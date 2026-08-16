Не Motorola и не Samsung: этот смартфон признан самым сложным в ремонте (фото)

Из 105 протестированных устройств разных производителей iPhone получил самый низкий балл за ремонтопригодность.

Пользователи полагают, что их новый смартфон прослужит несколько лет, однако техника порой подводит, и даже совершенно новые устройства могут выйти из строя довольно быстро. Если неприятности все же случаются, их устранение доставляет массу хлопот. Впрочем, масштаб этих проблем во многом зависит от того, смартфоном какой марки вы пользуетесь, пишет bgr.com.

Согласно отчету организации Public Interest Research Group (PIRG) под названием Failing the Fix ("Провал в ремонтопригодности" — ред.), смартфоны Apple признаны самыми сложными в ремонте. Из 105 протестированных устройств разных производителей iPhone получил самый низкий балл за ремонтопригодность. С оценкой "D-" (очень низкий показатель) продукция Apple считается самой трудной для ремонта среди всех доступных на рынке аналогов. Причиной столь низкой оценки стали применяемые производителем ограничения ПО и привязка компонентов к конкретному устройству, что значительно усложняет процесс починки. И хотя такие сайты, как iFixit, упрощают самостоятельный ремонт благодаря доступным инструкциям и запчастям, восстановить работоспособность iPhone все равно непросто.

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Смартфон iPhone 17 Фото: Скриншот

В чем сложность ремонта iPhone?

Хотя отремонтировать iPhone вполне реально, они получили статус устройств с самой низкой ремонтопригодностью из-за трудностей, возникающих уже на этапе подготовки к ремонту. Apple предоставляет инструкции по починке своих устройств, однако ограничивает использование более дешевых сторонних запчастей для определенных видов ремонта — например, для системы Face ID. Более того, установка неоригинальных деталей может привести к появлению сообщений об ошибках или отключению некоторых функций. Еще одним фактором, снижающим ремонтопригодность iPhone, является стоимость обслуживания. Многие пользователи на Reddit советуют обращаться к таким ресурсам, как iFixit, а не в сервисные центры Apple (Genius Bar), поскольку это может обойтись дешевле и позволяет приобрести все необходимые запчасти.

Организация PIRG присвоила Apple низкую оценку "D-", опираясь на данные Европейского реестра продукции с маркировкой энергоэффективности (EPREL). Система EPREL отслеживает соблюдение критериев экодизайна, необходимых для получения высоких оценок ремонтопригодности. Эти критерии включают правила разборки и ремонта, обязывающие производителей обеспечивать доступность запасных частей в течение 5–10 рабочих дней после заказа, а также в течение 7 лет после прекращения продаж конкретной модели. Некоторые модели iPhone лучше других

Устройство считается ремонтопригодным, если оно отвечает определенным требованиям: например, его можно разобрать, для него доступны запчасти, а производитель предоставляет или рекомендует инструкции по ремонту. Специалисты iFixit отмечают, что сам по себе ремонт смартфонов Apple может быть не таким уж сложным, однако соглашаются с тем, что их трудно разобрать, а разборка — это, по сути, первый этап ремонтного процесса.

Смартфон iPhone 16e Фото: Phone Arena

С подобными проблемами при разборке столкнулись несколько моделей Apple, включая iPhone Air, iPhone 17 Pro и iPhone 16e. Основная сложность заключалась в том, что телефоны Apple трудно разбирать: в них используются винты 4 или даже 5 разных типов, а наличие клеевых соединений затрудняет доступ к внутренним компонентам. Чтобы добраться до "начинки", требуется несколько отверток разного размера. Это не только раздражает, но и означает дополнительные расходы на инструменты, необходимые даже для того, чтобы просто начать ремонт.

Хотя смартфоны Apple бывает трудно вскрыть, второе место в списке устройств, наименее удобных для ремонта, заняла продукция Samsung. Этот бренд считается лидером среди производителей Android-смартфонов по уровню удовлетворенности клиентов, однако ремонт таких устройств может стать настоящей головной болью. Apple и Samsung — одни из самых известных производителей смартфонов, но в случае поломки их ремонт может обойтись дороже.

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