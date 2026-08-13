Доступний телевізор Hisense з технологією RGB mini-LED розчарував: поки не "вбивця OLED" (фото)

Хоча технологія RGB стала кроком уперед для Mini-LED, телевізори на її основі все ще не можуть конкурувати з найкращими OLED-моделями.

Експерт techradar.com Джеймс Девідсон протестував недорогий телевізор Hisense з технологією RGB mini-LED. І хоча якість зображення та загальна продуктивність були досить хорошими, пристрій несподівано розчарував тестувальника.

Що відомо про телевізор Hisense UR8

UR8 — модель початкового рівня в лінійці RGB mini-LED від Hisense; вона позиціонується нижче флагмана UR9, але вище стандартних моделей mini-LED, таких як Hisense U7S. Телевізор доступний з діагоналлю екрана від 55 до 85 дюймів у більшості регіонів, а в США та Великій Британії пропонується також версія на 100 дюймів. На початку продажів протестована 65-дюймова модель коштувала 1999 доларів.

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Телевізор Hisense UR8

Технічні характеристики Hisense UR8:

Тип екрану: RGB mini-LED

Частота оновлення: до 180 Гц

Підтримка HDR: Dolby Vision, HDR10+, HDR10, HLG

Підтримка аудіо: Dolby Atmos та DTS:X

Smart TV: Google TV (США), VIDAA (Європа)

Порти HDMI 2.1: 4

Вбудований тюнер: ATSC 3.0

Чим розчарував телевізор Hisense UR8

Hisense UR8 — перший на ринку "доступний" телевізор із технологією RGB; попри багатий функціонал і загалом якісне зображення, він не виправдовує статус "вбивці OLED", який часто приписують цій технології. Це хороший телевізор, але він не входить до числа найкращих моделей, протестованих Девідсоном цього року.

UR8 оснащений безліччю інтелектуальних функцій (у тому числі на базі штучного інтелекту) та можливостей для ігор. Модель має 4 порти HDMI 2.1, антибліковий екран, який можна порівняти з фірмовими дисплеями Samsung серії Glare Free, а також процесор Hisense Hi-View AI RGB.

Якість зображення у UR8 хороша, але є й моменти, що розчаровують. Телевізор демонструє чудовий для LED-моделі контроль підсвічування, високу контрастність, гідний рівень чорного та чітке відтворення текстур. Відтворення динамічних сцен також на висоті — навіть у стандартних режимах зображення, хоча іноді й спостерігалося невелике розмиття.

Однак, оскільки це RGB-телевізор, його головною перевагою має бути передача кольорів. Кольори виглядають природно і часом досить насичено, але їм бракує яскравості та виразності. "І хоча технологія RGB стала кроком вперед для Mini-LED, телевізори на її основі все ще не можуть конкурувати з найкращими OLED-моделями", — вважає тестувальник.

Телевізор Hisense UR8 Фото: techradar.com

Якість звуку — на гідному рівні. UR8 видає насичений бас, забезпечує хорошу точність і чітке позиціонування звукових ефектів, а також чітку вимову в фільмах і передачах. Втім, звукова сцена може здаватися вузькою, а ефекти Dolby Atmos — недостатньо виразними. І хоча вбудований звук загалом хороший, поціновувачам домашніх кінотеатрів, швидше за все, захочеться доповнити його однією з найкращих саундбарів.

Ігри — одна з сильних сторін UR8. Завдяки чотирьом портам HDMI 2.1, повністю адаптованим для ігор, телевізор підтримує роздільну здатність 4K із частотою оновлення 180 Гц та технологію VRR. Під час гри UR8 забезпечує швидку реакцію та плавність зображення. Щоправда, для досягнення мінімальної затримки введення (input lag) потрібно налаштувати параметри, та й якість зображення не завжди ідеальна. І хоча UR8 поступається найкращим ігровим телевізорам, для ігор він все ж хороший.

Ситуація зі співвідношенням ціни та якості у моделі UR8 є неоднозначною. Тестована 65-дюймова версія на початку продажів коштувала 1999 доларів. І якщо в США ціна вже знижується, то в Європі вартість цієї моделі ставить її в один ряд з найкращими OLED-телевізорами, такими як LG C6.

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