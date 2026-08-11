Motorola переходит на Android 17: найдите свой смартфон в списке из 50 устройств (фото)
Обновятся до 17-й версии Android смартфоны линеек Motorola Signature, Razr, Edge и Moto G.
Компания Motorola активно тестирует Android 17 на отдельных устройствах. Недавно она объявила, какие именно модели получат стабильную версию ОС. В список вошли более 50 устройств, включая премиальную линейку Razr, серию среднего сегмента Edge и более доступную серию Moto G, пишет gizmochina.com.
В отличие от других производителей, Motorola не публикует единый перечень поддерживаемых устройств, а обновляет информацию о версии ОС для каждой модели на специальной странице официального сайта. Команда Ytechb проанализировала эти данные и составила сводный список, который мы приводим ниже.
Серия Motorola Signature
- Motorola Signature
Серия Motorola Razr
- Motorola Razr 70 Ultra
- Motorola Razr 70 Plus
- Motorola Razr 70
- Motorola Razr Ultra 2026
- Motorola Razr+ 2026
- Motorola Razr 2026
- Motorola Razr Fold 2026
- Motorola Razr Fold 2025
- Motorola Razr 60 Ultra
- Motorola Razr 60s
- Motorola Razr 60d
- Motorola Razr 60
- Motorola Razr Ultra 2025
- Motorola Razr+ 2025
- Motorola Razr 2025
- Motorola Razr 50 Ultra
- Motorola Razr+ 2024
Смартфоны Motorola Edge
- Motorola Edge 2026
- Motorola Edge 70 Pro+
- Motorola Edge 70 Pro
- Motorola Edge 70 Max
- Motorola Edge 70 Neo
- Motorola Edge 70 Plus
- Motorola Edge 70 Fusion+
- Motorola Edge 70 Fusion
- Motorola Edge 70
- Motorola Edge 2025
- Motorola Edge 60 Stylus
- Motorola Edge 60 Pro
- Motorola Edge 60 Fusion
- Motorola Edge 60
- Motorola Edge 50 Ultra
Линейка Motorola Moto G
- Moto G Stylus 2026
- Moto G Power 2026
- Moto G Play 2026
- Moto G 2026
- Moto G 2025
- Moto G Power 2025
- Moto G Stylus 2025
- Moto G Max
- Moto G87
- Moto G86
- Moto G86 Power
- Moto G77
- Moto G77 Power
- Moto G67
- Moto G57
- Moto G57 Power
- Moto G47
- Moto G37
- Moto G37 Power
Более 50 устройств Motorola получат обновление до Android 17. Хотя на официальной странице поддержки для модели Edge 60 Neo прямо не указано, что она получит это обновление, это практически гарантировано, так как устройство рассчитано на 5 крупных обновлений ОС Android (вплоть до Android 20), указывает издание.
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