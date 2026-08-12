Бюджетні саундбари 2026 року: як Sony, Sonos і Panasonic покращать звук телевізора (фото)

Огляд аудіосистем для будь-яких телевізорів — Sony HT-S2000, Panasonic SC-HTB100 та Sonos Ray.

Недорогі аудіосистеми здатні забезпечити чіткість діалогів та об’ємні баси, при цьому не доведеться платити шалені суми за техніку, вважають експерти techradar.com.

Sony HT-S2000

Саундбар Sony HT-S2000 Фото: tomsguide.com

Характеристики:

Розміри: 800 × 64 × 124 мм

Конфігурація каналів: 3.1

Заявлена потужність звуку: 250 Вт

Підключення: HDMI ARC, цифровий оптичний, Bluetooth

Sony HT-S2000 — найкраща за співвідношенням ціни та якості доступна звукова панель, на думку експертів.

3.1-канальна саундбар Sony HT-S2000 відтворює звук, який заповнює невеликі та середні кімнати, хоча у великих приміщеннях можуть виникнути проблеми. Його очевидні переваги — чітке й ясне відтворення діалогів, а також віртуальний об’ємний звук, який добре імітує багатоканальну акустичну систему. Продуктивність Dolby Atmos значно перевершує очікування за ту ціну, яку Sony просить за HT-S2000, а рівень басів приємно насичений — хоча й не на тому рівні, який забезпечує окремий сабвуфер.

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Хоча HT-2000, очевидно, не досягає рівня преміальних саундбарів, він пропонує чудове співвідношення ціни та якості за ціною близько 350 доларів США.

Panasonic SC-HTB100

Саундбар Panasonic SC-HTB100 Фото: panasonic.com

Характеристики:

Розміри: 762 × 70 × 58 мм

Конфігурація каналів: 2.0

Заявлена потужність звуку: 45 Вт

Підключення: HDMI ARC, цифровий оптичний, AUX, USB, Bluetooth 5.0

Якість звуку Panasonic SC-HTB100 не вражає, але вона більш ніж гідна, з огляду на доступну ціну. А головна перевага — чітка передача голосів.

За такої доступної ціни важко скаржитися на відсутність підтримки Dolby Atmos або DTS:X. З огляду на те, що це 2.0-канальна панель, у ній також немає сабвуфера та тилових динаміків. Проте три основні режими еквалайзера — "Фільм", "Новини" та "Музика" — забезпечують збалансоване звучання. Звісно, баси не розхитають кімнату, але мова передається з вражаючою чіткістю.

Вартість — менше 100 фунтів стерлінгів.

Sonos Ray

Саундбар Sonos Ray Фото: Sonos

Характеристики:

Розміри: 557 × 70 × 93 мм

Конфігурація каналів: 3.0

Заявлена потужність звуку: не вказано

Підключення: цифровий оптичний, Wi-Fi, Ethernet

Найдешевша звукова панель Sonos Ray забезпечує значне поліпшення якості звуку порівняно з вбудованими динаміками телевізора. Шкода, що немає порту HDMI ARC, але використання оптичного цифрового з’єднання гарантує сумісність. Це означає, що гучність не регулюється телевізором автоматично; однак процес налаштування Sonos включає налаштування пульта дистанційного керування. Чотири динаміки та басові порти забезпечують чіткий, потужний діалог і насичений звук для фільмів, а також чудово підходять для музики, на відміну від інших звукових панелей. Крім того, завдяки своїм невеликим розмірам, Ray чудово підходить для телевізорів з діагоналлю екрана від 24 до 55 дюймів.

Sonos Ray не підтримує Dolby Atmos, на відміну від дорожчих моделей Sonos Arc Ultra та Sonos Beam (Gen 2). Два динаміки Ray забезпечують широку звукову картину, і коли справа доходить до прослуховування музики або отримання максимального задоволення від саундтреку до епічного фільму, Ray показує себе з найкращого боку. Саундбар видає насичений і басовитий звук, а також чіткість з усіх боків.

Sonos Ray пропонує гарне співвідношення ціни та якості за 169 доларів США. Хоча дешевші конкуренти мають HDMI-підключення, і це може розчарувати деяких користувачів.

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