Смартфони, які працюють 4 дні без підзарядки: Honor, Xiaomi, OnePlus, Oppo, Poco (фото)

У рейтингу журналу Фокус опинилися китайські смартфони Honor X80 Pro Max, Xiaomi Redmi K90 Ultra, OnePlus 15, Oppo Find X8 та Find X9 і Poco X8 Pro Max, оснащені акумуляторами ємністю до 11 000 мА·год.

Бренди з Китаю дуже швидко зайняли нішу енергоефективних смартфонів. Саме ця їхня головна перевага дає змогу конкурувати з американськими та південнокорейськими виробниками. Про моделі, які вигідно вирізняються на ринку телефонів, розповість Фокус.

Китайські розробники першими зрозуміли, що майбутнє — за кремній-вуглецевими батареями, завдяки їхній високій щільності. Провівши випробування, вони переконалися, що тонкий корпус смартфона здатний вмістити акумулятор великої ємності (до 10 000 мА·год і навіть більше) і при цьому не вплинути на вагу телефону.

Для порівняння: зовнішні акумулятори від Anker або Xiaomi мають акумулятори ємністю 10 000 мА·год, більш потужні моделі від Ugreen або Anker Prime — 12 000 мА·год, а смартфон Honor X80 Pro Max отримав акумулятор на 11 000 мА·год. При цьому його вага — всього 203 г, тоді як зовнішні акумулятори важать від 230 до 360 г.

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Смартфон Honor X80 Pro Max Фото: Honor

Honor X80 Pro Max: акумулятор на 11 000 мА·год

Це, мабуть, найенергоефективніший смартфон на сьогодні, який не належить до категорії ультразахищених. Звичайний смартфон отримав не тільки акумулятор, схожий на зовнішні зарядні пристрої, про що йшлося вище, а й підтримку швидкої дротової зарядки потужністю 90 Вт.

Під кришкою у нього встановлено Qualcomm Snapdragon 6 Gen 5 — 4-нанометровий процесор середнього рівня з підвищеними вимогами до енергоефективності, що дає пристрою змогу працювати без підзарядки максимум 4 дні.

Смартфон Xiaomi Redmi K90 Ultra Фото: Redmi

Xiaomi Redmi K90 Ultra: акумулятор на 8550 мА·год

Ця модель оснащена процесором Snapdragon 8 Elite. Вона позиціонується на ринку як ігровий флагман. Її акумулятор містить 16 % кремнію, завдяки чому товщина корпусу становить 8,2 мм. У комплект поставки входить ультрашвидка зарядка HyperCharge потужністю 100 Вт.

Без підзарядки смартфон працює максимум 3 дні.

Смартфон OnePlus 15 Фото: Wired

OnePlus 15: акумулятор на 7300 мА·год

OnePlus 15, як ви вже здогадалися, також оснащений кремній-вуглецевим акумулятором. Серед переваг можна також відзначити дротову зарядку потужністю 100 Вт і бездротову — на 50 Вт. Модель працює на базі процесора Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Час автономної роботи телефону — 2 доби.

Смартфон Oppo Find X8 Фото: Phone Arena

Oppo Find X8 / Find X9: акумулятор 7025 мА·год

Oppo випустила смартфони, які не тільки радують ємними акумуляторами, але й якісними камерами від Hasselblad. У цьому плані ці смартфони можуть конкурувати з камерофонами Xiaomi. Серія Oppo Find X8 оснащена процесорами MediaTek Dimensity 9400, тоді як X9 — MediaTek Dimensity 9500.

При помірному використанні ці пристрої "працюють" від 2,5 до 3,5 днів без підзарядки

Смартфон Poco X8 Pro Max Фото: gsmarena.com

Poco X8 Pro Max: акумулятор на 8500 мА·год

Смартфон оснащений акумулятором на основі кремній-вуглецевої технології з високою енергетичною щільністю (847 Вт·год/л). Розробникам вдалося розмістити його в корпусі товщиною всього 8,2 мм. У режимі звичайного використання пристрій працює без підзарядки 2 дні, а в режимі "економії" — до 3 днів.

Раніше ми писали про те, чи варто витрачати на Motorola Edge 70 Max понад 600 доларів. З початковою ціною 570 доларів (максимум 625 доларів) новинка виходить у висококонкурентний сегмент, де вже представлені iQOO 15R та OnePlus 15R. Тож чи зможе Edge 70 Max витримати конкуренцію?..