Огляд бюджетного телевізора Amazon Ember QLED: чи варто витрачати на нього 500 доларів (фото)

Ця модель не така доступна за ціною, як аналогічні QLED-телевізори від Hisense та TCL, до того ж багатьох користувачів, напевно, дратуватиме велика кількість реклами.

Amazon Ember QLED — це бюджетна модель вартістю до 500 доларів. Вона оснащена оновленою системою Amazon Alexa+ та зручним інтерфейсом Fire TV. Однак тестувальники tomsguide.com не назвали б її одним із найкращих доступних телевізорів, і ось чому…

Ember QLED чудово справляється з відтворенням дисків 4K UHD Blu-ray і цілком підходить для любителів "марафонського" перегляду серіалів, однак хотілося б бачити глибший чорний колір і трохи більш насичені відтінки. Ця модель не така доступна за ціною, як аналогічні QLED-телевізори від Hisense та TCL, до того ж багатьох користувачів, напевно, дратуватиме велика кількість реклами.

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"Можливо, це не найкращий телевізор у світі, але якщо ви цінуєте зручність більше, ніж безкомпромісну якість зображення, як у кінотеатрі, Ember QLED може вам підійти", — пишуть автори.

Телевізор Amazon Ember QLED

Цей телевізор чудово підходить для перегляду звичайного контенту у форматі SDR, а операційна система Fire TV вирізняється простотою у використанні, зрозумілим інтерфейсом та чудовою інтеграцією з Alexa+. Як і в усіх телевізорах Amazon, пульт тут теж дуже зручний.

Однак не варто очікувати див під час відтворення контенту у форматі 4K/HDR. Якщо вам потрібно щось досконаліше, зверніть увагу на модель Hisense QD7. Вона не тільки дешевша (299 доларів за 55-дюймову версію), але й забезпечує більш вражаючу якість зображення, позбавлену багатьох недоліків.

Якщо ж ви твердо вирішили придбати телевізор саме від Amazon, то краще заощадити 300 доларів і вибрати модель Amazon Ember 4-Series. Це не QLED, зате ви заощадите гроші.

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Технічні характеристики Amazon Ember QLED:

Ціна: 479 доларів (50 дюймів), 1199 доларів (75 дюймів)

Діагональ екрану: 50, 55, 65 дюймів

Модель: Amazon Ember Omni QLED

Роздільна здатність: 3840 x 2160 (4K Ultra HD)

HDR: HDR10, HLG, Dolby Vision, HDR10+ Adaptive

Частота оновлення: 60 Гц

Порти: 3 x HDMI 2.0 + 1 x HDMI eARC 2.1

Аудіо: 2.0-канальний звук

Платформа Smart TV: Amazon Fire TV з Alexa+

Раніше ми писали про те, що телевізор Samsung перевершив Amazon. Експерт порівняв моделі Samsung U8000H та Amazon Ember 4-Series, переглянувши на них три фільми у форматі UHD Blu-ray.