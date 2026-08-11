Существует 4 версии чипа Snapdragon 8 Elite Gen 5 для смартфонов: какая самая лучшая (фото)

Если в этом году вы присматривали себе флагманский смартфон, то, скорее всего, выберете устройство на базе процессора Snapdragon 8 Elite Gen 5. Однако не все чипы под таким названием работают одинаково хорошо…

Компания Qualcomm разделила свой топовый процессор образца 2026 года на четыре разные версии, каждая из которых имеет свои внутренние особенности. Это означает, что два смартфона, на коробках которых указано одно и то же название — Snapdragon 8 Elite Gen 5, — могут демонстрировать разную производительность в играх или бенчмарках. Давайте разберемся, какие именно версии существуют на данный момент, чем они отличаются друг от друга и какое место во всем этом занимает новая серия V, пишет gizmochina.com.

Стандартная версия: SM8850-AC

Модель SM8850-AC — это полноценная версия чипа Snapdragon 8 Elite Gen 5. Другие модели этой серии в той или иной степени урезаны по характеристикам. Именно эта версия используется в большинстве флагманов 2026 года — от Oppo Find X9 Ultra до Xiaomi 17 Ultra.

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Чип оснащен двумя ядрами Oryon Prime с частотой до 4,6 ГГц, шестью высокопроизводительными ядрами с частотой до 3,62 ГГц и графическим процессором Adreno (частота 1,2 ГГц), состоящим из трех графических блоков и использующим 18 МБ высокопроизводительной памяти для обработки графики.

SM8850-AC задает высокую планку для Qualcomm и в большинстве бенчмарков этого года превосходит флагманские чипы конкурентов от MediaTek и Samsung. Проще говоря, именно эту версию имеют в виду обозреватели, когда хвалят быстродействие процессоров этого поколения.

Смартфоны линейки Galaxy S26 Фото: Gizmochina

Версия "для Galaxy": SM8850-1-AD

Samsung не просто использует стандартный чип Qualcomm в своих флагманских смартфонах серий S и Z. Компания тесно сотрудничает с Qualcomm для создания собственной, оптимизированной версии процессора. В этом году такой версией стала SM8850-1-AD, на базе которой работают устройства линейки Galaxy S26 и новый Galaxy Fold8. Ядра процессора здесь работают на более высоких частотах: ядра Oryon Prime достигают 4,74 ГГц (вместо 4,6 ГГц), а частота графического процессора увеличена до 1,3 ГГц (вместо 1,2 ГГц).

В повседневном использовании эта разница практически незаметна, однако она отчетливо видна в результатах бенчмарков: именно поэтому Galaxy S26 Ultra зачастую превосходит другие смартфоны на базе Snapdragon 8 Elite Gen 5 по "чистой" производительности. Отчасти поэтому в сравнении с Dimensity 9500 и Exynos 2600 версия от Samsung по результатам тестов неизменно превосходит стандартный вариант.

Смартфон Xiaomi 17 Ultra Фото: notebookcheck.com

Семиядерная версия: SM8850-5-AC

SM8850-5-AC — это семиядерная модификация чипа 8 Elite Gen 5, разработанная специально для складных смартфонов. Вместо привычной конфигурации из двух ядер Prime и шести ядер Performance (производительных) в этом варианте одно производительное ядро ​​убрано, в результате чего общее количество ядер сократилось до семи.

В настоящее время этот чип используется в складном смартфоне Oppo Find N6; подобный подход Qualcomm применяет не впервые. Аналогичный прием был использован в прошлом году с семиядерной версией оригинального Snapdragon 8 Elite, и она показала себя достаточно хорошо: складной смартфон Oppo продемонстрировал отличные результаты в бенчмарках и показателях автономной работы.

Почему Qualcomm продает чип с одним отключенным ядром? Главные причины — стоимость и выход годной продукции. Не каждый чип, сходящий с конвейера, идеален; вместо того чтобы утилизировать экземпляры с дефектным ядром, Qualcomm отключает его и продает чип как более дешевую версию. Для складного смартфона, где запас по тепловыделению и время автономной работы часто важнее, чем выжимание максимума из процессора, такой компромисс вполне оправдан.

Смартфон Oppo Find N6 Фото: gsmarena.com

Новая серия V: SM8850-1-AB

Qualcomm без лишнего шума добавила чип в официальный перечень характеристик под номером модели SM8850-1-AB; дебют состоится в составе серии Redmi K100 Pro, которая выходит в Китае 11 августа.

Qualcomm продвигает этот чип под слоганом, ориентированным на геймеров, что создает впечатление, будто это улучшенная версия для любителей игр. Однако, если взглянуть на реальные технические характеристики, становится ясно, что он не превосходит полноценную модель.

Процессор сохранил те же ядра Oryon Prime с частотой 4,6 ГГц и производительные ядра с частотой 3,62 ГГц, что и стандартный чип. Тактовая частота графического процессора (GPU) также осталась на уровне 1,2 ГГц. Изменения коснулись внутренней структуры графического процессора: вместо трех вычислительных блоков Adreno в версии V их всего два, а объем высокопроизводительной графической памяти сокращен с 18 до 12 МБ.

Это упрощенная версия GPU, позиционируемая как решение для гейминга, что вполне согласуется с появившейся несколько недель назад информацией о подготовке четвертой, более дешевой модификации чипа, предназначенной для смартфонов стоимостью около 590 долларов. При этом версия V сохраняет все игровые возможности стандартного чипа — включая аппаратное ускорение трассировки лучей, меш-шейдинг и оптимизацию под Unreal Engine 5, — так что назвать это полноценным ухудшением характеристик нельзя. Однако из-за сокращения числа вычислительных блоков графическая производительность новинки на практике оказывается ближе к уровню обычного Snapdragon 8 Gen 5 (без приставки Elite), чем к флагманскому чипу, чье название она носит.

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