 65 дюймов обойдется в 599 долларов, что является отличным предложением для телевизора с таким функционалом. Несмотря на некоторые компромиссные решения, это великолепный игровой телевизор в своей ценовой категории.

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LG C6: лучший в целом

Телевизор LG C6 Фото: tomsguide.com

Технические характеристики:

Доступные размеры: 42, 48, 55 и 65 дюймов.

Измеренная задержка ввода: 9,2 мс.

Частота обновления: 165 Гц.

Поддержка VRR: FreeSync, G-Sync.

Порты HDMI 2.1: 4.

LG C6 — один из самых отзывчивых телевизоров на рынке. Задержка ввода составила всего 9,2 мс в режиме Boost, и телевизор поддерживает полный набор игровых функций HDMI 2.1, включая VRR, 4K при 165 Гц и Dolby Vision Gaming. Запуск Battlefield V обеспечивает плавную работу без малейших задержек или "разрывов". Возможности подключения — еще одно сильное преимущество. C6 имеет четыре порта HDMI 2.1, так что вы можете подключить несколько консолей текущего поколения, игровой ПК или высококачественную звуковую панель без постоянной возни с кабелями.

Цвета выглядят яркими и насыщенными, сохраняя при этом естественность. В сравнительных тестах они точнее, чем у C5. Контрастность высокая. Встроенный звук отличный, особенно при воспроизведении диалогов, но добавление одной из лучших звуковых панелей значительно расширит звуковую сцену.

Самый большой недостаток C6 — это отражательная способность в ярко освещенных помещениях. Поэтому, если играть днем или при включенном освещении, появятся блики. Модель LG G6 гораздо лучше справляется с их устранением.

Samsung QN90F: лучший для ярких комнат

Телевизор Samsung QN90F Фото: Future

Технические характеристики:

Доступные диагонали: 43, 50, 55, 65, 75, 85 и 98 дюймов.

Задержка ввода: 9,5 мс.

Частота обновления: 165 Гц.

Поддержка VRR: HDMI Forum, FreeSync, G-Sync.

ALLM: есть.

Порты HDMI 2.1: 4.

Играть днем ​​бывает непросто, но благодаря высокой яркости, антибликовому экрану (Glare Free), эффективно подавляющему отражения, и насыщенным цветам, модель Samsung QN90F отлично подходит для игр в ярко освещенном помещении.

Оснащенный четырьмя портами HDMI 2.1 с поддержкой разрешения 4K при 165 Гц, технологий VRR (AMD FreeSync Premium Pro), HGiG, ALLM и формата HDR10+, телевизор QN90F подготовлен к работе с консолями текущего поколения. Он также отличается сверхнизкой задержкой ввода (9,5 мс), обеспечивающей невероятную плавность игрового процесса, и оснащен платформой Samsung Gaming Hub — единым центром для всего, что связано с играми, включая доступ к множеству приложений, таких как Xbox.

Качество изображения QN90F остается на высоте даже в хорошо освещенных комнатах благодаря высокой пиковой яркости (2087 нит), отличной яркости по всей площади экрана (667 нит) и эффективному антибликовому покрытию. Телевизор также обеспечивает реалистичную передачу деталей и текстур, а также потрясающую контрастность и глубокий черный цвет.

Хотя QN90F — одна из самых дорогих моделей в этом списке, она демонстрирует превосходные результаты как в играх, так и в качестве изображения.

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